22个城市新设跨境电商综合试验区 В 22 городах страны планируется создание экспериментальных зон интернет-коммерции

8月7日，国务院发布《关于同意在北京等22个城市设立跨境电子商务综合试验区的批复》。这意味着，继杭州、天津等13个跨境电子商务综合试验区成立后，将在北京、呼和浩特、哈尔滨、南京、西安等22个城市设立综合试验区。至此，我国跨境电子商务综合试验区的数量将从13个增加至35个。

7 августа Госсовет КНР обнародовал документ о создании экспериментальных комплексных зон трансграничной электронной коммерции в 22 городах страны, в частности, в Пекине. Таким образом, после создания 13 тестовых зон интернет-торговли в Ханчжоу, Тяньцзине и других городах подобных зон планируется создание еще в 22 городах страны, в частности, в Пекине, Хух-Хото, Харбине, Нанкине и Сиане. В результате число подобных площадок интернет-коммерции увеличится с 13 до 35.

据商务部外贸司负责人介绍，综合试验区跨境电商成交额连续两年增长1倍以上，现已成为我国外贸创新发展的新亮点、转型升级的新动能、创新创业的新平台和“一带一路”建设的新载体。

По словам главы департамента по внешней торговле министерства коммерции КНР, объем сделок в экспериментальных комплексных зонах онлайн-торговли уже третий год подряд растет с удвоенными темпами. Развитие подобных площадок стало ведущим направлением в инновационном развитии внешней торговли, они придают импульс трансформации и модернизации торговой модели, служат платформой для инновационной предпринимательской деятельности и играют важную роль в реализации инициативы «Один пояс и один путь».

商务部国际贸易经济合作研究院原院长霍建国表示，发展跨境电商等贸易新业态是推动外贸高质量发展的重要举措。推动跨境电商试验区建设最主要目的是希望对地方贸易发展形成带动作用，对经济增长形成辐射。

Бывший заведующий НИИ международной торговли и экономического сотрудничества при минкоммерции КНР Хо Цзяньго подчеркнул, что поддержание новых моделей торговли, и особенно трансграничной онлайн-торговли, рассматривается как важный шаг по обеспечению ее высококачественного развития. Путем создания экспериментальных зон Китай рассчитывает стимулировать местную и региональную торговлю, что положительно содействует экономическому росту страны в целом.

霍建国告诉记者，跨境电商的特点是成本低、效率高，对进出口有明显促进作用。但是，推动跨境电商发展需要物流、资金、税收、通关、法律等体系的不断完善，这也是需要试点的原因。

Хо Цзяньго сообщил, что трансграничная электронная коммерция, характеризующаяся низкой себестоимостью и высокой эффективностью, значительным образом влияет на увеличение внешнеторгового оборота, однако для этого требуется продолжительное совершенствование логистической, финансовой, налоговой, таможенной и правовой среды. Поэтому зоны пока создаются или работают в тестовом режиме.

根据批复的要求，有关部门和省、自治区、直辖市人民政府要积极深化外贸领域“放管服”改革，以跨境电商为突破口，推动国际贸易自由化、便利化和业态创新。

В соответствии с новыми положениями, компетентным ведомствам и региональным властям в провинциях, автономных районах и городах центрального подчинения следует активно углублять развитие внешней торговли на основе реформирования, суть которого кроется в сокращении административных функций, расширении полномочий бизнеса и упрощения бизнес-услуг, чтобы бурное развитие трансграничной интернет-торговли стимулировало либерализацию, упрощение и инновацию всех сфер внешнеторговой коммерческой деятельности.

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