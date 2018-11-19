«220 Вольт» запускает собственный бренд спецодежды

Стереотипы ранних нулевых транслировали отсутствие престижности рабочих профессий. В современных же реалиях рабочие специальности подразумевают конкурентоспособную, а по многим направлениям превышающую оплату труда офисных сотрудников, не говоря уже о «ремесленниках» нового поколения, создающих дизайнерские авторских продукты. Мода на крафтовые вещи сформировала рынок потребителей, которые обладают высокими требованиями к функциональности и внешнему виду спецодежды, вкупе с соответствующей платежеспособностью.

ГК «220 Вольт» постоянно отслеживает потребности своей целевой аудитории, продавая инструмент, обладает максимальной информацией о рабочих и мастерах всех направлений, именно уникальные знания стали толчком для запуска собственной линейки одежды.

«Линейка представлена летней и зимней коллекциями мужской одежды, а также моделями с элементами повышенной видимости. Безопасность, это европейский тренд, на который действительно стоит равняться. Традиционно, самым популярным флуоресцентным цветом является – желтый, а это как нельзя лучше влияет на визуальное восприятия бренда «220 Вольт». Докеры, каменщики и плотники – каждый сможет чувствовать безопасность и комфорт на рабочем месте. Наша одежда будет любить мастерские, строительные площадки, искры шлифовальных машин, холодные зимние дни и морозы», — комментирует управляющий партнер ГК «220 Вольт» Алексей Федоров.

«Очевидно, что спецодежда — это прежде всего безопасность, но мы бы хотели обратить внимание и на стиль. По нашему мнению, вдумчивый дизайн должен работать в тандеме с функциональностью. Каждая деталь изделия, каждый элемент может выполнять свою задачу и быть визуально органичным. При разработке мы вдохновлялись спортивной одеждой, которая, при своей уникальной практичности, смотрится стильной и эффектной. Мы опирались именно на спортивные конструкции моделей, использовали референсы кросс-кантри лыжников, стремились к восприятию того, что рабочая форма будет практически неотличима от одежды для спота и отдыха»,- поясняет PR-директор ГК «220 Вольт» Ирина Тельнова.

В будущем планируется разработка индивидуальных моделей для ремесленников с уникальными продуманными конструкциями, а также запуск женской коллекции и спецобуви.

Производство будет организовано на базе завода по пошиву одежды в Ленинградской области.

ГК «220 Вольт» планирует занять долю до 30% в сегменте рабочей одежды.

Источник: 220 Вольт





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