200 единиц спецтехники и 3,4 тыс. коммунальщиков работают над подключением Киева к отоплению, — КГГА

Сорок четыре аварийные бригады и почти двести единиц спецаварийной техники сегодня работает в подчинении КП «Киевтеплоэнерго», чтобы оперативно ликвидировать повреждения, чтобы полноценно восстановить киевлянам горячее водоснабжение и включить отопление

Об этом во время пресс-конференции 23 октября рассказал директор СП «Киевские тепловые сети» КП «Киевтеплоэнерго» Василий Деревицкий, передает «ДС» со ссылкой на пресс-службу КГГА.

«Наши аварийные бригады работают в круглосуточном режиме, и не только аварийные, но и большинство персонала работает над ускорением предоставления услуг. На сегодня мы имеем 44 аварийные бригады, а также над включением тепла для города Киева работают более 3400 работников линейного персонала, обеспечивающих подключение, получение нарядов и допусков», — отметил Деревицкий.

По его словам, сегодня тепловые сети обеспечены около 200 единицами специализированной техники и механизмов. В частности, для аварийных бригад предусмотрено 98 спецаварийных машин, 33 экскаваторы, 19 самосвалов, 14 тракторов и грузоподъемная техника.

Из-за большого износа сетей, более 70%, а также длительное отсутствие теплоносителя в трубах после подачи горячей воды количество повреждений тепломагистралей значительно возросла. Однако теплоэнергетики направили все силы и аварийные бригады, заручились поддержкой подрядных организаций и сумели стабилизировать ситуацию, держа ее под контролем. Так в течение 13-22 октября было зафиксировано более 468 повреждений, 391 из которых уже ликвидированы.

Напомним, что 13 октября КП «Киевтеплоэнерго» начало возобновление горячего водоснабжения киевлянам. Без горячей воды пока остаются те адреса, где было обнаружено повреждение сетей. Больше всего это в Шевченковском, Подольском, Оболонском и Святошинском районах. Сейчас там ведутся ремонтные работы, и уже в ближайшее время горячее водоснабжение будет восстановлено.

Кроме того, 15 октября в Киеве стартовал отопительный сезон. На сегодня КП «Киевтеплоэнерго» подключило к теплу 96% потребителей социальной сферы (за исключением случаев, когда услуга временно отсутствует из-за повреждения), которые находятся в зоне обслуживания предприятия. А 20 октября к централизованному отоплению начали подключать и жилые дома киевлян.

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