$2,7 млрд для Украины. Решение МВФ вступило в силу

МВФ дарит Украине 2,7 миллиарда долларов

Средства передаются в виде специальных прав заимствования. В отличие от кредитных программ МВФ, это не несет за собой условий и обязательств.



В понедельник, 23 августа, вступило в силу историческое по размеру распределение специальных прав заимствования (SDR) среди стран-участниц Международного валютного фонда — на 456 миллиардов SDR, что эквивалентно 650 миллиардам долларов.



«Это историческое решение — самое крупное распределение SDR в истории МВФ и прививка для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса. Распределение SDR послужит на благо всех стран-членов», — сказано в сообщении главы МВФ Кристалины Георгиевой.



Средства будут переведены странам-членам фонда пропорционально квотам. Украина получит 2,7 миллиарда долларов. Президент Владимир Зеленский ранее говорил, что эти деньги пойдут на преодоление кризиса, к которому привела пандемия коронавируса.



Ранее сегодня нардеп от Слуги народа, председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев сообщил, что Украина ожидает получения транша по программе сотрудничества с МВФ уже осенью.



«Первое, о чем мы говорим, это распределение специальных прав заимствований, это валюта МВФ, в связи с мировым экономическим кризисом, где Украина без каких-либо условий получит 2,7 млрд, если пересчитать на доллары, и эти средства идут в золотавалютные резервы Нацбанка. SMS можно ожидать буквально с недели на неделю», — цитирует его УНН.



Что касается непосредственно транша согласно программе Stand-by, то он ожидается не позднее октября, отметил Гетманцев.



Специальные права заимствования (Special drawing rights, SDR) — искусственно созданное средство для платежных расчетов МВФ, не имеющее физической формы. Валютный курс SDR ежедневно определяется на основе обменных курсов корзины валют — доллара, евро, иены, британского фунта и юаня.



Поскольку SDR не являются физическим активом, их нужно конвертировать, чтобы иметь возможность использовать за пределами внутренних транзакций с МВФ.



Страны-участницы вправе продавать и покупать SDR, занимать, одалживать, отдавать в залог, обмениваться в рамках механизма свопов или получать SDR в виде пожертвований. В отличие от кредитных программ МВФ, само по себе распределение SDR не несет за собой условий и обязательств.



Подробно о взаимоотношениях Украины с МВФ в материале об исторической инициативе.



Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник