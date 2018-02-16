18–20 апреля пройдёт 22-й Российский Интернет Форум (РИФ) 2018

C 18 по 20 апреля 2018 года в Подмосковье состоится главное весеннее мероприятие Рунета, самое массовое и интересное ежегодное событие отрасли — 22-й Российский Интернет Форум (РИФ) 2018.

РИФ 2018 пройдёт в форме трёхдневного выездного мероприятия, включающего многопотоковую конференцию, «народную» Программу 2.0, масштабную выставку, а также различные внепрограммные мероприятия оргкомитета и партнёров форума.

РИФ 2018 — это фестиваль Интернета, который дарит участника не только положительные эмоции, но и настрой на плодотворные рабочие дни. Ежегодно здесь собирается более 10 тыс. профессионалов из интернет-индустрии и смежных отраслей, представителей государственных органов, СМИ, научного сообщества, студентов профильных вузов.

В рамках РИФ 2018 пройдёт многопотоковая конференция, в которой выступят с докладами более 600 спикеров.

Благодаря тому, что форум является синергией участников, партнёров и экспертов всей отрасли, именно здесь можно услышать самые трендовые доклады, принять участие в важных и интересных круглых столах. В рамках форума предполагается провести более 100 двухчасовых мероприятий в 8 параллельных залах.

Ключевые темы РИФ 2018: Цифровая экономика, Мобильная экономика, Digital трансформация, Блокчейн, Криптовалюты, Электронная коммерция, RTB, Современные рекламные технологии, Веб-аналитика, Маркетинг, PR и многое другое. В рамках открывающей панели РИФ традиционно сообщаются самые свежие аналитические данные, которые задают тренды для всей интернет-индустрии.

РИФ 2018 также включает масштабную выставку «Интернет 2018», где будут представлены продукция и достижения свыше 80 ИТ-компаний России и зарубежья.

РИФ — место, где собираются единомышленники, всегда стремящиеся узнать для себя что-то новое. Ежегодно тысячи людей различных отраслей приезжают на форум, чтобы с пользой провести время и отдохнуть от рабочей рутины.

Площадка РИФ позволяет участникам не только посещать секции, но и общаться с друзьями, заводить новые знакомства. Участие в РИФ позволит: почерпнуть новые знания и данные, которые не найдёшь в учебнике, найти бизнес-партнёра или инвестора, познакомиться с потенциальным работодателем и найти работу в одной из ведущих компаний Рунета, а также отлично провести время. К тому же это море развлечений, предлагаемых на площадке РИФ.

Официальный сайт мероприятия и регистрация по адресу: http://2018.rif.ru.

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