20% украинцев назвали Кучму лучшим президентом. Почему? Вот пять объяснений — новости Украины, Политика

LIGA.net разобралась, почему Кучма опередил в опросе даже Зеленского

20% украинцев в опросе группы Рейтинг назвали Леонида Кучму «лучший президентом Украины за все время независимости». 16% назвали Владимира Зеленского, на третьем месте — Леонид Кравчук (13%). Почему второй президент Кучма до сих пор вызывает ностальгию значительной части украинцев? LIGA.net попросила экспертов и социологов объяснить мотивы и логику этого выбора.

Евгений Головаха, замдиректора Института социологии НАН Украины

Кучма – лучший президент с точки зрения эффективности. У него было много просчетов, и он стал жертвой своих ошибок. Во-первых, это дело Гонгадзе и кассетный скандал. Во-вторых, он выбрал Януковича своим преемником.

Многовекторная политика Кучмы отвечала и до сих пор отвечает предпочтениям большинства украинцев. Именно поэтому второе место в этом рейтинге занимает Зеленский, которого рассматривали как человека, который будет балансировать между региональными, идеологическими и культурными противоречиями Украины. Кто этого не мог делать, те ниже остальных в рейтинге. Это Янукович и Ющенко.

Нужно признать, что при Кучме постепенно начала работать экономика, а в последние годы его каденции уровень жизни значительно рос. Если взять 90-е годы, то 90% людей считали себя нищими, а в 2000-х – не более трети. Поэтому люди тоже это помнят.

Не могу сказать, что Кучма был великим реформатором, но он передал власть на взлете. Высокие темпы развития ВВП и мирная передача власти сильно повлияли на восприятие Кучмы. Поэтому и Кравчука неплохо вспоминают, потому что он тоже мирно передал власть.

Владимир Паниотто, генеральный директор Киевского международного института социологии

После 2004 года в стране более напряженная ситуация и более напряженная политическая борьба. Поэтому прошлое воспринимается более спокойным и люди забывают все несчастья, которые были в тот период. Прошло 20 лет и человек уже по-другому воспринимается. Ситуация была более спокойная, не было войны. Прошлое выглядит более романтическим.

Во времена Кучмы СМИ контролировались более жестко, были «темники». И ситуация воспринималась от части лучше, чем она была в реальности.

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Валерий Пекар, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы

Леонид Данилович ассоциируется у большинства населения с длительным периодом стабильности, а именно на это запрос у подавляющего большинства украинцев. На две его каденции не пришлись ни большие катастрофы, ни большие общественные противостояния. История Георгия Гонгадзе задела меньшинство граждан, и еще меньше участвовали в различных антикучмовских акциях. Кучма удачно сыграл роль доброго отца, наиболее популярный в Украине архетип власти.

Михаил Минаков, философ, старший научный сотрудник Международного научного центра им. Вудро Вильсона

О недавних президентах судят по их действиям. О давних — по тому, что мы помним и что забыли. Леонид Кучма — основатель политической и социально-экономической системы Украины. На фоне нерезультативных и односрочных президентов сегодня Леонид Кучма выглядит титаном. Впрочем, вряд ли он таким был. Скорее всего, не он титан, а другие президенты оказались карликовыми.

Михаил Мищенко, заместитель директора Центра Разумкова

Кучма – единственный президент, который руководил два срока. Это уже сам по себе показатель, на который обращают внимание респонденты. Во времена Кучмы Украина вышла из неблагоприятного периода, который ассоциируется с 90-мы. При Кучме был период относительной стабильности и улучшения экономических показателей.

Ющенко стал президентом на волне того, что с ним как премьером связывали экономический подъем конца 1990-начала 2000 годов. Тем не менее президентом был Кучма и в перспективе сегодняшнего дня это связывают именно с Кучмой. Память о Ющенко ассоциируется больше с периодом его президентства, которое принесло разочарование. Поэтому период Кучмы кажется не так уж и плохим.

Респондентов не спрашивали, был ли период Кучмы хорошим или плохим. Видимо, у других президентов наши граждане находят значительно больше недостатков, чем у Кучмы.

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