Вы здесь: Главная / Экономика Украины / 25 лет украинской гривны. Как изменилась валюта за это время

25 лет украинской гривны. Как изменилась валюта за это время

Экономика Украины 02 Сен 2021
25 лет украинской гривны. Как изменилась валюта за это время
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

2 сентября 1996 года в Украине состоялась денежная реформа. Тогда в оборот ввели национальную валюту гривну, ее сотую часть копейку и прекратили эмиссию карбованцев. На тот момент Национальный банк Украины (НБУ) выпустил в обращение 338,1 трлн крб. Их обменяли на гривну по курсу 100 тыс. крб на 1 грн.

выяснило, какой путь прошла гривна в течение 20 лет после денежной реформы, и как она изменилась за это время.

Мысли о создании собственной валюты в Украине появились еще в августе 1990 года. Тогда Верховный Совет Украинской ССР принял закон «Об экономической самостоятельности», который предусматривал введение своей валюты при возниконовении такой необходимости.

Telegram LogoПрисоединяйтесь к нам в Telegram!

Кстати, название «гривна» выбрали не случайно, ведь еще во времена Украины-Руси подобное слово «гривна» обозначало нашейное украшение. Уже в VIII-IX веках во время торговых операций и уплаты дани гривну использовали как меру веса и счета. Впоследствии, в разные исторические периоды, это слово еще не раз меняло свое значение.

В апреле 1991 года был объявлен конкурс среди художников на подготовку эскиза банкноты номиналом 5 грн с изображением Богдана Хмельницкого. Победителями стали Василий Лопата и Борис Максимов, которым после этого дали заказ на подготовку эскизов для других номиналов гривны. 1992 года в Канаде напечатали первую партию банкнот, которая в сентябре-октябре того же года прибыла в Украину. Позже оттуда доставили еще две партии в 1993 и 1995 годах.

5-hryvnia-1992-front.jpgКупюра номиналом 5 грн образца 1992 года. Фото: НБУ

Купюра номиналом 5 грн образца 1992 года. Фото: НБУ

Однако ввести гривну как можно быстрее не удалось. Одна из ключевых причин этого — гиперинфляция, которая охватила Украину. Поэтому 10 января 1992 года НБУ ввел в обращение купоны многоразового использования. Некоторое время в Украине также пользовались рублями, однако с ноября 1992 года купонокарбованец остался единственным средством платежа в наличном и безналичном обороте. Он и взял на себя мощный удар экономических неурядиц и гиперинфляции в частности. Она, к слову, по итогам 1991 года составила 390%, в 1992 — ускорилась до 2100%, а уже в 1993 — взлетела до 10256%. Поэтому к вопросу введения в оборот гривны вернулись только после определенной экономической стабилизации в 1995-1996 годах.

В год своего рождения гривна была достаточно крепкой валютой: $1 стоил всего 1,83 грн. В 1997 году разразился Азиатский финансовый кризис, а уже в следующем году экономические проблемы постигли и Россию, которая была вынуждена объявить дефолт.

20-hryvnia-2000-front.jpgКупюра номиналом 20 грн образца 1995 года. Фото: НБУ

Купюра номиналом 20 грн образца 1995 года. Фото: НБУ

Украинская экономика тогда тесно была связана с российской, поэтому и ощутила на себе последствия проблем северо-восточных соседей. Одним из них стала резкая девальвация валюты: с 1,86 грн/доллар в 1997 году гривна сначала просела до 2,45 грн/доллар в 1998, 4,13 грн/доллар в 1999 и в конце концов остановилась на уровне 5,44 грн/доллар в 2000 году. В коридоре 5,05-5,44 украинская валюта продержалась в течение следующих 8 лет.

Новый болезненный удар гривна ощутила в 2008 году из-за глобального финансового кризиса. Ее курс быстро обвалился почти до 8 грн/доллар, где и оставался в течение следующих четырех лет.

Зимой 2014 года гривна начала стремительно падать. Среднегодовой курс тогда составил 11,88 грн за доллар. В феврале 2015-го Нацбанк отказался от политики фиксированного курса, которая действовала с момента введения гривны. Регулятор перешел к формированию плавающего курса, который определяется на межбанковском валютном рынке.

200-hryvnia-2007-front.jpgКупюра номиналом 200 грн образца 2007 года. Фото: НБУ

Купюра номиналом 200 грн образца 2007 года. Фото: НБУ

В том году гривна обвалилась еще сильнее — до 21,84 грн/доллар. Самый низкий среднегодовой показатель за время независимости она показала в 2018 году, упав до 27,2 грн/доллар.

В 2019 году Bloomberg отдало украинской гривне мировое лидерство по темпам укрепления относительно американского доллара. В том году украинская нацвалюта усилилась к доллару на 19%, тогда как российский рубль и египетский фунт, которые были на второй-третьей позиции, укрепились на 12%. Среднегодовой курс гривны улучшился до 25,85 грн/доллар.

Тогда же, в октябре 2019, в оборот ввели купюры номиналом 1000 грн, с портретом Владимира Вернадского. Банкноты имеют 22 степени защиты, в частности «оконную» защитную ленту и оптически переменный элемент SPARK с кинематическим эффектом.

1920px-1000-griven-2019-avers.jpgКупюра номиналом 1000 грн образца 2019 года. Фото: НБУ

Купюра номиналом 1000 грн образца 2019 года. Фото: НБУ

Сегодня, согласно неофициальному «индексу Биг Мака», гривна входит в десятку самых недооцененных валют в мире.

«Биг Мак стоит 65 гривен в Украине и $5,65 в США. Ожидаемый обменный курс составляет 11,50. Разница между этим и фактическим обменным курсом, 27,22, свидетельствует о том, что украинская гривна недооценена на 57,7%», — объясняют составители индекса.

В то же время аналитики Киевской школы экономики прогнозируют, что курс гривны в этом году будет на уровне 28,2 грн/доллар. При этом, «зеленые» по 30, по их мнению, уже не за горами.

«В конце 2021 года курс гривны к доллару составит 28,2 грн за долл. США, после чего будет ежегодно обесцениваться темпами не выше 3%. В конце 2023 года курс гривны увеличится до 30 грн за долл. США», — говорят аналитики.

Warning icon
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter
Cmd + Enter
Ctrl + Enter

Медведчук назвал виновных в экономических проблемах Украины | Новости | Известия →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top