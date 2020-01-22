2030: Каким будет предстоящее десятилетие?

Рашид Алимов

2020-й календарный год уже широко шагает по планете, а Новый год по Лунному календарю только вступит в свои права 25 января. У него есть своя особенность: он открывает очередной двенадцатилетний цикл. Международные финансовые институты и авторитетные исследовательские центры, эксперты и политологи, пожилые и молодые люди, – все пытаются заглянуть «далеко за горизонт» и найти ответы на волнующий каждого вопрос: «Как сложится наступивший год и открывающаяся до 2030 года перспектива?».

На мой взгляд, это очень смелое решение: заглянуть, например, на 10 лет вперед, в 2030 год в то время, когда мир балансирует между рождением нового миропорядка или погружением в хаос. Однако, с другой стороны, это исключительно важно для всех, кто твёрдо верит, что новой глобальной войны не будет, что все страны будут руководствоваться Уставом ООН, а конфликты любого уровня будут урегулированы исключительно политико-дипломатическим путём.

Заниматься краткосрочными, тем более долгосрочными прогнозами, – дело не благодарное. Мир фантастически быстро меняется и любой прогноз может не продержаться и дня, а то и часа. В тоже время, есть явления и тенденции, за которыми всё же можно разглядеть отдаленные контуры нашего мира через десять лет, в 2030 году. Предлагаю вместе взглянуть на некоторые из них.

К 2030 году население мира вырастет на один миллиард

Первое. По расчетам ООН, к 2030 году население мира вырастет на один миллиард и достигнет 8,5 миллиардов человек. При этом самой быстрорастущей демографической группой станет пожилое население: каждый восьмой житель земли будет старше 65 лет. Африканские страны, с другой стороны, сохранят свои позиции как одни из самых молодых государств как до 2030 года, так и на протяжении всего 21-го столетия. Эксперты ООН считают также, что через десять лет около 60% всего населения будет жить в городах, а число городов-миллионников к 2030 году вырастет с 548 (в 2018 году) до 706. При этом, четыре китайских города – Пекин, Шанхай, Шэньчжэнь и Чунцин – по величине валового регионального продукта войдут в топ-10 в мире.

Ровесники 21 века выйдут на авансцену

Второе. К 2030 году заметную, если не ключевую роль в политической, экономической и общественной жизни стран будут играть те, кто родился на перекрёстке тысячелетий. Их число превысит два миллиарда человек. Дети Интернета, заложники смартфонов, поколение Z… у ровесников 21 века много определений. Однако, со всей определенностью можно сказать одно: новое поколение – это поколение прагматиков и реалистов, которое желает иметь лучшее будущее для себя и своих детей. Именно «поколение нулевых» возглавит процесс смены технологического уклада в мире, активного внедрения искусственного интеллекта во все сферы жизни.

Инновации определят лидеров

Третье. К 2030 году на новый уровень выйдет экономическое соревнование. Лидером станет тот, кто выступит в авангарде новой технологической революции, поставит инновации в центр государственной политики. Так уже поступил Китай, а также ряд других развивающихся стран Азии (Индия, Индонезия, Сингапур, Республика Корея, Таиланд), что обеспечило им ускоренный экономический рост. По прогнозу Oxford Economics, ожидается, что через десять лет 20 млн или 8,5% всех производственных рабочих мест в мире будут заняты промышленными роботами, из них 12 млн – в Китае; 1,9 млн – в ЕС; 1,7 млн в США; 4,6 млн – в других странах мира.Конкуренция с машинами создаст новые реалии рынка труда, а “мастерские мира” будут перемещаться ближе к финальным рынкам сбыта. Американский аналитический центр Stratfor предрекает рост 16 так-называемых “преемников Китая”, — в большинстве своем это страны Азии и Африки, – ориентированных на экспорт экономик с молодым и относительно образованным населением.

