2020 года экономика Украины вырастет на 3%, а на 3,7% — Всемирный банк — Деньги

Показатель роста ВВП увеличился на 0,7%.

В 2020 году экономика Украины вырастет не на 3%, а на 3,7%.

Такой обновленный прогноз Всемирного банка обнародовал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

«Украина — одна из немногих стран, для которых прогноз был пересмотрен в положительную сторону. Большинство других стран замедляются, а не ускоряются», — написал Милованов в Facebook.

Он добавил, что Минэкономразвития также прогнозирует рост ВВП Украины в следующем году на уровне 3,7%.

«Мы также имеем более оптимистичный сценарий в 4,8%, при условии успешного проведения программы правительства и изменения бизнес-климата в Украине к лучшему. Это означает создание условий для защиты прав собственности, либерализация рынков, судебная реформа, качественная работа правоохранительных органов, удаленность олигархов и заинтересованных сторон от правительства и политиков», — отметил министр.

Всемирный банк повысил прогноз экономического роста на 2020 год в Украине до 3,7% с примерно 3% ранее. Украина -…

Опубликовано Тимофеєм Миловановим Четверг, 17 октября 2019 г.

Напомним, прогноз Всемирного банка на 2019 год для Украины – 2,7% роста экономики.

Экономические прогнозы Международного валютного фонда для Украины такие: 2019 год – 3% роста ВВП, 2020 год – 3%. Инфляция в Украине в этом году составит 7%, в следующем — 5,6%. Безработица снизится до 8,7% и 8,2% соответственно в этом и следующем году.

По итогам второго квартала 2019-го рост экономики Украины в годовом выражении ускорился до 4,6%. Госбюджет рассчитан на макроэкономическом прогнозе правительства с ростом реального ВВП на 3%. Нацбанк в июле повысил прогноз относительно роста реального ВВП Украины 2019 году до 3% с 2,5%.

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