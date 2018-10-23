25 крупнейших торговых интернет-площадок РК

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Предыстория: 25 крупнейших торговых интернет-площадок 2017

Рост мирового рынка e-commerce, наблюдавшийся на протяжении прошлого года, сохраняется и в 2018-м. По оценкам eMarketer, в 2017-м объём рынка составил $2,304 трлн, что на 24,8% превысило показатель 2016 года, а доля e-commerce в общем объёме ретейла выросла с 8,6 до 10,2%. Рост использования интернета, увеличение доли мобильного трафика, количества и продолжительности сессий, переход различных категорий продуктов в формат онлайн-торговли – это, по мнению экспертов, основные тренды, определяющие развитие рынка в ближайшие годы.

Быстрая доставка

На фоне общей мировой статистики результаты Казахстана выглядят довольно скромно. Как известно, единой статистики, характеризующей ситуацию на местном ИТ-рынке, нет; официальные ведомства, профильная ассоциация и игроки оперируют разными данными. В частности, Комитет по статистике МНЭ оценил объём розничной, оптовой торговли и реализации услуг через интернет в 2017 году в 264,52 млрд тенге. По оценкам самих игроков, объём рынка колеблется в пределах от более чем $800 млн до более $1 млрд.

По данным Ассоциации казахстанского интернет-бизнеса и мобильной коммерции (АКИБ), на долю e-commerce в Казахстане приходится всего около 1,9% от общего объёма рынка торговли. Это очень мало, если учесть, что в странах-лидерах – США, Китае, Японии, Великобритании – этот показатель оценивается в 10–15%. В соответствии с планами правительства к 2021 году на e-commerce будет приходится 2–3% рынка ретейла, но, на взгляд игроков, стремиться следует к более высокой планке. Тем более что казахстанский e-commerce за счет «эффекта низкого старта» растёт более высокими темпами, чем, скажем, в европейских странах.

— Онлайн покупают практически всё. По данным Satu.kz, в топ-5 категорий, которые казахстанцы заказывают в интернете, входят товары для красоты и здоровья, дома и сада, техника и электроника, а также товары для детей. В прошлом году вырос спрос на медицинские товары, в ближайшей перспективе привычным делом станет покупка в интернете продуктов питания и напитков, а также контрольно-измерительных приборов и инструментов. В 2017 средний чек одной онлайн-покупки на Satu составил 34 742 тенге, это на 19% больше, чем в 2016, – комментирует данные CEO Satu.kz Иван Портной.

Существенный рост произошёл в сегменте продаж авиабилетов: если в начале прошлого года казахстанцы приобретали онлайн лишь 10%, то к концу года этот показатель вырос до 20%. На 80% вырос рынок онлайн-доставки еды. Хорошую динамику показывают виртуальные товары – билеты и услуги, причем эта категория активно растёт не только в Алматы, Астане и Карагандинской области, которые традиционно лидируют по объёмам онлайн-продаж, но и в других регионах.

Электронная коммерция становится основным трендом в работе почтовых служб разных стран, и Казахстан здесь не исключение. Согласно данным, озвученным директором филиала АО «Казпочта» по Алматы Ержаном Тас­муханом, в 2017 через отделения службы прошло 9 млн международных посылок, это вдвое больше, чем в 2016-м. К 2020 году, по оценкам экспертов «Казпочты», эта цифра может вырасти до 36,2 млн единиц. Количество посылок, пересылаемых внутри Казахстана, в прошлом году выросло на 85% – до 12,9 млн единиц, а в 2020 году может увеличиться до 23,9 млн. Большая часть этих отправлений – товары, доставляемые из интернет-магазинов.

Казахстанские игроки рынка e-commerce работают в условиях жёсткой конкуренции с коллегами из России и Китая, которая только нарастает. Сегодня любая покупка находится на расстоянии одного клика, и, если пользователя не устраивает качество работы отечественного интернет-магазина, он уйдет в российский или китайский, благо сроки доставки оттуда сократились.

— Раньше посылка из Китая шла 50 дней, сейчас это две недели. Мы планируем и дальше работать над сокращением сроков доставки, хотя при наших расстояниях это непросто: из Алматы на запад страны посылка идет как минимум трое суток. Мы также произвели изменения в складском учете, запустили супермаркеты посылок, благодаря которым клиенты получили возможность экономить время – они могут прийти в отделение и просто забрать посылку в указанной ячейке, – говорит Тасмухан.

Один из трендов, который был не особенно заметен раньше, но проявился в этом году, – нежелание игроков e-commerce ограничивать свою деятельность масштабами отечественного рынка.

В значительной мере он подогрет изменениями в экономике Узбекистана. Выход казахстанских магазинов на рынки e-commerce стран Центральной Азии, считают эксперты, даст импульс развитию последних и увеличит стоимость самих компаний. Некоторые игроки, например Ticketon, уже сделали это. По мнению экспертов АКИБ, больше перспектив для них появится, когда в Узбекистане будут принимать карты международных платежных систем.

«На долю Ташкента, Алматы и Астаны приходится 26% всего проживающего в регионе городского населения. Компаниям e-commerce есть смысл смотреть не на весь рынок в целом, а на крупные города. Добившись успеха в одном из них, можно масштабировать опыт», – считают в ассоциации.

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Мобильность в фаворе

На протяжении последних лет одним из ярких трендов казахстанского e-commerce является рост покупок не с десктопов, а с мобильных устройств. В этом смысле наш рынок также следует глобальным трендам. По данным eMarketer, на мировом рынке продажи через мобильные устройства выросли за 2017 год на 40,3% – до $1,357 трлн. Один только Китай, для рынка которого наиболее актуальна концепция mobilefirst, в 2017 генерировал 67% от общего количества интернет-покупок с мобильных устройств. В число стран, где доля покупок со смартфонов и планшетов значительна, входят Япония, Южная Корея, Великобритания и США. Эксперты отмечают, что многим пользователям удобнее делать покупки с мобильного устройства, а возможность в любой момент зайти в интернет стимулирует импульсивные покупки.

