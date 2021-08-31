«20 тысяч в неделю». Почему студенты и пенсионеры из Воронежа стали доставщиками еды

Спрос на курьеров в Воронеже вырос почти в 2,5 раза – такую статистику представила одна российская рекрутинговая онлайн-платформа. Согласно ей, так называемые, автокурьеры получают до 110 тысяч в месяц, пешие – до 60. Правда ли, что, работая доставщиком можно получать такие деньги, и какие сложности в этой новой профессии – в сюжете «Вести Воронеж».



Александра Кондакова уже полгода как сменила офис на работу за рулём. Пока всё нравится. Зарплата позволяет обслуживать машину и окупать бензин. Основная сложность – найти парковочное место в центре города. Ещё бывает, что к дому подъехать невозможно, рассказывает Александра. Зато скучать не приходится.



– Самое распространенное – это когда встречают клиенты в нижнем белье или в полотенце после душа, – рассказывает Александра Кондакова.

Игорь Прохоров в ряды курьеров вернулся после трёхлетнего перерыва. За это время, считает, многое изменилось, лишь зарплаты остались прежними.



– Стало больше сотрудников и заказов, потому что улучшились условия, – уверяет Игорь.



По словам курьеров, за день они проходят примерно по 20 км. А вес заказа может достигать 20 кг.



Для студентки Дарьи Пацуковой – это первая работа. В перерывах между парами, а также после учёбы и на выходных зарабатывает на карманные расходы.



– Иногда люди путают адреса, указывая не те. Если с улицей попали, то могут перепутать дом. Ты пришёл, звонишь в домофон клиенту, а он отвечает, что ничего не заказывал. И ты в панике пытаешься выяснить, в чем же дело, – вспоминает ситуации Дарья.



А вот Елене Исаевой уже 60. Одно из преимуществ этой работы для неё – гибкий график.



– По специальности я – физик, но пришлось по обстоятельствам работать по 12 часов, и мне это не нравилось. Такой подвижный образ жизни мне больше нравится, а во-вторых, мне нужно ухаживать за мамой, который 86 лет. Поэтому мне так удобно, – рассказывает Елена.



Спрос на услуги курьеров за последний год вырос вдвое. Это хорошо видно по одному из сервисов по доставке. Ещё год назад он сотрудничал с двумя-тремя ритейлерами, сейчас магазинов шесть – и это не только продукты.



– За последний месяц мы набрали еще 40 партнёров. Вот изначально их было порядка 30, а сейчас плюс 40. И каждый последующий месяц они будут прибавляться, потому что мы расширяемся, растём, – рассказывает территориальный менеджер Сбермаркета Воронежа Александр Каледин.



Вместе со спросом на курьеров вырос и доход.



– Средний заработок до 15 тыс. рублей, а самый максимальный именно в Воронеже – 20-22 тысячи в неделю, – уверяет представитель сервиса «Яндекс-еда» Степан Ермаков.



Воронеж, по данным рекрутинговой онлайн-платформы, входит в топ-4 городов с самыми высокими зарплатами для курьеров. Опередили его только Москва, Санкт-Петербург и Волгоград.



– Воронеж – крупный город-миллионник, поэтому для него закономерно зарплатные максимумы и среднерыночные зарплаты, которые мы наблюдаем. Спрос встречает предложения не только в фудтехе, в сервисах онлайн-доставки еду, но и других отраслях, где крайне востребованы курьеры. Это, в первую очередь, конечно, электронная коммерция и услуги логистических возможных операторов, – рассказывает представитель рекрутинговой онлайн-платформы Антон Шахов.



А в ближайшие пять лет, по данным рекрутеров, спрос на доставку будет только расти. А вместе с ним – спрос на курьеров и их зарплаты. Это значит, например, что пенсионерка Елена Исаева сможет чаще бывать с мамой, а Игорь Прохоров наконец накопит на оплату обучения в магистратуре.