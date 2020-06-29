22 – 28 июня 2020 года – Публикации – Finversia (Финверсия)





Мировая экономика, криптовалюта, драгметаллы и сырье — в еженедельном обзоре новостей компании Xcritical.

Экономика

Ситуация в экономике Германии постепенно улучшается. Об этом свидетельствуют результаты исследования IFO. Индекс, который оценивает ожидания представителей бизнеса страны в отношении перспектив экономики на ближайшие несколько месяцев, показал рекордный за всю историю наблюдений рост. Он поднялся до уровня 86,2 пункта. При этом в предыдущем месяце показатель находился на отметке 79,7 пункта. В сообщении института говорится, что бизнес Германии, похоже, увидел свет в конце тоннеля. Текущей ситуации в промышленности страны участники опроса дают негативную оценку.

Благоприятным фактором для курса единой европейской валюты можно считать готовность ЕЦБ, Германии и Еврокомиссии оказывать финансовую поддержку восстанавливающейся экономике. Также участники рынка обеспокоены возможным избранием Джо Байдена и более агрессивным монетарным стимулированием в США, чем в Еврозоне. Ожидается, что избрание Байдена может препятствовать иностранным инвестициям в США в ответ на его программу, которая включает в себя повышение заработной платы, ограничения на добычу нефти и газа, повышение налогообложения компаний и прирост капитала. Таким образом, доллар останется под давлением до президентских выборов в ноябре.

Самым главным риском для экономики США считается начало “второй волны” коронавируса ближайшей осенью, которая должна будет привести к очередным “локдаунам”. Правительства получили негативный опыт и будут расхлебывать последствия карантина ближайшие годы. Многие страны решили снять ограничения в самый разгар эпидемии, чтобы спасти бизнес и вряд ли будут готовы вновь рискнуть экономикой. Да и не стоит забывать о главном — “вторая волна” не может начаться пока ключевые страны продолжают бороться с “первой”. Разумеется, наибольшие опасения вызывает ситуация в США: основной эпицентр заболевания находится в Нью-Йорке, но в последние недели активно растет число инфицированных во Флориде, Техасе, Аризоне и Северной Каролине, которые слишком рано смягчили карантинные меры.

Криптовалюта

Эпатажный предприниматель Джон Макафи (John McAfee) объявил о запуске децентрализованной биржи Ghost, которая связана с одноименной анонимной криптовалютой и заменит площадку McAfeeDEX. Основная сеть анонимной криптовалюты Ghost должна быть запущена уже сегодня – до этого момента токены Ghost размещались на блокчейне Эфириума. Монета будет основана на методе консенсуса Proof-of-Stake (PoS), а основной площадкой для торговли этой криптовалютой станет одноименная децентрализованная биржа Ghost. Также площадка поддерживает BTC, ETH, DAI, USDT и ESH.

Нидерландский банк ING разработал протокол Travel Rule для криптовалютных бирж и компаний, который поможет им соблюдать рекомендации отслеживания транзакций от FATF. Прошлым летом Международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег опубликовала финальную версию своих рекомендаций, которая обязывает биржи криптовалют обмениваться информацией о клиентах. При этом информация должна передаваться не только о переводах в фиатных валютах, но и о криптовалютных транзакциях. ING не планирует вести деятельность, связанную с криптоактивами и платёжными токенами. Основное внимание банк уделяет токенам-акциям и другим аналогичным решениям.

Платежная система PayPal и принадлежащий ей сервис мобильных платежей Venmo предоставят пользователям опцию купли/продажи криптовалют в течение трех месяцев, сообщает Coin Desk со ссылкой на осведомленные источники. Один из собеседников издания указал на то, что встроенная функциональность позволит покупать, продавать и хранить криптовалюты. Он ожидает, что PayPal обеспечит ликвидность за счет сотрудничества с биткоин-биржами. Потенциальными партнерами могут выступить Coinbase и Bitstamp. Пользователи первой в США и ЕС могут выводить средства на счет в PayPal. Coinbase и PayPal также входили в Libra Association до выхода платежной системы из ее состава. Тогда руководство компании подчеркнуло, что лучше направит ресурсы на собственные разработки, чтобы сделать финансы более доступными. Еще один собеседник ожидает запуска в ближайшие три месяца, хотя неясно, сколько криптовалют будут поддерживать сервисы. Пользовательская база PayPal и Venmo превышает 325 млн человек.