По словам Портного, на Satu.kz за последние четыре года количество клиентов, ищущих и приобретающих товары с мобильных устройств, выросло в 2,5 раза.

— По данным международных исследований, показатель mobile-проникновения в Казахстане составляет 144%. Это означает, что почти каждый житель страны пользуется услугами двух-трех мобильных операторов. Но немногим более трети казахстанцев активно использует смартфоны для выхода в интернет. Это следует рассматривать как возможность для будущего роста, – считает эксперт.

Разработка мобильных приложений, наличие удобной мобильной версии сайта, скорость обработки заказа и доставки, готовность предложить различные акции – всем этим инструментам предстоит сыграть важную роль в борьбе за лояльность покупателей. В e-commerce, как и в офлайн-ретейле, сервис начинает играть все более заметную роль. Кроме того, считает Портной, самим предпринимателям нужно быть готовыми к тому, что компании в сфере В2В-продаж вскоре окончательно перейдут в онлайн, потому что практически не осталось товаров и услуг, которые нельзя было бы заказать в интернете.

— Феномен XXI века заключается в том, что маркетплейсы заполняют целые отрасли. С помощью одного сервиса в любом уголке мира можно забронировать жилье, на одном сайте – купить самые разные товары, в одном приложении – заказать такси. Поэтому стоит говорить о том, что будущее за маркетплейсами, – уверен собеседник.

Лидеры – старые и новые

Отражением этого тренда можно считать результаты ренкинга TOP-KZ Retail E-Commerce 2018. Произошла смена лидера, и на первое место вышел Kaspi.kz. В прошлом году этот игрок взорвал рынок, когда сначала выпустил мобильное приложение с возможностью в один клик совершать платежи и переводы, делать покупки в «Kaspi Магазине», а потом за время проведения акции «Kaspi Жума» выдал в рассрочку 250 тыс. товаров на сумму 20 млрд тенге.

Это серьезные цифры, и, по мнению экспертов АКИБ, сегодня Kaspi становится казахстанским Amazon и Alibaba, одной из самых инновационных компаний.

«С одной стороны, часто приходится слышать, что Kaspi занимается не своим делом и залезает на поле деятельности интернет-магазинов. С другой – именно благодаря этому Kaspi мотивирует других игроков. Известны случаи, когда игроки были вынуждены закрывать интернет-магазины после того, как те или иные товарные категории появлялись на Kaspi», – отмечают в АКИБ.

Сайт Aviata.kz возглавил категорию «Продажа билетов», в которой также фигурируют сервисы Tickets.kz и новичок ренкинга Santufei, показавший в минувшем году впечатляющий рост продаж. Лидерство в сегменте пассажирских перевозок удерживает Air Astana, в сегменте реализации бытовой техники и электроники, как и годом ранее, ведущие позиции занимают интернет-магазины крупнейших офлайновых сетей. Сегмент онлайн-продаж одежды возглавляет интернет-магазин Lamoda, благодаря открытию офлайн-точек стал популярен Wildberries, в то время как интернет-магазины «OTTO Group Казахстан» сдают позиции во многом из-за того, что трудности в экономике страны ощутимо ударили по целевой аудитории данного игрока.

Методология

TOP KZ Retail E-Commerce 2018 – ренкинг крупнейших казахстанских торговых интернет-площадок по объему выручки от онлайн-продаж по итогам полного календарного 2017. В рамках данного проекта в учет принимались не компании, а непосредственно сами торговые площадки. Сайты, имеющие общего владельца (или аффилированных владельцев) и использующие общую техническую платформу с единой нумерацией заказов, считаются одним интернет-магазином. Онлайн-продажи этих сайтов группируются и учитываются в ренкинге под именем крупнейшего по выручке сайта группы. В остальных случаях (если нет единой нумерации заказов) торговые площадки, принадлежащие одной компании, учитываются по отдельности. Международные компании включаются в ренкинг, если продажи в Казахстане ведут через казахстанское юридическое лицо.

В качестве источников информации использованы данные, представленные компаниями в специально разработанной анкете, открытые данные компаний, представленные в их официальных финансовых отчетах, PR-материалах, информационных справках; мониторинг посещаемости торговых площадок; данные сервисных компаний, предоставляющих услуги торговым площадкам; оценки экспертов рынка.

Монетарные данные, на основании которых рассчитывался показатель выручки от онлайн-продаж, представлены в долларах США по среднему курсу за 2017 – 326 тенге, согласно данным Национального банка РК. Поправка на инфляцию не производилась.

Данные, не предоставленные компаниями либо не подтвержденные независимыми источниками, такие как объем выручки от онлайн-продаж, посещаемость, количество заказов, средний чек, представленные в ренкинге, являются оценочными и не могут быть использованы в качестве документа, отчета или официальной информации.

Над ренкингом работали

Baker Tilly Kazakhstan: Рамина Назырова, Алина Абдуманапова, Мария Щенева

Intervale Kazakhstan: Марина Ахметбекова, Айгерим Солтанбаева

Ассоциация казахстанского интернет-бизнеса и мобильной коммерции (АКИБ)

Примечание. Использование данных рейтинга другими СМИ допускается лишь при условии рерайта и двух активных ссылок — на портал Forbes.kz и сам рейтинг. Копипаст (дословная перепечатка) запрещается.

1. (5) Kaspi.kz

(АО «Kaspi.kz»)

Лидер категории «Маркетплейсы»

Выручка за 2017 г.: $168,1 млн

Динамика выручки за 2017 г. в $: 586%

Среднемесячная посещаемость: 2 923 804

Среднемесячное количество размещенных онлайн-заказов: 77 000

Среднемесячное количество выполненных онлайн-заказов: 48 000

Средний чек: $291,4

Категория: Маркетплейс

Сектор: Торговая площадка

Мобильные приложения: iOS, Android

Головной офис и год запуска: Алматы, 2014

География: Весь Казахстан

Сегодня экосистема Kaspi имеет около 5 млн клиентов. «Kaspi Магазин» является частью онлайн-платформы Kaspi.kz, которая включает финансовые услуги, онлайн-маркетплейс, онлайн-платежи, мобильное приложение, бонусную программу. «Kaspi Магазин» дает возможность сравнивать цены на товар у разных продавцов, выбрать подходящий вариант, при желании оформить покупку в рассрочку или в кредит, а также заказать доставку товара в офис или на работу.

