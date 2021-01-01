2020 год глазами Ratel.kz. Март

Самые громкие и запоминающиеся события 2020 года в материалах корреспондентов и авторов Ratel.kz

Коррупция с человеческим лицом

На конец февраля из Казахстана выведено 27 триллионов тенге – значит, воруют не только в филармонии

Строительство демократии в отдельно взятой стране, наверное, несколько затянулось, но отрадно, что государственный аппарат не стыдится больше выказать людям свою доступность и простоту. Иногда эта простота хуже воровства госсобственности, но подкупает детским отсутствием чувства меры.

Так, общественность с доброй улыбкой уже обсудила, что в акимате Алматы на самом деле давно существует Отдел счастья и долголетия. Следующим шагом акима города Бакытжана САГИНТАЕВА, вероятно, будет создание нового Управления улыбок и хорошего настроения.

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Брат Аслана Мусина обвинил его в рейдерстве и преследовании

Орынбасар Мусин попросил президента образумить «распоясавшегося бывшего небожителя Аслана Мусина»

Сегодня на YouTube появилось обращение Орынбасара МУСИНА, почетного консула Литвы в Актобе, старшего брата известного казахстанского политического деятеля, экс-руководителя президентской администрации Аслана МУСИНА.

Орынбасар Мусин обратился к президенту Казахстана с просьбой о спасении.

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Новая девальвация и кризис уже на пороге

Развал сделки ОПЕК+ поставил на повестку дня очередной обвал нацвалюты и дестабилизацию экономики

В канун международного женского дня мировая экономика оказалась на грани масштабного кризиса. Теперь помимо коронавируса новым предвестником глобальных экономических потрясений стал провал переговоров нефтедобывающих стран о продлении сделки по сокращению нефтедобычи. Похоже, казахстанскую валюту и хозяйственную систему опять ждут тяжелые времена.

Черная пятница

Прошедшая пятница ознаменовалась знаковым событием – Россия на переговорах со странами ОПЕК и рядом других нефтедобывающих государств, не входящих в нефтяной картель, отказалась впредь сокращать добычу нефти. По итогам переговоров, прошедших 6 марта, от российского министра энергетики Александра НОВАКА стало известно, что соглашение о сокращении нефтедобычи, которое 24 страны последовательно исполняли с конца 2016 года, перестанет действовать уже с начала следующего месяца.

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Правительство сделало заявление по ситуации с коронавирусом в Казахстане

Каникулы в школах начнутся с 16 марта и продлятся по 5 апреля, вводится дистанционное обучение для студентов колледжей и вузов

С 13 марта в Казахстане вводится запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе конференций, выставок, в том числе и спортивных, заявил заместитель премьер-министра Республики Казахстана Ералы ТОГЖАНОВ на пресс-конференции в четверг, 12 марта.

Каникулы в школах Казахстана начнутся с 16 марта 2020 года и продлятся до 5 апреля. Кроме того, введен запрет на выезд детей в другие регионы, запрещены экскурсии.

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Жителей Семея напугало видео с эвакуацией из ресторана

Власти успокаивают семейчан, уверяя, что всё под контролем

В пятницу, 13 марта, по WhatsApp-чатам Семея стало распространяться вирусное видео, на котором видны люди в защитных костюмах и масках, вывозящие в специальном защитном саркофаге человека из одного из ресторанов города. Снимавший видео мужчина предположил, что, возможно, инцидент связан с распространением коронавируса. Он пытался уточнить причину у медиков, но ответа не получил.

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Накапало с миллиарда

Руководители АО «Батыс Транзит» попались на получении «рахметов» от банка

Похоже, в стране начался сезон охоты на руководителей госкомпаний, которые размещают на депозитах в банках второго уровня солидные суммы временно свободных денежных средств.

Как писал Ratel.kz, в конце февраля с поличным при получении «рахмета» попался один из руководителей ТОО «Региональный инвестиционный центр «Оңтүстік», единственным учредителем которого является ГУ «Аппарат акима Туркестанской области». Правление инвестиционного центра разместило временно свободные денежные средства в сумме 1 млрд тенге в одном из коммерческих банков. С этого миллиарда регулярно капало по 1,5 млн тенге прибавки к и без того солидному окладу одному из бастыков ТОО «Региональный инвестиционный центр «Оңтүстік».

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Сделай сам: маски — отдельно, резинки – в комплекте

В Караганде очередей в аптеках нет. Масок и дезинфицирующих средств в них тоже нет

Вечером 16 марта представители различных управлений по Карагандинской области отчитались в прямом эфире о своей работе в условиях чрезвычайного положения. Во вторник, 17 марта, можно оценить разницу между тем, что пообещали жителям Карагандинской области, и что вышло на деле.

Начнём с медицинских масок, которые, по словам руководителя управления здравоохранения Ержана НУРЛЫБАЕВА завезли в Караганду большой партией – 250 тысяч штук. Их должны продавать в сети аптек «Биосфера», но там масок корреспонденты Ratel.kz не нашли.

