2019-й: Россию ждет кошмарный год Свиньи

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ухудшила прогноз роста российской экономики на текущий год. По мнению экспертов, российский ВВП подрастет на 1,6%. Ранее эта оценка составляла 1,8%. Прогноз для РФ на 2019 и 2020 годы сохранен — 1,5% и 1,8% соответственно. Для сравнения, мировая экономика, по мнению ОЭСР, в 2018—2020 годах увеличится на 3,7%, 3,5% и 3,5%, а ВВП стран «большой двадцатки» — на 3,8%, 3,7% и 3,7% по годам.

Прогноз ОЭСР для России в целом совпадает с мнением главных экономических ведомств страны, разве что у Минэкономразвития, которое и отвечает за рост, он немного более оптимистичен. Базовый прогноз МЭР предусматривает в этом году рост ВВП на 1,8%, в 2019 году — 1,3%, в 2020-м — 2%. Зато в 2021 году экономика должна разогнаться до 3 с лишним процентов. Центробанк ждет в текущем году рост на уровне 1,5−2%, в следующие два года — 1,2−1,7% и 1,8−2,3%. В прошлом году, напомним, российская экономика увеличилась на 1,5%.

Кстати, ОЭСР немного ухудшила прогнозы для большинства крупных стран. Как отмечает организация, глобальный экономический рост остается сильным, но его недавний пик пройден, а торговые конфликты и политическая неопределенность дополняют трудности, с которыми сталкиваются государства.

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В случае России эта неопределенность может сыграть еще большую роль, ведь фактор усиления санкционного давления и падения цен на нефть нельзя сбрасывать со счетов. В этом случае экономика в 2019-м может замедлиться до 1%, что с трудом можно назвать ростом. Эксперты Bloomberg, например, считают, что экономическое давление США и ЕС помешают экономике России выйти на прогнозный показатель в 3% ВВП к 2021 году, а к настоящему моменту российская экономика потеряла около 6% ВВП с 2014 года из-за ограничений.

Нефтяные котировки уже просели на 26% за последние несколько месяцев, и баррель Brent вместо 86 долларов стоит всего 62. Президент США Дональд Трамп в своем «Твиттере» поблагодарил за снижение Саудовскую Аравию и призвал опустить цены еще ниже.

Возможно, все это заставит экспертов уже в следующем месяце в очередной раз пересмотреть прогнозы по российским перспективам на ближайшие годы, которые многие и так оценивают со скепсисом. Например, международное рейтинговое агентство S&P прогнозирует рост ВВП в 2019—2021 годах на уровне 1,7−1,8% ВВП. Обещанный рывок за счет роста инвестиций в основной капитал, по мнению международных аналитиков, не состоится из-за «характерного для России длительного процесса принятия инвестиционных решений и сложной структуры распределения средств для крупных проектов с участием государства».

Ничего хорошего от 2019-го года не ждет и глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его мнению, рост может быть даже меньше прогнозируемых Минэкономразвития 1,3%, хотя это тоже весьма скромный показатель, и составит «около 1% или меньше 1%» из-за имеющихся и потенциальных санкций. Главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач предсказал рост в районе 1−1,3%.

В Центробанке и вовсе начали готовиться к самому негативному развитию событий. Как рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на слушаниях 21 ноября, регулятор не исключает сценария падения цен на нефть до 35 долларов за баррель. В этом случае возможна рецессия в экономике, ускорение оттока капитала и возврат инфляции к двузначным показателям.

«Это не означает, что мы считаем этот сценарий вероятным, но мы должны понимать, как будет развиваться ситуация в негативном случае», — отметила она. Базовый сценарий предусматривает, что средняя цена нефти составит 63 долл. в 2019 году и 55 долл. в 2020—2021 годах.

Среди других факторов замедления российской экономики, помимо санкций и нефти, эксперты называют и внутренние обстоятельства. Это повышение НДС с 18% до 20% с 1 января 2019 года, действие бюджетного правила, в рамках которого доходы бюджета свыше 40 долларов за баррель не тратятся, а идут в резервы, а также отток капитала. Еще одна причина — жесткая денежно-кредитная политика ЦБ. Как говорят эксперты, в условиях внешнего давления она может быть оправдана, но в целом отсутствие дешевых кредитов приводит к замедлению роста экономики.

Главный экономист Фонда экономических исследований «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов согласен с прогнозом в 1,3% по следующему году, но указывает, что если цены на нефть пойдут вниз, нам нужно готовиться к новому падению ВВП.