В 2017 году состоялся запуск мобильного приложения, которое объединило интернет-магазин, платежи, банк, бонусную программу, сервис ответов на вопросы «Kaspi Гид» и сервис по поиску отделений, терминалов Kaspi Bank и банкоматов всех банков «Kaspi Maps». В ноябре 2017-го состоялась «Kaspi Жума», во время которой можно было приобрести любой товар из ассортимента магазина Kaspi.kz в рассрочку на 24 месяца без процентов и предоплаты. За три дня проведения акции было принято 250 тыс. заказов на 20 млрд тенге.

В 2018 году магазин на Kaspi.kz занял первое место среди интернет-магазинов Казнета по версии АО «Казпочта». В числе важных для «Kaspi Магазина» событий года также подключение оплаты с Kaspi Gold, расширение на новых 15 городов, добавление ассортимента (мебель, сантехника, стройматериалы, шины), развитие сервиса «Kaspi Доставка».

2. (4) Aviata.kz

(ТОО «Aviata»)

Лидер категории «Продажа билетов»

Выручка за 2017 г.: $68,6 млн

Динамика выручки за 2017 г. в $: 72%

Среднемесячная посещаемость: 360 176

Среднемесячное количество размещенных онлайн-заказов: 73 920

Среднемесячное количество выполненных онлайн-заказов: 38 400

Средний чек: $148,9

Категория: Продажа билетов

Сектор: Интернет-магазин

Мобильные приложения: iOS, Android

Головной офис и год запуска: Алматы, 2013

География: Весь Казахстан

Сервис поиска и бронирования билетов на рейсы более чем 300 авиакомпаний, а с 2014 года – железнодорожных билетов. В числе авиаперевозчиков, которые работают с Aviata, – Air Astana, «Аэрофлот», Lufthansa, Turkish Airlines, лоукостеры из Европы и Юго-Восточной Азии. Сервис предоставляет сопутствующие продукты и услуги, в частности оформление страховки и возможность бронирования отелей.

В 2017 году Aviata запустила железнодорожные приложения, программу поддержки казахстанских интернет-стартапов Aviata Ventures. Внедрена возможность возврата билета непосредственно с сайта, без обращения в кол-центр. Главным событием 2018 года стало создание объединенной тревел-компании с проектом Chocotravel. Ее суммарный оборот превысит $100 000 000 млн.

3. (1) Airastana.com

(АО «Эйр Астана»)*

Лидер категории «Пассажирские перевозки»

Выручка за 2017 г.: $64,6 млн

Динамика выручки за 2017 г. в $: –14%

Среднемесячная посещаемость: 679 058

Среднемесячное количество размещенных онлайн-заказов: 38 361

Среднемесячное количество выполненных онлайн-заказов: 38 361

Средний чек: $344

Категория: Пассажирские перевозки

Сектор: Интернет-магазин

Мобильные приложения: iOS, Android

Головной офис и год запуска: Алматы, 2001

География: Весь мир

Национальный перевозчик приступил к выполнению регулярных рейсов в мае 2002 года, в настоящее время его маршрутная сеть включает более 60 международных и внутренних рейсов, выполняемых из хабов в Алматы и Астане. В 2017 году авиакомпания возобновила рейсы из Астаны в Киев, начала выполнять перелеты по маршруту Астана – Дели, а в 2018-м запустила рейсы из Атырау во Франкфурт, из Астаны в Тюмень и Казань. Воздушный флот AirAstana оснащен самолетами Boeing, Airbus, Embraer. На сегодняшний день в авиа­парке 32 судна, к концу 2018 года планируется его увеличение до 36 лайнеров.

В 2017 году пассажиры AirAstana получили доступ к высокоскоростной широкополосной сети на борту Boeing-767. Она установила кабинную систему Rockwell Collins, которая использует возможности Inmarsat’s Global Xpress (GX) Aviation. На сайте авиакомпании состоялся запуск региона «Индия», расширены пакеты Stopover, производится продажа мест с дополнительным пространством для ног и удобным расположением возле выхода – MySeat, появились онлайн-игры. Важное событие 2018 года – запуск мобильного приложения с новыми возможностями, такими как мобильная форма бронирования.

4. (7) Chocolife.me, Chocotravel.com, Chocofood.kz, Lensmark.kz, iDoctor, «Рахмет»

(ТОО «Chocofamily Holding»)

Выручка за 2017 г.: $55,2 млн

Динамика выручки за 2017 г. в $: 38%

Среднемесячная посещаемость: Нет данных

Среднемесячное количество размещенных и выполненных онлайн-заказов: Нет данных

Категория: Продажа билетов, купонатор, доставка еды, продажа контактных линз, сервис поиска врачей

Сектор: Интернет-магазин, торговая площадка, маркетплейс

Мобильные приложения: iOS, Android

Головной офис и год запуска: Алматы, 2010

География: Весь Казахстан

Chocofamily – крупнейший e-commerce-холдинг в Казахстане, в состав которого входит купонный сервис Chocolife, сервис онлайн-продажи авиа- и железнодорожных билетов Chocotravel, сервис доставки еды Chocofood, интернет-магазин контактных линз Lensmark, бесплатный сервис поиска врачей iDoctor.kz.

В 2017 году оборот холдинга превысил 18 млрд тенге. Он провел третий раунд привлечения инвестиций на сумму 700 млн тенге. Компании Chocofood и Foodpanda Kazakhstan были объединены в одну площадку под общим брендом Chocofood, с ноября 2017 года запущена собственная доставка, разработаны модуль заказов для курьеров и модуль приема заказов для партнеров (Android, десктоп).

