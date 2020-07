2234,5 ., 1913,95 . — «»

(No Ratings Yet)

31 2020 09:28

0



31 . FINMARKET.RU — — , 31 2234,5 ., 2032,5 .

2137,5 ., 1928,5 .

31 1913,95 . 1866,16096 . .

.

.



, , , . .

.



31 2020 10:26 Anheuser-Busch InBev (SPB: BUD) (AB InBev) II 2020 17,7% , $10,294 .

6%, .

…

.

31 2020 10:22 29 5,7 , .

5,8 .

: …

.

31 2020 10:20 10:05 «» 418 (1 0,01 .) 73,4411…

.

31 2020 10:20

.

31 2020 10:20 10:05 17,04 (0,591%) 2899,67 .

10:05 11,73 (0,952%) …

.

31 2020 10:12 Lloyds Banking Group Plc 2020 .

…

.

31 2020 10:05

.

31 2020 10:02

10:00 , , C / 72,11/74,59 . . C 13 ., C …

.

31 2020 09:55 Facebook Inc. — 2020 . 98% ( 2 ) $5,18 , $1,8 , $2,62 , $0,91 , .

11% -…

.

31 2020 09:52

.

31 2020 09:48 .

9:43 $1,1898 $1,1847 …

.

31 2020 09:40 , MarketWatch.

2- 32,9% , . …

.

31 2020 09:31

.

31 2020 09:28- , 31 2234,5 ., 2032,5 .

…

.

31 2020 09:25 2020 1,6% , (Destatis).

3,3%, Trading…

.

31 2020 09:20 Apple Inc. , 27 , 12% $11,253 , $2,58 , $10,044 , $2,18 , .

11% …

.

Источник