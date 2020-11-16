28 лет назад украинская нацвалюта стала единственным законным платежным средством

16 ноября 1992 года украинская национальная валюта стала единственным законным платежным средством на территории Украины. Это был украинский карбованец. Об этом на своей странице в фейсбук написал глава НБУ Кирилл Шевченко.
Предыстория
12 ноября 1992 года советский рубль перестал быть средством платежа на территории Украины.
Указ Президента Леонида Кравчука «О реформе денежной системы Украины» вступал в силу в 23:00. Согласно этому указу, единственным средством платежа стал украинский рубль, представителем которого в наличном обращении выступал купон Национального банка Украины.
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Банки обязаны были в течение 13-15 ноября осуществить переоценку остатков на счетах всех юридических и физических лиц с рублевого вычисления на украинский карбованец в соотношении один к одному без ограничений по суммам остатков. В таком же соотношении переоценивались остатки задолженности, другие активы и пассивы банков.
С выходом из рублевой зоны Украина заложила организационно-правовые основы для создания национальной денежной единицы. Отказ от советского рубля дал возможность начать проведение собственной денежно-кредитной политики, регулировать эмиссию и потоки денег, установить официальный курс украинского карбованца относительно валют других стран мира.
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Это были своевременные шаги, ведь собственная валюта должна была стать одним из основных атрибутов нового государства.
Именно с временными купонными рублями украинцы пережили первые годы независимости и некоторое время побыли миллионерами.
Напомним
24 года назад, 2 сентября 1996 года, гривна заменила украинские карбованцы и стала национальной валютой Украины.
Денежная реформа длилась всего две недели — с 2 до 16 сентября 1996 года. В этот период продолжался обмен карбованцев на гривну (100000 карбованцев = 1 гривна), а после 16 сентября 1996 года единственным средством платежа на территории Украины стала гривна.
На момент замены одной денежной единицы на другую в обращении находилось 338,1 трлн карбованцев.
В результате перехода на гривну было изъято 97% эмитированных до этого карбованцев (327,9 трлн), взамен Национальный банк Украины ввел в наличное обращение банкноты гривны на сумму более 3,1 млрд грн.