В 2018 году состоялась сделка по объединению Chocotravel и сервиса онлайн-покупки авиа- и железнодорожных билетов Aviata. Объединенная компания Chocotravel и Aviata стала крупнейшей в истории Казнета. Кроме того, Chocofamily запустил мобильное приложение «Рахмет», которое позволяет оплачивать счета в заведениях с помощью телефона и получать кешбэк с каждой оплаты. К концу года к проекту планируется подключить 5000 партнеров, а к весне 2019 года – собрать 1 млн пользователей.

5. (3) My.avon.kz

(ТОО «Avon Cosmetics Kazakhstan»)*

Лидер категории «Нишевые магазины»

Выручка за 2017 г.: $44,2 млн

Динамика выручки за 2017 г. в $: 2%

Среднемесячная посещаемость: 137 663

Среднемесячное количество размещенных онлайн-заказов: Нет данных

Среднемесячное количество выполненных онлайн-заказов: 1 112 438

Средний чек: $46,2

Категория: Нишевые магазины

Сектор: Интернет-магазин

Мобильные приложения: iOS, Android

Головной офис и год запуска: Лондон, 1886

География: Весь Казахстан

ТОО «Avon Cosmetics Kazakhstan» начало работу в Казахстане в октябре 2003 года и является членом корпорации Avon Products Inc. и официальным дистрибьютором продукции торговой марки Avon. Avon – одна из самых успешных косметических компаний в области прямых продаж с оборотом $10 млрд, более чем 6 млн представителей в 100 странах мира.

Ежегодно на казахстанском рынке Avon предлагает своим покупателям более 600 новинок декоративной косметики, парфюмерии и средств по уходу за кожей лица, тела и волосами, одежды и бижутерии. С товарами для женщин, мужчин и детей можно ознакомиться в регулярно обновляемых каталогах компании, доступных как в бумажном варианте, так и на корпоративном сайте. Важное событие 2017 года – интеграция пуш-уведомлений, в 2018 году компания запустила бот в Telegram, специальный каталог для распространения и заказа через WhatsApp.

6. (15) Tickets.kz

(ТОО «Тикетс.кз»)

Выручка за 2017 г.: $38,8 млн

Динамика выручки за 2017 г. в $: 292%

Среднемесячная посещаемость: 282 891

Среднемесячное количество размещенных онлайн-заказов: 33 163

Среднемесячное количество выполненных онлайн-заказов: Нет данных

Средний чек: $97,5

Категория: Продажа билетов

Сектор: Интернет-магазин

Мобильные приложения: iOS, Android

Головной офис и год запуска: Вена, 2009

География: Более 30 стран

Tickets.kz входит в состав холдинга Tickets Travel Network, одного из туристических онлайн-агентств Европы. В перечень предоставляемых холдингом сервисов входят покупка авиа-, железнодорожных и автобусных билетов, билетов на мероприятия, страховых продуктов, бронирование отелей, аренда автомобилей, сити-брейки. Платформа Tickets.kz объединяет системы бронирования, бизнес-логистику и платежные шлюзы. Сервис аккредитован Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA). Технологическими партнерами холдинга являются лидеры мировой индустрии туризма: Sabre, Amadeus, Travel Port, Sirena, ERV, национальные авиакомпании, железные дороги и международные автобусные перевозчики.

В 2017 году сервис продемонстрировал четырехкратный рост продаж и начал продажу рекламного места на сайте, в 2018 году запущено приложение для iOS и Android по продаже железнодорожных билетов.

7. (2) Lamoda.kz

(ООО «Купишуз»)*

Лидер категории «Продажа одежды»

Выручка за 2017 г.: $30,5 млн

Динамика выручки за 2017 г. в $: –55%

Среднемесячная посещаемость: 1 011 000

Среднемесячное количество размещенных и выполненных онлайн-заказов: Нет данных

Средний чек: $100,5

Категория: Одежда

Сектор: Интернет-магазин

Мобильные приложения: iOS, Android

Головной офис и год запуска: Москва, 2011

География: Весь Казахстан

Ведущий казахстанский онлайн-ретейлер одежды, обуви, аксессуаров, предметов для дома, бьюти-продуктов. Предлагает более 4 млн товаров 3000 международных и локальных брендов. Интернет-магазин предоставляет возможность доставки по всему Казахстану, оплаты наличными и банковской картой при получении заказа, онлайн-предоплаты, примерки перед покупкой или частичного выкупа. С 2012 года компания развивает собственную службу доставки Lamoda Express, которая на сегодняшний день присутствует в 15 крупных городах Казахстана. С 2013 года клиенты интернет-магазина также могут получать свои заказы через пункты самовывоза Lamoda Point. Пункты действуют в Астане, Алматы, Караганде, Шымкенте, Костанае. В 2017 году компания открыла два новых пункта выдачи товаров в Алматы и еще два – в Астане.

В планах на 2018 год – продолжение развития сети пунктов самовывоза по Казахстану, использование технологии искусственного интеллекта для поиска товаров в мобильном приложении, проведение фестиваля Lamoda Friends & Family.

8. (10) Technodom.kz

(АО «Technodom Operator»)

Лидер категории «Электроника»

Выручка за 2017 год: $21,5 млн

Динамика выручки за 2017 г. в $: 57%

Среднемесячная посещаемость: 1 329 687

Среднемесячное количество размещенных и выполненных онлайн-заказов: нет данных

Средний чек: $125

Категория: Электроника

Сектор: Интернет-магазин

Мобильные приложения: iOS, Android

Головной офис и год запуска: Алматы, 2002

География: Казахстан, Кыргызстан

Technodom Operator – национальная сеть магазинов электробытовой и компьютерной техники. В настоящее время сеть «Технодом» включает 79 магазинов и один брендшоп Bang & Olufsen на территории Казахстана и четыре – в Бишкеке (Кыргызстан). В торговый портфель Technodom входят ведущие мировые марки: Samsung, Apple, LG, Bosch, Sony, Panasonic, Tefal и др.

