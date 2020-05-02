2 мая — как в Украине прошла годовщина Одесской трагедии

Почтить память погибших 2 мая в Одессе пришли сопредседатель фракции «Оппоплатформы» Юрий Бойко и депутат от «Оппоплатформы» Николай Скорик.

Даже пандемия коронавируса не способна остановить конфликт

Шесть лет назад в Одессе в результате столкновений погибли люди. Большинство из них сгорело в Доме профсоюзов, остальные умерли от ранений. Как прошла сегодняшние мероприятия памяти жертв — читайте в репортаже “Вести.ua”.

В тот день на улицах города случилась гражданская война. Трагедия стала возможной из-за провокаций продажной одесской милиции и, с другой стороны — ультраправых группировок Майдана.

В это время уже был аннексирован Крым, в Славянске засел Гиркин, а в Донецке улицы контролировали сепаратисты. После 2 мая в Одессе все стране изменилось — началась бойня на востоке страны.

И если Евромайдан многие считали началом наших бедствий, то трагедия 2 мая подтвердила это. Сожжение людей заживо напоминало жертвоприношение, причем обеим сторонам конфликта. Одни получили павших героев, за которых надо отомстить. Другие — победу над “врагами Украины” — оказывается, их можно лихо убивать, а потом пересматривать видео. “Можем повторить” — с намеком на эту бойню шутят и угрожают нацисты своим оппонентам.

Страна вступила в пятилетку Петра Порошенко, обещавшего мир в короткие сроки. Порошенко свой срок закончил, а война до сих пор идет. И даже пандемия коронавируса не способна остановить конфликт, в основе которого взаимная ненависть, расчеловечивание и желание мести. Каждая годовщина одесской трагедии — отличный повод убедиться, как те, кто вышел тогда победителями, хотят повторить что-то подобное. Пятилетка Петра Порошенко закончилась год назад и казалось, что перед ним маячит другой, не президентский срок. Но стало ясно, что новый глава государства с невиданной поддержкой народа, договаривается с теми, кого давно нужно осудить. Это маргинальное озлобленное меньшинство смогло запугать и убедить новую власть в своей непобедимости. Наблюдать эту историю гадко ровно настолько, насколько мерзко видеть глумление убийц над памятью жертв.

В общем, шесть лет после Майдана и Одессы показали, кто в украинской политике главные — это единомышленники погромщиков 2 мая. Активисты, неонацисты, погромщики и убийцы чувствуют себя в Украине вольготно. Их поддерживают патриотические политики, их облизывают “правильные” СМИ. Да что там говорить — у них есть своя правильная церковь. В общем, вся эта опасная шайка уже вписала себя в историю Украины, а сами они обрели неприкосновенность. Даже задержание вероятных убийц Павла Шеремета из числа ультрапатриотов не шокировало общество. Подонкам прощают все, даже убийство ножом в прямом эфире.

После Одессы стало можно убивать, избивать, пытать, насиловать, менять своих сограждан. Собираться в группы, группировки, батальоны, полки и совершать преступления против также своих сограждан. Стало можно красть у армии, на которую собирали всем миром. Закрывать рот и травить несогласных и инакомыслящих. Пример Одессы все это позволил. Даже спустя шесть лет войны, гражданского противостояния и прочих несчастий, о той трагедии шутят и зигуют, зигуют и шутят.

Шутки эти не только про шашлык из людей или горелую вату. До сих пор ложь о том, что большинство погибших приехало в Одессу из Приднестровья, отчасти “оправдывает” преступление. Но не снимает ответственности с провокаторов побоища — и ментов, и националистов. Человек, которого подозревают в организации беспорядков занимал одну из высших государственных должностей. Представители новой власти скорее договорятся с ним и его шефом, чем займутся установлением мира и общественного согласия.

С другой стороны, депутаты Артем Дмитрук и Алексей Леонов из “Слуги народа” сегодня пришли на место трагедии и почтили память погибших. Юрий Бойко и Николай Скорик (ОПЗЖ) своим появлением на траурном мероприятии не удивили никого. Прекрасная иллюстрация места одесской трагедии в политическом сознании украинских элит. Мажоритарщики от монобольшинства пришли на Куликово поле, так как события шестилетней давности изменили Одессу. Для оппозиции же 2 мая стало одной из осевых дат, наравне с Днем Победы и крестным ходом УПЦ.

Во время долгого пресс-марафона Владимира Зеленского наш коллега Тарас Козуб задал президенту вопрос об идеологии — какова она? Глава государства, утомленный многочасовым общением с журналистами, раздраженно огрызнулся — идеология не важна, важна экономика. Экономики уже нет — Украина по уши в долгах, в стране безработица и социальная несправедливость. Самое время подумать если не над собственной идеологией, то хотя бы обозначить, каковой идеология Зеленского не является.

В сегодняшнем обращении главы государства прозвучали мудрые и уместные слова соболезнования и сожаления. Предыдущий гарант обязательно ввернул бы что-то вроде “победы над русским миром”. Нынешний президент пока держится и даже обнадеживает нас — “в нашем обществе есть ряд болезненных вопросов, которые требуют честных ответов. Кто виноват в трагедии 2 мая 2014 года — одно из них.” Далее глава государства заявил, что перед нами стоит вызов — вместе сделать так, чтобы люди в Украине не гибли ради идеологических и политических целей.

Звучит удивительно чутко и деликатно, справедливо и честно. Зеленский прав — вопросы об убийствах на Майдане и в Одессе, об Иловайске и Дебальцево, о тюрьмах спецслужб и нападениях нацистских рагуль-терьеров на инакомыслящих — все это требует расследования, исследования и установления справедливости. Но каким образом эта справедливость может быть восстановлена, если бенефициар войны и насилия сидит в Верховной Раде, а пришедшая год назад власть торгуется и договаривается с вдохновителем той бойни и всего, что произошло с нашим многострадальным отечеством после 2 мая?

Не лукавит ли президент, сообщая такие прекраснодушные вещи нам, гражданам, осуждающим насилие, войну и конфликты? Видимо нам предстоит пройти через еще более лютые испытания, чтобы, наконец, понять ценность каждой человеческой жизни. И перестать ненавидеть тех, кто с нами не согласен. Хотя как быть с теми, кто издевается над памятью погибших, включая объявления о карантине на немецком языке. Поневоле задумаешься о связи 2 мая и сгоревшей Хатыни. “Идеология не важна — важна экономика”, считает Владимир Зеленский.

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