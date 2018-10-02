2 октября. Главное за минуту: россияне ждут доллар по 72 рубля, «ФК Открытие» выкупит за 5 млрд рублей свой бренд





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• «ФК Открытие» выкупит свой бренд у бывших собственников банка за 5 млрд рублей. «ФК Открытие» больше года работал под брендом, который ему не принадлежал: в августе 2017 года ЦБ забрал банк на санацию, а права на товарные знаки остались у его бывшего владельца — «Открытие Холдинга». В конце сентября банк и холдинг подписали договор, по которому права на бренд переходят к «ФК Открытие». Бренд — это не единственный актив, который холдинг передает банку. «ФК Открытие» 19 сентября получил в собственность одноименную управляющую компанию. Сумма сделки — 1,2 млрд рублей.

• Министерство экономического развития придумало, как выполнить положение майского указа президента РФ о том, что российская экономика до 2024 года должна расти темпами выше, чем мировая. На бумаге. По макропрогнозу Минэкономразвития темпы роста мировой экономики замедлятся с 3,7% в 2017 году до 3,2% к 2024-му. Существенный вклад в снижение мирового роста внесут США, Великобритания, Китай и Япония. Еще один негативный фактор для мирового ВВП — торговые войны. При этом экономика России в 2020 году преодолеет 2-процентный рубеж роста и к 2024-му ускорится до 3,3%, тем самым превысив общемировой показатель. За счет чего будет достигнут такой рост российской экономики на фоне замедления мировой, Минэкономразвития пока не уточняет.

• Россияне каждые семь часов теряют 1 млн рублей, принимая участие в финансовых пирамидах. Об этом свидетельствуют данные Федерального фонда по защите прав вкладчиков и акционеров. Помимо этого, каждые 24 часа 27 человек становятся жертвами мошенников, которые организовывают финансовые пирамиды. «В России одна финансовая пирамида выявляется каждые 48 часов», — отмечается в материалах. Хотя официально уголовная ответственность за создание финансовых пирамид существует с марта 2016 года, а уголовные дела против их создателей заводились и в 90-х годах, ни мошенников, ни их жертв это не останавливает.

• Укрепление рубля в последние недели не изменило к лучшему ожидания россиян в отношении динамики курса российской валюты. По данным опроса ВЦИОМ, 57% респондентов прогнозируют рост курса американской валюты до 72 рублей уже в ближайшие три месяца. Согласно исследованию, через год 42% опрошенных ожидают роста курса доллара до 75,8 рубля. Те же тенденции наблюдались и по результатам опроса годичной давности.





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