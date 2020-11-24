2021 год станет для доллара черным, по мнению Morgan Stanley

Morgan Stanley прогнозирует ослабление доллара в предстоящем году, особенно по отношению к сырьевым валютам, поскольку активы, отличающиеся повышенным риском, будут расти во время восстановления мировой экономики.

Логотип финансовой компании Morgan Stanley изображен на ее всемирной штаб-квартире в манхэттенском районе Нью-Йорка, 20 января 2015 года. REUTERS/Майк Сегар

EUR / USD может вырасти до 1,25, когда начнется распространение вакцины против Covid, написали аналитики банка, включая стратега Мэтью Хорнбаха, в записке клиентам. Они ждут, что фунт / доллар повысится до 1,36, но затем ослабнет из-за низкой реальной доходности в Великобритании.

USD / JPY снизится, но не так масштабно, из-за широкой слабости доллара США; эта пара снова вернется к текущим уровням к концу 2021 года, поскольку рынок начнет закладывать в цену начало цикла повышения ставок ФРС в 2023 году.

В Европе норвежская крона и шведская крона будут укрепляться больше других, поскольку они получат импульс от роста мировой экономики, а Банк Норвегии оказывается смягчать ДКП. Первоначально швейцарский франк укрепится на фоне смягчения политики ЕЦБ;

AUD / USD ожидает еще один год опережающей динамики с подъемом до 0,77; NZD / USD вырастет до 0,74 из-за роста рискованных активов и продолжающегося агрессивного сдвига ДКП РБНЗ, в то время как USD / CAD упадет до 1,23.

«С ослаблением пандемии Covid-19 в 2021 году мировая экономика получит импульс, инвесторы начнут принимать на себя риск, что приведет к повышению базовых ставок и снижению курса доллара США» «Продолжение мягкой денежно-кредитной политики и новая волна ликвидности должны ослабить напряженность и помочь инвесторам преодолеть стену беспокойства».

Уильям Шоу в Лондоне, Bloomberg

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