В начале 2018 года «Технодом» получил от ЕБРР кредит на сумму 8 млрд 375 млн тенге на шесть лет под эффективную ставку 10,89%, на строительство логистических хабов в Актобе и Шымкенте. Ранее такое доверие оказывалось лишь государственным компаниям и коммерческим банкам.

Конечной контролирующей стороной АО «Technodom Operator» является Эдуард Ким (№29 рейтинга богатейших бизнесменов и №17 рейтинга самых влиятельных бизнесменов Forbes Kazakhstan).

9. (9) Sulpak.kz

(ТОО «Арена S»)*

Выручка за 2017 г.: $18,2 млн

Динамика выручки за 2017 г. в $: 20%

Среднемесячная посещаемость: 1 351 382

Среднемесячное количество размещенных онлайн-заказов: Нет данных

Среднемесячное количество выполненных онлайн-заказов: 21 394

Средний чек: $125

Категория: Электроника

Сектор: Интернет-магазин

Мобильные приложения: Мобильная версия сайта

Головной офис и год запуска: Алматы, 1992

География: Казахстан, Кыргызстан

Sulpak – крупнейшая торговая компания Казахстана, один из лидеров в реализации электроники и бытовой техники. В офлайн-ретейле сеть по продаже бытовой техники и электроники работает на рынках Казахстана и Кыргызстана, объединяет 103 магазина в 39 городах. В ассортименте – модели от Samsung, LG, Honor, Philips, Candy, Haier, Elenberg. Sulpak – единственный на территории Казахстана и Кыргызстана участник европейского закупочного кооператива Euronics, который объединяет 29 розничных организаций из 36 стран мира. Это позволяет компании оперативно реагировать на мировые тренды покупательского спроса и поставлять казахстанцам самые востребованные товары. Интернет-магазин Sulpak занимается продажей бытовой техники и электроники.

10. (6) Wildberries.kz

(ТОО «Вайлдберриз»)*

Выручка за 2017 г.: $15 млн

Динамика выручки за 2017 г. в $: –56%

Среднемесячная посещаемость: 1 085 000

Среднемесячное количество размещенных онлайн-заказов: Нет данных

Среднемесячное количество выполненных онлайн-заказов: Нет данных

Средний чек: $27

Категория: Одежда

Сектор: Интернет-магазин

Мобильные приложения: iOS, Android

Головной офис и год запуска: Москва, 2004

География: Весь Казахстан

Wildberries – один из крупнейших интернет-магазинов одежды, обуви, аксессуаров, косметических средств, существующий уже 13 лет. На сайте представлено более 10 500 брендов. Компания напрямую сотрудничает с производителями и официальными дистрибьюторами, интернет-магазин осуществляет доставку по всей стране с помощью собственной или партнерских курьерских служб. В Казахстане компания имеет около 40 фирменных пунктов выдачи товаров и примерочные в 21 городе.

В 2017 году интернет-магазин договорился об эксклюзивном партнерстве с компанией Koton. До конца 2018 года компания собирается открыть пункт выдачи заказов в Армении. За первые шесть месяцев 2018 года Wildberries, по собственным данным, открыл более 500 пунктов самовывоза, увеличив их количество до 1,5 тыс. Из них 1,4 тыс. пунктов находятся в России, остальные – в Беларуси, Кыргызстане и Казахстане. В планах компании открыть до конца года еще 1 тыс. точек.

11. (10) Shop.kz

(ТОО «Белый ветер KZ»)*

Выручка за 2017 г.: $14,4 млн

Динамика выручки за 2017 г. в $: 5%

Среднемесячная посещаемость: 1 075 000

Среднемесячное количество размещенных онлайн-заказов: Нет данных

Среднемесячное количество выполненных онлайн-заказов: 89 883

Средний чек: $177

Категория: Электроника

Сектор: Интернет-магазин

Мобильные приложения: iOS, Android

Головной офис и год запуска: Караганда, 2000

География: Весь Казахстан

«Белый ветер» предлагает свыше 7700 наименований сертифицированной продукции. По смартфонам компания официально работает с 20 мировыми брендами – Meizu, Xiaomi, Gionee, LeEco и др.

«Белый ветер» имеет более 40 магазинов розничной сети в Астане, Алматы, Павлодаре, Караганде, Костанае и других городах, а также интернет-магазин shop.kz, который обслуживает жителей городов и отдаленных поселков Казахстана. За 10 лет работы shop.kz доставил более 400 000 заказов.

В 2017 году «Белый ветер» открыл пункты самовывоза в Павлодаре и Алматы, подключился к программе Kaspi Red в Алматы, Астане, Караганде, Костанае, Павлодаре, Темиртау.

12. (14) Alser.kz

(ТОО «Gulser Computers»)*

Выручка за 2017 г.: $14,3 млн

Динамика выручки за 2017 г. в $: 43%

Среднемесячная посещаемость: 745 333

Среднемесячное количество размещенных онлайн-заказов: Нет данных

Среднемесячное количество выполненных онлайн-заказов: 11 068

Средний чек: $122,7

Категория: Электроника

Сектор: Интернет-магазин

Мобильные приложения: Android

Головной офис и год запуска: Алматы, 2007

География: Весь Казахстан

Интернет-магазин бытовой техники и потребительской электроники Alser является подразделением одноименной торговой компании, работающей на рынке более 20 лет. На сегодняшний день розничная сеть Alser насчитывает 154 магазина в 83 городах Казахстана. В интернет-магазине представлена техника от ведущих мировых производителей, включая Intel, Samsung, LG, Apple, Canon, Elenberg, Lenovo, Asus, Philips и др. В 2017 году компания произвела редизайн сайта интернет-магазина, в 2018 году осуществлен ребрендинг, открытие магазинов в новом формате, спонсирование двух футбольных клубов РК.