Драгметаллы и Сырье

Компания Deloitte провела анализ ситуации в американской сланцевой отрасли. Как свидетельствуют данные ее доклада, нефтепроизводители в США будут вынуждены в текущем квартале принять решение о списании активов. Общий объем списания может достигнуть 300 миллиардов долларов. По мнению экспертов Deloitte, это станет очередным ударом по сланцевой отрасли США. Она уже испытывает трудности на фоне падения нефтяных цен. Ранее сообщалось, что американские сланцевики списали в первом квартале активы на сумму 38 миллиардов долларов.

Инвесторский спрос на золото остаётся стабильно высоким. Вопреки восстановлению фондового рынка дальнейший сценарий остаётся крайне неопределённым. Существует высокая вероятность коррекций в ближайшее время, и трейдеры покупают золото как хеджирующий актив. Торговая напряжённость, опасения второй волны вируса и падение реальной доходности десятилетних казначейских облигаций в отрицательную зону могут привести цены к уровню 1800 долларов к концу этого года.

Агентство Рейтер провело опрос аналитиков. Большинство из них ожидают, что ранее установленный исторический рекорд по объему запасов нефти в Соединенных Штатах будет обновлен после публикации статистики министерством энергетики страны. Согласно прогнозу аналитиков, за неделю нефтяные запасы в стране увеличились на 400 тысяч баррелей до 539,7 миллиона баррелей. В этом объеме не учтены стратегические запасы США. Если прогноз аналитиков совпадет с данными американского минэнерго, то обновление исторического максимума по запасам нефти в стране произойдет третий раз подряд. Накануне нефтяные котировки демонстрировали рост.

Прочие отрасли

В Китае, уделяющем большое внимание борьбе с загрязнением воздуха в густонаселенных городах, действуют одни из самых строгих в мире правил в производстве автомобилей на ископаемом топливе. Чтобы им соответствовать китайские и зарубежные автопроизводители наращивают затраты на производство машин на новой энергии. Для китайских производителей существует обязательное требование по выпуску таких автомобилей, как электромобили, гибриды и машины на топливных элементах, чтобы получить ZEV-кредиты, позволяющие компенсировать реализацию в стране бензиновых и дизельных автомобилей, которые загрязняют среду.

Британский производитель престижных спортивных автомобилей Aston Martin намерен выпустить новые акции, чтобы привлечь средства в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Стоимость новых акций будет установлена на уровне до 20% от существующего акционерного капитала. Ее акционер Yew Tree Overseas Limited сможет воспользоваться 25% предложения. Еще один акционер Prestige Motors собирается приобрести 8% этих акций. На фоне действия в Великобритании жестких ограничений продажи британских автомобилестроительных компаний в апреле этого года обвалились на 97% относительно показателя годичной давности. Их апрельский объем стал минимальным с февраля 1946 года. Aston Martin постигла та же участь.

Последствия кризиса, вызванного коронавирусом, могут привести к существенному снижению капитала крупных банков США. В связи с этим Федеральная резервная система потребовала от крупных американских банков ограничений по выплатам дивидендов, а также запретила им обратный выкуп акций до IV квартала. Регулятор проанализировал состояние 34 кредиторов и теперь прогнозирует, что в общей сложности они могут потерять до 700 миллиардов долларов. Эта новость привела к падению акций самых крупных американских банков на внебиржевых торгах.

Американская транснациональная корпорация Google планирует вложить в создание центра обработки данных в Польше около двух миллиардов долларов. Об этом пишет агентство Reuters. Представитель Google Cloud Магдалена Дзевгук отметила, что запланированные Google вложения будут самыми крупными в подобную инфраструктуру в Польше. Намерения американской компании об этих инвестициях подтвердила заместитель премьер-министра Польши Ядвига Эмилевич, отметив, что польские власти прилагают усилия для того, чтобы страна стала региональным центром технологий. Она ожидает, что объем инвестиций Google может составить от 1,5 миллиарда до 2 миллиардов долларов.

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