Двигателем мировой экономики станет региональное сотрудничество

Четвёртое. Двигателем мировой экономики в ближайшее десятилетие станет внутрирегиональная торговля. Очевидно, что именно многосторонние институты интеграции, такие как АСЕАН и Африканский Союз, ШОС и ЕВРАЗЭС будут стимулировать быстрый рост регионализации торговли. В первую очередь, это приведёт к изменению торгово-экономических отношений в Евразии и Африке. Сопряжение Инициативы Пояс и Путь с Евразийским экономическим союзом, а также транспортная взаимосвязанность, развитие международных и региональных экономических зон и индустриальных парков, логистических и инновационных центров, таможенных складов и IT технологий откроют новые возможности для ускоренного развития экономики Азии. В свою очередь, Соглашение 2018 года о создании Африканской континентальной зоны свободной торговли, по оценкам экспертов ООН, позволит сформировать крупнейшую в мире зону свободной торговли: 55 стран объединятся в общий рынок с участием 1,2 млрд людей и совокупным ВВП в $2,5 триллионов. Если в 2017 году, по данным UNCTAD, только 16% экспорта африканских стран предназначались для внутриконтинентального рынка, то через 10 лет, положение в Африке может серьезно измениться. Азия и Африка выйдут на «старт экономического соревнования» двух самых густонаселенных континентов, что отразится на скорости движения мировой экономики.

Торговля станет электронной

Пятое. Доминирующей в мировой торговле, скорее всего, станет электронная коммерция. По данным UNCTAD, в 2019 году мировой оборот электронной торговли достиг $29 триллионов. Из них свыше 88% приходится на межбизнесные транзакции (В2В), а 12% ($412 млрд) – на торговлю между бизнесом и частными потребителями (В2С), где ведущую роль играет Китай. По подсчетам Шанхайской Академии Социальных Наук, в странах БРИКС средний годовой рост электронной торговли составил 20%, и эта тенденция будет неуклонно расти. С точки зрения темпов роста электронной торговли, Китай, Индия и Южная Африка являются наиболее быстро растущими рынками. В России процент интернет-пользователей, совершающих операции в Интернете, уже составляет 19,2%, что выше среднемирового значения в 16% . Не далёк тот день, когда в большинстве стран, где развита банковская система, нормой станут мобильные платежи. К примеру, по данным технологического портала ZDNet, в 2019 году в Китае 86% (!) населения пользовались онлайн-кошельками (абсолютный рекорд), а по данным PWC, Индонезия, Таиланд и Филиппины вошли в десятку мировых лидеров по интеграции и пользованию мобильных приложений. География подобных примеров ежегодно расширяется.

Скорее всего, именно В2С станет главным направлением развития электронной торговли в мире. Наглядный пример – планы Группы Алибаба по созданию к 2030 году в Юго-Восточной Азии инфраструктуры электронной коммерции с участием 8 миллионов мелких и средних предпринимателей, о которых заявила Lazada Group.

Через 10 лет, как ожидается, большинство населения будет вовлечено в финансово-кредитные системы. К этому времени (2030 году), по прогнозу McKinsey, 3 из 4 людей будут иметь мобильное устройство с доступом в Интернет, а средний класс – большую покупательную способность. Вместе эти два фактора обеспечат электронной торговле мощный рывок вперёд. На это, в частности, указывают и колоссальные резервы, которые имеет электронный банкинг в Азии и Африке. Например, по данным World Bank, в Индонезии 51% взрослого (25+ лет) населения ещё не имеют банковского аккаунта; во Вьетнаме – 70%; на Филиппинах – 61%. Этот огромный потенциал будет максимально востребован. Благодаря широкому распространению мобильных телефонов и 3G сети Африка станет лидером переводов мобильных денег: по данным ассоциации GSMA, в 2018 году на регион уже приходилось 45,6% переводов от общемировых показателей.

Политика экономических санкций, односторонних протекционистских мер и других вызовов в международной торговле, в новых экономических условиях, станут бессмысленными и не смогут остановить экономический подъем новых глобальных и региональных экономик.

Азия станет локомотивом мировой экономики

Шестое. Согласно отчету PWC, в 2030 году рост мирового ВВП может составить 2,5%. Ожидается, что дальнейший рост будет во многом обусловлен развивающимися рынками и развивающимися странами, при этом экономики “Е7” (Бразилия, Китай, Индия, Индонезия, Мексика, Россия и Турция) будут расти среднегодовыми темпами почти на 3,5% в течение следующих 34 лет, по сравнению с 1,6% для стран “G7” (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США).

Банковская группа Standard Chartered прогнозирует, что к 2030 году китайская экономика по паритету покупательной способности (ППС) станет самой большой в мире и обгонит американскую более чем вдвое. Россия, в свою очередь, станет к 2030 году самой большой экономикой в Европе. «Азиатские тигры» встанут рядом со зрелыми экономиками мира. Китай и США по ППС разделят первое и второе места в мировой экономике; Индия и Япония, соответственно, займут третью и четвёртые строчки в рейтинге глобальной экономики. Большинство азиатских стран к 2030 году утвердятся в качестве государств со средним доходом. Азия по праву станет лидирующим регионом на мировой экономической сцене.

