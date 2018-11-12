2 из 35. НАБУ запуталось в подсчете своих дел

За три с половиной года НАБУ добилось реальных наказаний в виде лишения свободы коррупционеров только по двум делам – из всего лишь 35 дел, в которых есть решения судов

Национальное антикоррупционное бюро Украины отчиталось перед народом о своей работе по состоянию на 31 октября 2018 г. Конечно, хотелось бы сразу рассказать о достигнутых НАБУ результатах, но сначала все-таки лучше привести некоторые цифры о том, что представляет собой само НАБУ сегодня.

Директор НАБУ Артем Сытник назначен на эту должность 16 апреля 2015 г., то есть бюро функционирует уже более трех с половиной лет. За это время почти полностью сформирован штат, который по закону о НАБУ имеет предельную численность 700 человек. На данный момент из этих 700 остаются незаполненными лишь 44 вакансии.

В госбюджете-2018 на финансирование НАБУ предусмотрено более 857 млн грн, в т. ч. более 472 млн грн — на оплату труда. Если поделить последнюю сумму на 656 нынешних сотрудников НАБУ и на 12 месяцев, получается в среднем по 60 тыс. грн в месяц. Если отбросить начисления на фонд оплаты труда, остается более 50 тыс. грн в месяц.

Впрочем, можно посмотреть и на официальные должностные оклады работников НАБУ. Они приведены в большом красивом 100-страничном отчете за первое полугодие 2018 г. Там написано, что на 30 июня оставались вакантными 65 должностей из 700, а далее приводятся должностные оклады, тоже на 30 июня, но почему-то только для 507 работников (а 128 сотрудников где-то потерялись; впрочем, неувязки в цифрах вообще типичны для НАБУ). У них получается в среднем почти по 40 тыс. грн в месяц, что тоже, в общем-то, неплохо. Самые распространенные должности — детектив (оклад 40 174 грн), старший детектив (46 517 грн) и главный специалист центрального аппарата (27 000 грн). НАБУ подчеркивает, что его сотрудники не получают премий, потому что для них такой вид финансового поощрения не предусмотрен законом.

Еще одна интересная деталь: в штатном расписании центрального аппарата НАБУ числятся аж 14 сотрудников управления внешних коммуникаций и 19 сотрудников управления по работе с общественностью. Штат этих двух управлений, как и всего центрального аппарата, укомплектован почти полностью, но эти три десятка человек не способны заметить на сайте НАБУ вопиющих неувязок с цифрами. Не нужно лезть вглубь, достаточно взглянуть на главную страницу сайта. Вверху ее приводятся главные цифры из отчета НАБУ о проделанной работе по состоянию на 31 октября 2018 г., в том числе «23 приговора».

А ниже на главной странице помещена инфографика. Кликнув на нее, можно узнать, что на ту же дату, 31 октября 2018 г., количество «дел, в которых есть решения суда», составляло 35, в том числе 25 приговоров. То есть 656 сотрудников НАБУ сейчас могут похвастаться только 25 приговорами за три с половиной года работы НАБУ, но даже это совсем скромное число приговоров они не могут подсчитать правильно — один раз у них получается 25, другой — 23.

Конечно, при всей важности внешних коммуникаций и работы с общественностью главное в деятельности НАБУ — это все же выявление и доведение до тюрьмы коррупционеров. Мы уже упомянули, что НАБУ рапортует о 35 делах, в которых есть решения судов. Согласно тому же отчету 10 из этих дел, то есть почти каждое третье, фактически провалены НАБУ: в девяти делах обвиняемые освобождены судом от уголовной ответственности, еще в одном деле суд закрыл производство.

Дальше смотрим на 25 приговоров, вынесенных судами по делам, полученным от НАБУ. Только в двух делах вынесены приговоры с реальными наказаниями: по этим двум приговорам три лица осуждены к лишению свободы. А остальные 23 приговора, оказывается, утвердили сделку обвиняемых со следствием. Как поясняет само НАБУ, это «сделки о признании виновности или об освобождении от уголовной ответственности второстепенных участников коррупционных преступлений». В любом случае это приговоры без реальных наказаний в виде лишения свободы.

По большому счету, если бы НАБУ считало себя честным и заслуживающим уважения, оно должно было бы написать вверху главной страницы своего сайта не «23 приговора», а «два приговора с реальными наказаниями» или «трое осужденных к лишению свободы». А три десятка сотрудников, отвечающих за внешние коммуникации и работу с общественностью, должны были бы объяснять СМИ и общественности, почему реальные приговоры есть только по двум делам из 35 дел, в которых есть решения судов.

Вместо этого НАБУ решило увести внимание на другую проблему: дескать, среди 166 уголовных производств, в которых по состоянию на конец октября 2018 г. детективы НАБУ завершили досудебное расследование, а прокуроры САП направили обвинительные акты в суд, в 48 делах даже не состоялось подготовительное заседание суда, т. е. судебное рассмотрение не началось.

Если бы НАБУ захотело объяснить народу, почему за три с половиной года только два дела завершились реальными приговорами, то оно, наверное, сказало бы, что те 35 дел, по которым уже есть судебные решения, касались «мелкой рыбы» и сравнительно легких правонарушений, потому и суды по ним прошли довольно быстро, а результат их не слишком впечатляющ. Но вот остальные дела в основном затрагивают «крупную рыбу» и тяжелые правонарушения, потому-то их рассмотрение в судах затягивается, но когда наконец будут вынесены решения, то там доля приговоров с реальной посадкой в тюрьму будет гораздо выше.

Наверное, журналисты и общественность этой версии даже и поверили бы. Но поскольку три десятка специалистов НАБУ по внешним коммуникациям и работе с общественностью заняты другими проблемами, а не объяснением народу низкой результативности НАБУ в судах, то эту версию приходится отбросить — раз даже само НАБУ на ней не настаивает. Поэтому остается экстраполировать ту картину, которая наблюдалась в 35 делах, на все 166 уголовных производств, в которых детективы НАБУ завершили досудебное расследование. Если сохранится тот коэффициент полезного действия, который НАБУ уже продемонстрировало (два дела из 35, т. е. около 6%), то из всех 166 дел завершатся реальными приговорами не более 10. Короче, если верить статистике самого НАБУ, то за три с половиной года оно нашло только десяток серьезных дел и два из них уже довело до логического конца в виде судебных приговоров с реальной посадкой. В нынешнем году это удовольствие, повторимся, стоит госбюджету 857 млн грн.





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