13. (18) Kolesa.kz, Krisha.kz, Market.kz

(ТОО «Kolesa»)*

Лидер категории «Классифайды»

Выручка за 2017 г.: $13 млн

Динамика выручки за 2017 г. в $: 64%

Среднемесячная посещаемость: 20 904 318

Категория: Классифайд

Сектор: Торговые площадки

Мобильные приложения: iOS, Android

Головной офис и год запуска: Алматы, 2006

География: Весь Казахстан

Под контролем ТОО «Колеса» находятся три сайта. Kolesa.kz и Krisha.kz появились в 2006 году вместо одноименных печатных изданий. В 2014 году заработал сайт бесплатных объявлений Market.kz. В том же году инвестиционный фонд Baring Vostok инвестировал в ТОО «Колеса» $15 млн.

В 2017 году на базе сервиса krisha.kz была презентована интерактивная карта преступлений, проект был реализован совместно с Комитетом по правовой статистике Генеральной прокуратуры РК. Сайт предоставляет доступ к актуальной базе объявлений о продаже, покупке, аренде квартир, домов, дач, земельных участков, к информации о любых видах коммерческой недвижимости. В 2018 году компания планирует развитие интерактивной карты криминогенной обстановки кварталов и дворов на базе krisha.kz.

В 2017 году сайт kolesa.kz занял первое место в Казахстане и шестое во всем СНГ в категории «Авто» по посещаемости. На сайте представлено более 180 000 актуальных объявлений, каждые сутки публикуется порядка 20 000 новых. База данных составляет 3 млн уникальных посетителей, с просмотром около 200 млн страниц.

14. (12) Epay.railways.kz

(AO «NK Kazakhstan Temir Zholy»)*

Выручка за 2017 г.: $12,4 млн

Динамика выручки за 2017 г. в $: 0%

Среднемесячная посещаемость: 685 706

Среднемесячное количество размещенных и выполненных онлайн-заказов: Нет данных

Средний чек: $16,7

Категория: Пассажирские перевозки

Сектор: Интернет-магазин

Мобильные приложения: Нет

Головной офис и год запуска: Астана, 2000

География: Страны СНГ и Балтии

АО «Пассажирские перевозки» является дочерней компанией АО «Национальная компания «Казахстан Темир Жолы», которая занимается реализацией железнодорожных билетов. В 2008 году она запустила продажи через интернет. В 2014 году у пассажиров появилась возможность оформлять электронные билеты с онлайн-регистрацией, а также покупать билеты на поезда международных и внутриреспубликанских сообщений, которые формируют КТЖ и иностранные железнодорожные администрации. В 2017 году компания являлась официальным перевозчиком Expo-2017. В 2018 году она нацелена на реализацию стратегии «Цифровая железная дорога» на 2018–2022 годы.

15. (-) Santufei.com

(ТОО «Трэвелизи»)

Выручка за 2017 г.: $11 млн

Динамика выручки за 2017 г. в $: 465%

Среднемесячная посещаемость: 27 683

Среднемесячное количество размещенных и выполненных онлайн-заказов: Нет данных

Средний чек: $146

Категория: Продажа билетов

Сектор: Интернет-магазин

Мобильные приложения: iOS, Android

Головной офис и год запуска: Алматы, 2014

География: Весь Казахстан

Santufei – удобная платформа по поиску, бронированию и покупке авиабилетов онлайн, ориентированная в первую очередь на казахстанских пользователей. Доступ к крупнейшим мировым системам бронирования позволяет им найти самые выгодные предложения от более чем 700 авиакомпаний, совершающих полеты по всему миру. С момента запуска через Santufei было приобретено свыше 70 000 билетов.

В 2017 году внедрен функционал возврата авиабилетов и перевода средств на карту, в том числе в Android-приложении; появилась возможность OWC-рейсов (комбинированные рейсы разных авиакомпаний). Кол-центр компании начал работу в режиме 24/7, состоялся запуск отечественного тревел-проекта «7 причин сорваться в…», с Turkish Airlines проведен конкурс «В Дисней с Santufei», совместные акции с другими авиакомпаниями.

В 2018 году ежедневная аудитория сервиса превысила 2500 человек, доля продаж, совершаемых через мобильное приложение, превысила 50%. Запущен второй сезон проекта «7 причин сорваться в…».

16. (-) Kz.oriflame.com

(ТОО «Орифлэйм»)*

Выручка за 2017 г.: $10,2 млн

Динамика выручки за 2017 г. в $: Нет данных

Среднемесячная посещаемость: Нет данных

Среднемесячное количество размещенных и выполненных онлайн-заказов: Нет данных

Средний чек: $45,8

Категория: Нишевые магазины

Сектор: Интернет-магазин

Мобильные приложения: iOS, Android

Головной офис и год запуска: Стокгольм, 1967

География: 60 стран мира

Oriflame – косметическая компания в области прямых продаж с годовым оборотом около €1,4 млрд. У нее более 3 млн представителей в 60 странах мира и 7500 сотрудников. Ассортимент продукции Oriflame насчитывает около 1000 наименований. С 2004 года акции компании котируются на бирже NASDAQ OMX. Она имеет собственные фабрики в Швеции, России, Польше, Китае и Индии, в научно-исследовательском центре Oriflame работают более 100 ученых.

Oriflame в Казахстане ведет деятельность более 15 лет. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, компания показывает здесь рост с начала 2016 года. На территории Центральной Азии действуют четыре сервисных центра – в Астане, Алматы, Шымкенте и Бишкеке, более 500 сервисных пунктов. В мае 2018 года состоялось открытие концептуального центра Oriflame в Астане. Компания регулярно участвует в социальных проектах, оказывает благотворительную помощь детским домам, помогая воспитанникам приобрести профессию.