Страны-Партнеры Китая по совместному продвижению Инициативы Пояс и Путь смогут полностью воспользоваться созданным за 15 лет потенциалом транспортной взаимосвязанности для выхода на региональные и мировые рынки, а также для развития производственных цепочек. В частности, для государств Центральной Азии, не имеющих выхода к морю, откроются широкие возможности для развития региональных и межрегиональных торгово-экономических связей, в целом – для большого социально-экономического подъёма.

Планета Земля станет теплее

Седьмое. По оценкам Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC), к 2030 году наша планета станет на 1,5 градуса теплее, при условии соблюдения Парижского соглашения. Климатические изменения будут продолжать влиять на мировую экономику: как сообщает Independent, ожидается, что из-за более высоких температур мировая производительность потеряет почти $2 триллиона. При этом, согласно отчету World Bank, для Африки откроются новые возможности создать сельскохозяйственный рынок объемом в $1 триллион. И не только. Шесть «африканских львов», – Эфиопия и Гана, Кения и Мозамбик, Нигерия и Южная Африка, которые в последнее десятилетие добились впечатляющих успехов в социально-экономическом развитии, могут увлечь за собой большинство стран континента и совместно стать творцами “африканского экономического чуда”. Как справедливо записано в сокровищнице индийской мудрости «Панчатантра»,- «Когда совместно борются, то победят и слабые». Наступает время «афрооптимизма». Эксперты ООН считают такой прогноз вполне реальным, если в африканских странах будут осуществлены структурные реформы в промышленности, экспортного и импортного баланса, а также изменения в социальной политике. Наряду с Китаем, Россия будет играть весомую роль в развитии Африки.

Однополярный мир уйдет в историю

Восьмое. С начала нового тысячелетия мир постоянно находился в состоянии перемен. Международный терроризм после 11 сентября 2001 года заявил о себе как абсолютное мировое зло. Число вооруженных конфликтов не снизилось. Особенно острой оставалась ситуация на Ближнем Востоке. Во втором десятилетии 21 века ситуация в глобальной политике и экономике перманентно переживала высокий уровень турбулентности и напряжения. Международные отношения переживали один из самых сложных периодов с начала нулевых. В третьем десятилетии 21 века в мире должен сформироваться полицентричный миропорядок, в котором на основе широкого сотрудничества будет обеспечиваться верховенство международного права. Многое в мировой политике и экономике будет зависить от характера взаимодействия США, России и Китая, – самых могущественных государств мира. Однополярный мир окончательно уйдет в историю.

Диалог и международное сотрудничество должны укрепляться

Девятое. История напоминает нам о том, что строительство международных отношений нового типа всегда сложный процесс. Нередко он проходит «по острию ножа». Но у человечества одна общая судьба. Большинство глобальных проблем – от противодействия международному терроризму и незаконному обороту наркотических средств до борьбы с изменением климата и инфекционными болезнями, включая особо опасные, – решить одной отдельно взятой стране, какой бы могущественной она не была, невозможно. Для эффективного противодействия современным вызовам и угрозам необходимо, чтобы международное сотрудничество превалировало над соперничеством. Очевидно, что силовое навязывание миру западными странами собственных, т.н. «универсальных» моделей развития, потерпело фиаско. Как сказал великий французский писатель Виктор Гюго: «В человеческом сознании мир может быть установлен торжеством справедливости; в сфере материальных интересов – торжеством прогресса; между народами – торжеством братства».

Наступивший новый 2020 год имеет особое значение для всего человечества: 75 лет тому назад победой над фашизмом завершилась самая кровопролитная в истории человечества мировая война. Память о миллионах человеческих жертв Второй Мировой войны призывает каждого быть бдительным, решительно выступать против экстремизма и любых бесчеловечных идей. Один из важных уроков послевоенного периода заключается в том, что только на основе взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества, равенства и справедливости можно сохранить мир на земле и построить совместное будущее. Хочется надеяться, что предстоящее десятилетие (2020-2030 гг..) станет периодом глубокого переосмысления уроков недавнего прошлого, восстановления конструктивного взаимодействия, в первую очередь, между постоянными членами Совета Безопасности ООН, и укрепления международного сотрудничества в интересах сохранения мира на земле и устойчивого развития.

Автор: доктор политических наук, экс-Генеральный секретарь ШОС (2016-2018).

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