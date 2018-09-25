15 позиций вверх: Украина поднялась в экономическом рейтинге

Украина заняла 134 место среди 162 стран и территорий, вошедших в отчет «Экономическая свобода в мире — 2018», поднявшись на 15 позиций.

Ежегодный отчет канадского аналитического центра Fraser Institute «Экономическая свобода в мире» — ведущая система измерения уровня политической и институциональной поддержки экономической свободы. Опубликованный в отчете индекс рассчитывается на основе 42 показателей, которые объединены в пять широких категорий (размер правительства, правовая система и защита прав собственности, доступ к надежной валюты, свобода международной торговли, регулирования кредитования, труда и бизнеса).

Сообщается, что основными принципами экономической свободы являются личный выбор, добровольный обмен, открытые рынки и четко определены права собственности, которые соблюдаются. Люди экономически свободные, когда им разрешено самостоятельно делать выбор и принимать участие в добровольном обмене, который не вредит другим людям или их имуществу.

Отмечается, что экономическая свобода возрастает, когда правительство обеспечивает инфраструктуру для добровольного обмена, а также защищает лица и их имущество от агрессоров, использующих насилие, принуждение и мошенничество, чтобы захватить вещи, которые им не принадлежат. В этом плане особенно важна правовая система. Правовые институты страны должны защищать людей и их имущество от агрессивных действий других лиц, обеспечивать справедливое выполнения договоров и предоставлять доступ к надежным денег. Экономическая свобода уменьшается, когда налоги, государственные расходы и регулирования подменяют личный выбор, добровольный обмен и рыночную координацию.

На основе данных за 2016, Украина заняла 134 место в индексе ЕСС, поднявшись на 15 позиций по сравнению с предыдущим годом. Тем не менее, остается в экономически несвободной группе, вместе с такими странами как Иран, Ирак, Пакистан, Беларусь, Зимбабве, и тому подобное. Рост рейтинга, в основном, произошел благодаря валютной либерализации, поскольку существенную смену зафиксировано именно в категории «доступ к надежной валюты». Однако незначительная положительная динамика прослеживается и в остальных показателей.

Изменение в показателях Украины (2013, 2015, 2016 годы; балл из 10)

Как видим, кроме изменений в категории «надежные деньги», результатом реформаторских шагов в 2015 и 2016 годах стало незначительное улучшение показателей «размер правительства» и «регулирование кредитования, труда и бизнеса». Несмотря на валютную либерализацию, уровня 2013 еще не достигнуто, именно тогда этот показатель был максимальным для Украины (6,58). В 2013 году также было зафиксировано более высокий уровень свободы международной торговли и несколько лучшую оценку получила правовая система. Этот год выбран для сравнения том, что тогда Украина получила свой высокий сводный балл (6,17).

В общем положительных изменений 2015 — 2016 годов было недостаточно для того, чтобы выйти из группы наиболее экономически несвободных стран.

Место Украины на карте мира (среди 162 стран и территорий)

Как видно на графике в мировом разрезе Украина все еще отстает в категории «доступ к надежной валюты» (161 место из 162), несмотря на то, что именно этот показатель вырос более существенным, по сравнению с 2015 годом. В то же время, мы сохраняем хорошие позиции (52 место из 162) по размеру правительства (расходы, налоги и предприятия).

Сравнение показателей Украины, Польши и Грузии (2016; балл из 10)

Украина уступает Грузии во всех категориях, и опережает Польшу только в «размере правительства», этот показатель является проблемным для многих европейских стран. В то время как Украина является представительницей четвертого квартиля (наиболее экономически несвободные страны), Грузия входит в первую (наиболее экономически свободные страны), а Польша — ко второму.

Как сообщал OBOZREVATEL, вклад Киева в динамику реального ВВП страны с 2013-го по 2017-й составил 0,34 процентных пункта, на втором месте по вкладу в экономику – Винницкая область. Общий темп роста реального ВВП Украины в прошлом году по сравнению с докризисным 2013-м составил 88,4%.





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