17. (20) Scat.kz

(АО «Авиакомпания SCAT»)

Выручка за 2017 г.: $9,4 млн

Динамика выручки за 2017 г. в $: 92%

Среднемесячная посещаемость: 115 814

Среднемесячное количество размещенных и выполненных онлайн-заказов: Нет данных

Средний чек: $111,7

Категория: Пассажирские перевозки

Сектор: Интернет-магазин

Мобильные приложения: Нет

Головной офис и год запуска: Шымкент, 1997

География: Весь мир

Авиакомпания Scat была образована в 1997 году в Шымкенте. В 1998 году на собственном самолете Ан-24 был совершен первый регулярный рейс по маршруту Алматы – Кызылорда – Алматы. Сегодня парк воздушных судов состоит преимущественно из собственных самолетов западного производства (Boeing и Bombardier). Эксплуатируется более 80 внутренних и международных авиамаршрутов, ежегодно открывается до 10 новых направлений, пассажиропоток увеличивается в среднем на 40%.

В 2017 году Scat подписал интерлайн-соглашения с Qatar Airways и Utair. Согласно условиям соглашений, у пассажиров есть возможность оформлять билеты на рейсы данных компаний на бланках Scat.

В 2018 году Scat стал полноправным членом Международной ассоциации воздушного транспорта IATA. Ассоциация выступает координатором и представителем интересов автотранспортной отрасли в таких областях, как обеспечение безопасности, производство полетов, тарифная политика, техобслуживание, авиационная безопасность и т. д. В мае Scat выполнил первый рейс по маршруту Астана – Вильнюс. В Казахстан прибыл первый самолет новейшего поколения «Боинг 737 Макс 8». Планируется приобретение еще пяти самолетов.

18. (23) Ticketon.kz

(ТОО «Ticketon Events»)

Выручка за 2017 г.: $7,1 млн

Динамика выручки за 2017 г. в $: 120%

Среднемесячная посещаемость: 572 000

Среднемесячное количество размещенных и выполненных онлайн-заказов: Нет данных

Средний чек: $18

Категория: Продажа билетов

Сектор: Интернет-магазин

Мобильные приложения: iOS, Android

Головной офис и год запуска: Алматы, 2012

География: Весь Казахстан, страны ЦА

Ticketon.kz – крупнейший в Казахстане сервис онлайн-продажи билетов на культурные и спортивные события. Он является эксклюзивным распространителем билетов на матчи ФК «Кайрат», ФК «Астана», БК «Астана», ХК «Барыс». Опыт продаж также охватывает международные соревнования – ЧМ-2013 по боксу, ЧМ-2014 по тяжелой атлетике, ЧМ-2016 по зимнему мотокроссу, матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы 2015 и 2016 гг. в Казахстане, матчи КХЛ и ВХЛ тех же годов.

В 2017 году Ticketon.kz реализовал билеты на события зимней Универсиады и Ехро, стал обладателем Нацио­нальной премии AWARD.kz в номинации «Лучший сетевой сервис», к системе было подключено восемь новых регионов Казахстана. Компания вышла на рынки Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. В 2018 году Ticketon.kz планирует запустить продажи на этих рынках и выйти на рынок Туркменистана. Кроме того, в планах охватить пять новых городов Казахстана – Актау, Уральск, Темиртау, Кокшетау, Атырау, подключить к системе 25 новых объектов; выйти на ТВ с видеоафишей «Тикетон Live» в Туркестанской и Карагандинской областях; интегрировать афиши Ticketon в мобильное приложение транспортной и платежной карты «Онай».

19. (8) Otto-trade.kz, Quelle-kz.ru, Bonprix.kz

(ТОО «ОТТО Групп Казахстан»)*

Выручка за 2017 г.: $7 млн

Динамика выручки за 2017 г. в $: –55%

Среднемесячная посещаемость: 406 588

Среднемесячное количество размещенных и выполненных онлайн-заказов: Нет данных

Средний чек: $82,6

Категория: Одежда

Сектор: Интернет-магазин

Мобильные приложения: iOS, Android

Головной офис и год запуска: Ганновер, 1949

География: Европа, Америка, Азия

Интернет-магазин Otto-trade в Казахстане осуществляет прямую розничную торговлю из Европы без посредников. Концерн «ОТТО» занимает лидирующие позиции на рынке торговли по каталогам порядка 70 лет. Он предлагает клиентам эксклюзивные модели своих и ведущих европейских дизайнеров, таких как Arizona, MixSixty, Adidas, Geox, Levi’s и др. Дизайн-бюро компании находятся в Лондоне, Гамбурге и Гонконге, в каталоге представлено более 1 млн наименований одежды, обуви, аксессуаров.

В апреле 2018 года германская Otto Group заявила о намерении закрыть онлайн-магазины одежды и обуви Quelle и Otto на территории России. Компания решила сконцентрироваться на продажах в немецкоязычных странах. Продажи в России в прошлом году увеличились лишь на 4%, в то время как у конкурентов рост составил 40%. Однако Otto Group не уходит из страны полностью и продолжает развивать другие бренды. В то же время планируется закрытие магазинов и в других странах.

20. (17) Flip.kz

(ТОО «Flip.kz»)*

Выручка за 2017 г.: $4,8 млн

Динамика выручки за 2017 г. в $: –43%

Среднемесячная посещаемость: 735 615

Среднемесячное количество размещенных и выполненных онлайн-заказов: Нет данных

Средний чек: $31,3

Категория: Нишевые магазины

Сектор: Интернет-магазин

Мобильные приложения: iOS, Android

Головной офис и год запуска: Караганда, 2007

География: Весь Казахстан

Flip.kz – один из первых казахстанских интернет-магазинов, который реализует книги, изделия для дома, товары для животных, канцелярские товары, одежду. Сотрудничает с более чем 100 поставщиками из России и Казахстана, что позволяет предложить пользователям свыше 400 тыс. товаров.

Курьерская служба компании работает в восьми городах республики. Главный логистический центр площадью 1600 кв. м расположен в Караганде, а пункты выдачи заказов – в 17 городах Казахстана.

Согласно данным компании, за все время более 200 000 клиентам было доставлено более 700 000 заказов.