— В этом году мы оцениваем рост экономики на уровне 1,8%. Если исходить из базового сценария, который предполагает среднюю цену на нефть в районе 68 долларов за баррель в 2019-м году, то рост ВВП мы прогнозируем на уровне 1,3%, что ниже, чем у ОЭСР. Рост инвестиций останется на уровне этого года, зато резко замедлится рост реальных зарплат. Если в этом году они выросли на 7,3%, то в следующем увеличатся только на 1,5% в реальном выражении. Номинальная зарплата вырастет в среднем по экономике с 43,4 тыс. до 46,4 тыс.

Кроме того, нас ждет двукратное замедление темпов прироста экспорта, который в этом году тянет экономику. Мы исходим из того, что правительство не будет идти на увеличение расходов бюджета и они останутся на уровне этого года относительно к ВВП. Доходы немного увеличатся за счет равномерно высокой цены на нефть в течение следующего года.

То есть в целом сценарий не самый плохой, правда, произойдет ускорение инфляции до 5,1% в связи с повышением НДС. Курс доллара будет достаточно стабильным, мы ожидаем его на уровне 65 рублей за доллар.

«СП»: — Если цены на нефть существенно не упадут, почему произойдет такое замедление?

— Прежде всего, потому, что в этом году активно повышали зарплаты, чтобы выполнить указы президента. Если в прошлом году реальные зарплаты выросли на 3,9%, то в этом — на 7,3%. Это внесло практически два процентных пункта в рост ВВП, так как многие другие показатели внесли отрицательный рост. Но уже в следующем году такого роста зарплат в бюджетном и частном секторе не будет.

Рост инвестиций замедлится уже к концу этого года и не ускорится в следующем. Инвестиционная активность стабильно низкая, потому что ее рост следует за ростом экономики в целом. Если экономика не растет, не растут и вложения. Потому что зачем инвестировать, если не увеличивается загрузка старых мощностей?

Зарплаты тоже возникают из экономического роста, если их искусственно не стимулировать ростом цен на нефть. Значит, и тут увеличения не будет. Что остается для ускорения роста экономики? Остается экспорт, который определяется внешними факторами. Но для того, чтобы шел рост экспорта, нужно его поддерживать. У нас сейчас много ограничений на внешнем рынке. Необходимо улучшать имидж России, выходить на новые рынки.

Но правительство ставит на первое место рост инвестиций, а не экспорта. На фоне санкций и тарифной борьбы в мире экспорт без поддержки будет замедляться с 5,2% до 2,4%. А экспорт — это до 30% ВВП. Замедление его на 3 процентных пункта — это еще минус один процент к росту ВВП.

Кроме того, государство экономит, оно не увеличивает расходы. Баланс федерального бюджета останется положительным на уровне 25% ВВП. Государство будет проводить политику сбережения и накопления, и на фоне замедления в прочих сферах, о котором я сказал, это приведет к тому, что рост будет, но 1,3% вместо 1,8% в этом году.

«СП»: — А если осуществится негативный сценарий ЦБ с падением цен на нефть?

— Если цены на нефть упадут до 35 долларов за баррель, у нас будет минус один процент ВВП. Экономика в течение двух последующих лет будут колебаться в районе нуля. Инвестиции уйдут в отрицательные показатели, и это станет наиболее заметным фактором, который повлияет на экономику. Еще сильнее замедлятся темпы роста экспорта. Курс рубля упадет до 75 рублей к концу 2019-го года.

К счастью, пока эксперты называют такой сценарий не слишком вероятным. Впрочем, учитывая, что всего месяц назад многие аналитики предсказывали рост барреля до ста долларов вместо нынешнего падения, можно констатировать, что нефтяной рынок остается непредсказуемым, и ожидать можно всего.

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Текущая коррекция нефти обосновывается и с фундаментальной, и с технической точки зрения, — поясняет руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский. — После продолжительного периода нейтральных новостей серия сообщений об увеличении добычи нефти в США, России и Саудовской Аравии незамедлительно отразилась на котировках.

С технической точки зрения, график нефти находился в серьезной зоне перекупленности, в отсутствие дополнительных драйверов к росту цены оттолкнулись от верхней границы канала и в настоящий момент торгуются у линии поддержки трендового канала. Пока график находится внутри обозначенного коридора, не стоит ожидать серьезного падения. Начать беспокоиться стоит после движения цены ниже 55 долларов за баррель.

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