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Слухи о пациентах с COVID-19 распространяла директор школы города Текели

Педагог уже принесла публичные извинения

В Текели информацию о трех пациентах с диагнозом коронавирус распространяла директор сш. №5 Эльмира ИМАНБЕРДИЕВА. Женщина написала об этом в чате учителей. Позже, эта информация стала достоянием всех горожан.

Эльмира Иманбердиева в чате написала о том, что в Текели госпитализированы три человека с диагнозом COVID-19, а один из них француз. Дело в том, что в городе находиться солодовенный завод, на котором работают французы.

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27-летний актюбинец «заработал» на ажиотаже 1 млн 800 тыс. тенге

В областном центре задержали спекулянта медицинскими масками

Сейчас в отношении спекулянта возбудили уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство».

Как утверждают в Актюбинском департаменте экономических расследований, актюбинец продавал медицинские маски по 190 тенге за штуку. Таким образом, он «заработал» 1 млн 805 тыс. тенге.

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Аксакал, предчувствовавший коронавирус

Постоялец павлодарского дома престарелых провёл по себе поминки при жизни, как Машхур Жусуп Копеев

Начиная с субботы, 21 марта, посещения КГУ «Медико – социальное учреждение общего типа для престарелых и инвалидов Павлодарской области», как и прочих социальных учреждений, запрещены из-за угрозы распространения коронавируса.

Когда в ноябре прошлого года павлодарский журналист Рымбек КАБЕДЕН снял сюжет про здешнего постояльца Сагадата ЖУМАБАЯ (на снимке), никто про коронавирус, конечно, и понятия не имел. Но все равно почему-то стало тревожно: все немедленно вспомнили про другого нашего земляка — известного баянаульского поэта, просветителя, этнографа, религиозного деятеля и целителя Машхур Жусупа КОПЕЕВА (1858–1931 гг.), который в 1930 году тоже провел по себе поминки при жизни.

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«Крузаки» и «камри» разлетелись, как горячие пирожки

В Павлодарских автоцентрах автомобили «отечественной сборки» подорожали на 20 процентов, а импортные – ни на тиынку

В «Toyota–центре» в Павлодаре начиная с 16 марта в два раза подскочил спрос на внедорожники и автомобили бизнес–класса. Если раньше был спокойный поток клиентов, говорят менеджеры по продажам, то сейчас он увеличился, как и в других двух региональных «Toyota–центрах» Казахстана, находящихся в Усть-Каменогорске и Караганде. А вот поставки японских автомобилей наоборот сократились, потому что Алматы, где находятся терминалы по отгрузке, закрыт. Салон стоит почти пустой. Его сотрудники ждут окончания праздников, чтобы понять – как им работать дальше.

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Нобелевский лауреат предсказал быстрое окончание пандемии коронавируса

Леввит уже дал довольно точный прогноз относительно распространения коронавируса в Китае

Хорошие новости.

Нобелевский лауреат по химии, профессор Стэнфордского университета Майкл ЛЕВИТТ предсказал быстрое окончание пандемии коронавируса, пишут американские СМИ.

Майкл Левитт в 2013 году стал лауреатом Нобелевской премии по химии за «компьютерное моделирование химических систем».

Леввит дал довольно точный прогноз относительно распространения коронавируса в Китае. В начале февраля он заявил, что вирус достиг своего пика и смертность от него сократится в течение недели.

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За что задержан аким Кызылординской области

Как 80 миллионов тенге, собранные как пожертвования для пострадавших Арыса, оказались в карманах чиновников

Ранним утром в пятницу, 27 марта, сотрудники антикоррупционной службы провели серию задержаний в Кызылординской области.

Список задержанных возглавляет аким Кызылординской области Куанышбек ИСКАКОВ. Его задержали 03:15 по подозрению в мошенничестве. Чиновник помещен в изолятор временного содержания. Также задержан и заместитель акима области Марат ДЕЛЬМУХАНОВ. Ему также предъявлены обвинения по статье 190 УК РК.

Вместе с государственными служащими задержаны два предпринимателя – Жения ИСКАКОВ и Азат ДОСМАИЛОВ.

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Политическая активистка покончила с собой в Актобе

Перед этим мать 3 троих детей в Facebook попросила прощения у родителей и детей

В субботу, 28 марта, тело 33-летней Аманбике ХАЙРУЛЛЫ нашли в Актобе за территорией гаражного кооператива «Волга» в петле.

В своём посте на Facebook, который женщина оставила перед смертью, она попросила прощенья и указала помимо акимата на 4 женщин — гражданских активисток, которые причастны к её смерти.

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В Алматинской области стремительно растёт количество заражённых пациентов

Неугомонные жители целыми семьями везут с тоев коварный вирус

За минувшие выходные в Алматинской области зарегистрировано ещё два случая заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщил пресс-секретарь акима Алматинской области Галымурат ЖУКЕЛ, в Карасайском и Енбекшиказахском районах также появились люди, зараженные опасным вирусом.

Так, в ауле Кемертоган Карасайского района диагноз подтвердился у женщины 1979 года рождения. Она сейчас госпитализирована в районную инфекционную больницу. С ней контактировали восемь человек, среди них супруг заболевшей и её ребёнок. Все они изолированы на карантин.

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