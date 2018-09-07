18+ от Нацбанка. Что означает повышение учетной ставки?

07.09.2018, 08:00

НБУ снова повысил учетную ставку. На что это повлияет?

Цикл повышения ставок продолжается: с октября прошлого года учетную ставку повысили уже в шестой раз.

В абсолютных числах ставка увеличилась с 12,5% до 18%. По этому показателю Украина находится на второй строчке в мире среди около 80 стран, которые имеют собственную валюту. На первом месте с огромным отрывом и колоссальными проблемами находится Аргентина – ее власти были вынуждены поднять ставку до 60% на фоне резкой девальвации валюты.

Чуть ниже Украины – поссорившаяся со Штатами Турция, а также восходящие экономики Африки: Гана, Египет, Ангола.

Почему это плохо?

Учетная ставка НБУ стала ориентиром стоимости гривни в экономике. В 2010-2013 году «учетка» составляла от 6,5% до 10,25%, но на ее динамику не обращали особого внимания – кредитов по таким ставкам в гривне на рынке было не найти.

И если до недавнего времени банки еще удерживались от повышения ставок по депозитам, то кредиты для бизнеса дорожают по мере роста ставки. Удорожание кредитного ресурса означает, что какие-то проекты не профинансируют в полном объеме или свернут вообще.

Это чревато замедлением роста экономики – того, чего нам очень не хватает после кризиса 2014-2015 годов.

Зачем НБУ пошел на повышение?

Для сохранения покупательской способности гривни за счет сдерживания инфляции.

Мы не случайно оказались в компании таких развивающихся стран, как Аргентина и Турция. Их валюты пережили резкую девальвацию, курс доллара в этих странах с начала года вырос на 101% и 78% соответственно. Менее критична ситуация в Бразилии и Южной Африке, но их валюты также вызывают опасения у инвесторов, как и весь сегмент развивающихся рынков, к которому относится и Украина.

Курс гривни к доллару, в отличие от песо и лиры, сейчас примерно на том же уровне, что и в начале года. Но за это время он «сделал качели» почти на 10%. И если бы не Нацбанк, продавший на межбанке около $700 млн за два месяца, курс мог уйти еще выше.

Проблема в том, что валютные резервы, за счет которых проходят интервенции, имеют свойство заканчиваться. На 1 сентября они составляли немногим более 17 млрд дол или 2,9 месяцев будущего импорта. Безопасным считается уровень 3 и больше месяцев.

Поэтому более высокая ставка по инвестициям в национальной валюте стимулирует инвесторов вкладывать в гривню. Даже если за год курс достигнет уровня 30 или 31 грн/$, гривневая инвестиция все равно даст больший доход за счет разницы ставок.

Не всегда повышение ставки успокаивает участников рынка, особенно, если начинается паника.

Но в Турции этот шаг остановил падение лиры (правда, вместе с обещанием поддержки со стороны Катара на $15 млрд). Резкое повышение ставки НБУ с 19,5% до 30% в начале 2015 года, вместе с программой МВФ, также остановили серьезнейшую панику на нашем рынке.

Печатать или не печатать

Проигравшим в этой ситуации выступает правительство, которое по-прежнему вынужденно делать заимствования. Ставки по ОВГЗ довольно быстро реагируют на изменение ставки НБУ, что сужает возможности Минфина привлекать деньги.

Понятно, что в преддверии выборов руководству страны хотелось бы повысить социальные выплаты или раздать населению очередную «тысячу». Но правительство не может больше просить Нацбанк напечатать для него деньги через покупку ОВГЗ по низким ставкам. И это одно из важных и позитивных изменений за последние годы.

Начало цикла снижения ставок, вероятнее всего, произойдет уже ближе к середине 2019 года. Здесь может быть два сценария: Украина продолжает сотрудничать с МВФ (тогда снизится напряжение на финансовых рынках, инфляцию снова придет к целевому значению), либо мы возвращаемся к политике административной раздачи денег по низким ставкам.

Очень не хотелось бы повторять эту ошибку.

Михаил Демкив,

финансовый аналитик группы ICU

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