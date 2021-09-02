25 лет украинской гривны. Как изменилась валюта за это время

2 сентября 1996 года в Украине состоялась денежная реформа. Тогда в оборот ввели национальную валюту гривну, ее сотую часть копейку и прекратили эмиссию карбованцев. На тот момент Национальный банк Украины (НБУ) выпустил в обращение 338,1 трлн крб. Их обменяли на гривну по курсу 100 тыс. крб на 1 грн.

выяснило, какой путь прошла гривна в течение 20 лет после денежной реформы, и как она изменилась за это время.

Мысли о создании собственной валюты в Украине появились еще в августе 1990 года. Тогда Верховный Совет Украинской ССР принял закон «Об экономической самостоятельности», который предусматривал введение своей валюты при возниконовении такой необходимости.

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Кстати, название «гривна» выбрали не случайно, ведь еще во времена Украины-Руси подобное слово «гривна» обозначало нашейное украшение. Уже в VIII-IX веках во время торговых операций и уплаты дани гривну использовали как меру веса и счета. Впоследствии, в разные исторические периоды, это слово еще не раз меняло свое значение.

В апреле 1991 года был объявлен конкурс среди художников на подготовку эскиза банкноты номиналом 5 грн с изображением Богдана Хмельницкого. Победителями стали Василий Лопата и Борис Максимов, которым после этого дали заказ на подготовку эскизов для других номиналов гривны. 1992 года в Канаде напечатали первую партию банкнот, которая в сентябре-октябре того же года прибыла в Украину. Позже оттуда доставили еще две партии в 1993 и 1995 годах.

Купюра номиналом 5 грн образца 1992 года. Фото: НБУ

Однако ввести гривну как можно быстрее не удалось. Одна из ключевых причин этого — гиперинфляция, которая охватила Украину. Поэтому 10 января 1992 года НБУ ввел в обращение купоны многоразового использования. Некоторое время в Украине также пользовались рублями, однако с ноября 1992 года купонокарбованец остался единственным средством платежа в наличном и безналичном обороте. Он и взял на себя мощный удар экономических неурядиц и гиперинфляции в частности. Она, к слову, по итогам 1991 года составила 390%, в 1992 — ускорилась до 2100%, а уже в 1993 — взлетела до 10256%. Поэтому к вопросу введения в оборот гривны вернулись только после определенной экономической стабилизации в 1995-1996 годах.

В год своего рождения гривна была достаточно крепкой валютой: $1 стоил всего 1,83 грн. В 1997 году разразился Азиатский финансовый кризис, а уже в следующем году экономические проблемы постигли и Россию, которая была вынуждена объявить дефолт.

Купюра номиналом 20 грн образца 1995 года. Фото: НБУ

Украинская экономика тогда тесно была связана с российской, поэтому и ощутила на себе последствия проблем северо-восточных соседей. Одним из них стала резкая девальвация валюты: с 1,86 грн/доллар в 1997 году гривна сначала просела до 2,45 грн/доллар в 1998, 4,13 грн/доллар в 1999 и в конце концов остановилась на уровне 5,44 грн/доллар в 2000 году. В коридоре 5,05-5,44 украинская валюта продержалась в течение следующих 8 лет.

Новый болезненный удар гривна ощутила в 2008 году из-за глобального финансового кризиса. Ее курс быстро обвалился почти до 8 грн/доллар, где и оставался в течение следующих четырех лет.

Зимой 2014 года гривна начала стремительно падать. Среднегодовой курс тогда составил 11,88 грн за доллар. В феврале 2015-го Нацбанк отказался от политики фиксированного курса, которая действовала с момента введения гривны. Регулятор перешел к формированию плавающего курса, который определяется на межбанковском валютном рынке.

Купюра номиналом 200 грн образца 2007 года. Фото: НБУ

В том году гривна обвалилась еще сильнее — до 21,84 грн/доллар. Самый низкий среднегодовой показатель за время независимости она показала в 2018 году, упав до 27,2 грн/доллар.

В 2019 году Bloomberg отдало украинской гривне мировое лидерство по темпам укрепления относительно американского доллара. В том году украинская нацвалюта усилилась к доллару на 19%, тогда как российский рубль и египетский фунт, которые были на второй-третьей позиции, укрепились на 12%. Среднегодовой курс гривны улучшился до 25,85 грн/доллар.

Тогда же, в октябре 2019, в оборот ввели купюры номиналом 1000 грн, с портретом Владимира Вернадского. Банкноты имеют 22 степени защиты, в частности «оконную» защитную ленту и оптически переменный элемент SPARK с кинематическим эффектом.

Купюра номиналом 1000 грн образца 2019 года. Фото: НБУ

Сегодня, согласно неофициальному «индексу Биг Мака», гривна входит в десятку самых недооцененных валют в мире.

«Биг Мак стоит 65 гривен в Украине и $5,65 в США. Ожидаемый обменный курс составляет 11,50. Разница между этим и фактическим обменным курсом, 27,22, свидетельствует о том, что украинская гривна недооценена на 57,7%», — объясняют составители индекса.

В то же время аналитики Киевской школы экономики прогнозируют, что курс гривны в этом году будет на уровне 28,2 грн/доллар. При этом, «зеленые» по 30, по их мнению, уже не за горами.

«В конце 2021 года курс гривны к доллару составит 28,2 грн за долл. США, после чего будет ежегодно обесцениваться темпами не выше 3%. В конце 2023 года курс гривны увеличится до 30 грн за долл. США», — говорят аналитики.



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