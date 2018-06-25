25 июня 2018, 07:00

Курс валют на 25 июня 2018 года: доллар и евро остались на прежнем уровне.

На понедельник 25 июня официальные курсы основных иностранных валют Нацбанк оставил без изменений:

100 долларов США – 2623.8901 гривны

100 евро – 3056.3072 гривны

10 российских рублей – 4.1491 гривны.

Курс доллара на 25 июня составляет 26,24 гривен. Курс евро НБУ на 25 июня 30,56 гривен.

Напомним, в субботу 23 июня 2018 года, которая была рабочим днем, действовали такие же официальные курсы основных иностранных валют НБУ:

100 долларов США – 2623,8901 гривны

100 евро – 3056,3072 гривны

10 российских рублей – 4,1941 гривны.

В пятницу 22 июня межбанк завершил торги с долларом на уровне 26,20/26,22. Курс американской валюты понизился на 2 копейки в покупке и на 5 копеек в продаже. Евро к концу сессии на украинском межбанковском валютном рынке оказался на уровне 30,53/30,55 гривен, поднявшись на 3 копейки в покупке, но потеряв 1 копейку в продаже.

Драгметаллы в понедельник почти все понизились в цене, кроме золота. Особенно существенно подешевели серебро и палладий. Официальные курсы драгоценных металлов на 25 июня Национальный банк Украины установил на таком уровне (за 10 тройских унций):

Золото – 333 155.33 грн ↑,

Серебро – 4 262.51 грн ↓,

Платина – 227 228.88 грн ↓,

Палладий – 252 418.23 грн ↓.

Ранее Politeka писала, что Верховная Рада Украины приняла закон «О валюте». За принятие закона проголосовали 228 депутатов парламента при минимально необходимом количестве в 226 голосов. Новый закон о валюте отменяет действующий до этого момента Декрет Кабинета министров «О системе валютного регулирования и валютного контроля» и Закон Украины «О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте» и вносит изменения в некоторые другие законодательные акты Украины. Документом вводится новый режим валютного регулирования. Кроме того, закон устанавливает нормы о лицензировании профессиональной деятельности по предоставлению услуг по проведению валютных операций, особенности проведения валютного надзора. В частности, уточняется их состав, регламентируются права и обязанности этих субъектов, закон регулирует обмен информацией между субъектами валютных операций, включая органы валютного надзора, и наложение санкций за нарушение валютного регулирования.

Также Национальный банк Украины внес изменения в Правила осуществления за пределы Украины и в Украине переводов физических лиц по текущим валютным неторговым операциям и их выплатам в Украине. Постановление НБУ № 62 от 7 июня уже начало действовать 12 июня. Согласно новым правилам денежных переводов, теперь банки и их клиенты могут использовать коммуникационные технологии Paperless. НБУ решил создать условия для применения безбумажных технологий на рынке финансовых услуг и расширить круг участников этого рынка, в кассах которых может быть выдан перевод из-за границы. Клиенты банков теперь смогут подавать электронные копии документов, чтобы перевести деньги за пределы Украины с текущих счетов в иностранной валюте, а банки смогут создавать электронные копии подтверждающих документов. Еще одно новшество касается того, что теперь разрешен перевод гривен в иностранную валюту при отправке. Получить денежный перевод из-за границы также можно будет в гривневом эквиваленте.

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