21. (16) Mechta.kz

(ТОО «Мечта Маркет»)*

Выручка за 2017 г.: $4,7 млн

Динамика выручки за 2017 г. в $: –52%

Среднемесячная посещаемость: 375 436

Среднемесячное количество размещенных онлайн-заказов: Нет данных

Среднемесячное количество выполненных онлайн-заказов: 152 988

Средний чек: $153,4

Категория: Электроника

Сектор: Интернет-магазин

Мобильные приложения: iOS, Android

Головной офис и год запуска: Астана, 2007

География: Весь Казахстан

Торговая сеть магазинов электроники и бытовой техники «Мечта» насчитывает 36 торговых точек в 19 городах Казахстана. В каждой представлено от 3000 до 10 000 наименований товаров. В 2017 году компания открыла пункт выдачи товаров в Астане. Также запущено мобильное приложение, которое отличается возможностью поиска товара через сканирование штрихкода. В текущем году компания занимается улучшением процессов и сервисов по онлайн-кредитованию, охватом новых регионов страны.

22. (24) Fora.kz

(ТОО «Fora Trade»)*

Выручка за 2017 г.: $3,4 млн

Динамика выручки за 2017 г. в $: 16%

Среднемесячная посещаемость: 154 729

Среднемесячное количество размещенных онлайн-заказов: Нет данных

Среднемесячное количество выполненных онлайн-заказов: 21 847

Средний чек: $164

Категория: Электроника

Сектор: Интернет-магазин

Мобильные приложения: Нет

Головной офис и год запуска: Актобе, 1997

География: Весь Казахстан

Fora – передовая компания на рынке Казахстана в сфере розничных продаж цифровой техники, программного обеспечения и бытовой электроники. Кроме сегмента розничных продаж работает в сфере государственных закупок, направлении оптовых продаж дилерам по партнерским соглашениям. В компании действуют собственная курьерская служба, услуги по сборке компьютеров из выбранных покупателем комплектующих. Торговая сеть Fora насчитывает 18 супермаркетов в 13 городах страны, в интернет-магазине представлено свыше 12 000 наименований товара.

23. (-) Satu.kz

(ТОО «РА Сату.кз»)*

Выручка за 2017 г.: $3,2 млн

Динамика выручки за 2017 г. в $: 69%

Среднемесячная посещаемость: 4 549 898

Средний чек: $90

Категория: Торговая площадка с конструктором сайтов и широким ассортиментом товаров

Сектор: Торговые площадки

Мобильные приложения: iOS, Android

Головной офис и год запуска: Киев, 2008

География: Весь Казахстан

Satu – торговая площадка с конструктором сайтов, позволяющая компаниям выбрать товар или услугу, а предпринимателям – размещать информацию о себе. Тысячи компаний ежедневно продают посредством Satu.kz разнообразные товары и услуги сотням тысяч пользователей. Продавцы, не имеющие опыта e-commerce, благодаря Satu могут быстро и легко создать интернет-магазин, получить доступ к нужной категории и к профессио­нальному набору инструментов для организации продаж и продвижения своих товаров в интернете. Товарооборот клиентов Satu вырос до $65 млн. В каталоге – почти 19 000 компаний и свыше 8 млн товаров, ежемесячно торговую площадку посещают около 3,3 млн пользователей. Более 350 специалистов сопровождают и поддерживают предпринимателей Satu.kz, над разработкой и развитием торговой площадки ежедневно работают более 120 человек.

В мае 2016 года в результате реорганизации Satu.kz и онлайн-сервис заказа услуг Megamaster.kz вошли в группу компаний EVO. В 2017 году состоялся запуск мобильного приложения и ребрендинг. В 2018 году Satu.kz и «Казпочта» стали партнерами и запускают новые сервисы по логистике и эквайрингу (возможность онлайн-оплаты).

24. (-) Oe.kz

(ТОО «Office-Expert.kz»)

Выручка за 2017 г.: $2,6 млн

Динамика выручки за 2017 г. в $: 44%

Среднемесячная посещаемость: 29 314

Среднемесячное количество размещенных онлайн-заказов: 3217

Среднемесячное количество выполненных онлайн-заказов: 2758

Средний чек: $77,1

Категория: Сервис

Сектор: Интернет-магазин

Мобильные приложения: –

Головной офис и год запуска: Алматы, 2012

География: Весь Казахстан, Кыргызстан

Office-Expert.kz – это интернет-магазин товаров и услуг для офиса, которые разделены на семь категорий (канцелярские товары, бумага и бумажная продукция, хозтовары, бакалея для офисов, картриджи, офисная техника, офисная мебель). Торговля ведется оптом и в розницу с отгрузкой товаров с собственного склада. Ассортимент составляет более 10 000 товаров, доставка осуществляется бесплатно в течение одного дня.

2017 году компания начала продажи в Кыргызстане. В 2018 году планируется масштабирование на 10 городов Казахстана (Астана, Караганда, Актобе, Шымкент, Тараз, Талдыкорган, Усть-Каменогорск, Павлодар, Петропавловск, Семей).

25. (21) OLX.kz

(ТОО «ОЭлИкс Групп»)*

Выручка за 2017 г.: $2,5 млн

Динамика выручки за 2017 год в $: –34%

Среднемесячная посещаемость: 8 407 000

Среднемесячное количество размещенных заказов: 1 658 339

Категория: Классифайд

Сектор: Торговая площадка

Мобильные приложения: iOS, Android

Головной офис и год запуска: Нидерланды, 2007

География: Весь Казахстан

OLX – одна из лидирующих площадок объявлений, представленная в более чем 40 странах мира. Название происходит от фразы online exchange («обмен онлайн»), которая в полной мере отражает суть современных досок объявлений. OLX предлагает быстрый способ покупать, продавать или обмениваться товарами и услугами в конкретных странах путем публикации объявлений. В настоящее время OLX является крупнейшим в Казахстане онлайн-сервисом объявлений.

В 2017 году состоялся успешный запуск «Молодежной кампании», благодаря чему количество активных пользователей сервиса увеличилось в несколько раз. Важные события 2018 года – открытие и развитие направления В2В, увеличение штата сотрудников до 45 человек, переезд в новый офис.

* Результаты получены на основании анализа экспертных данных

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