15 – 21 июня 2020 года – Публикации – Finversia (Финверсия)





Мировая экономика, криптовалюта, драгметаллы и сырье – в еженедельном обзоре новостей компании Xcritical.

Экономика

Белорусское статистическое ведомство сообщило, что ВВП Белоруссии по итогам пяти месяцев текущего года сократился на 1,8% относительно такого же периода предыдущего года. Его объем был зафиксирован на уровне 51 миллиарда белорусских рублей. В отчете ведомства указывается на то, что в период с января по май индекс-дефлятор ВВП был на уровне 104,2% по отношению к первым пяти месяцам 2019 года. По итогам прошлого года белорусская экономика увеличилась на 1,2%.

Настроение инвесторов, связанное с перспективами экономики Германии, в этом месяце улучшилось. Соответствующий индекс, рассчитанный институтом ZEW, подскочил до 63,4 пункта. В мае он находился на уровне 51 пункт. Аналитики ожидали роста показателя, но лишь до 60 пунктов. Индекс демонстрирует подъем в течение трех последних месяцев. Оценка инвесторами текущего состояния германской экономики по-прежнему находится в отрицательной зоне. Тем не менее она несколько выросла: с минус 93,5 пункта в мае до минус 83,1 пункта в июне.

Кабинет министров Японии опубликовал ежемесячный доклад. Из него следует, что оценка текущей экономической ситуации в стране улучшилась. Правительство считает, что спад в экономике уже почти достиг дна. Экономическая активность начинает постепенно восстанавливаться после отмены режима ЧП. Японский бизнес видит сигналы, свидетельствующие о начале нормализации обстановки в стране. Потребление домохозяйств увеличивается. На этой неделе состоялось очередное заседание Центрального банка Японии, на котором было принято решение о сохранении действующей ДКП. Банк не стал рассматривать дополнительные меры для поддержки экономики, что подтверждает улучшение оценки ситуации.

Согласно отчету, опубликованному статистическим ведомством Eurostat, в мае в еврозоне вновь отмечалось замедление годовой инфляции, поскольку цены на энергоносители продолжили снижение. Инфляция в валютном блоке была зафиксирована на уровне 0,1% после отмеченной в апреле дефляции в 0,3%. Годовая инфляция в прошлом месяце стала самой слабой с июня 2016 года. Относительно предыдущего месяца потребительские цены понизились на 0,1%. Продуктовые товары, изделия из табака и алкоголя подорожали на 0,64%. Стоимость услуг повысилась на 0,59%.

Драгметаллы и сырье

Во второй половине текущего года в мире продолжится снижение спроса на нефть, считают в ОПЕК. Согласно новой оценке организации, спрос упадет на 6,4 миллиона баррелей в сутки после падения на 11,9 миллиона баррелей в сутки в предыдущие шесть месяцев. В то же время до конца года ожидается постепенное его восстановление. Наибольший вклад в снижение показателя внесут, как ожидается, государства Северной и Южной Америки, и европейские страны. В целом спрос на нефть по итогам года на глобальном уровне понизится на 9,1 миллиона баррелей в сутки, как предполагалось в предыдущем прогнозе организации.

Золото сохраняет перспективу роста по мнению большинства брокеров и инвестиционных банков даже вопреки укреплению фондовых рынков. Если в США или Китае начнётся вторая волна эпидемии, или восстановление экономики окажется не настолько стабильным как ожидается, цены могут выйти из текущего диапазона 1700–1750 долларов за унцию и достигнуть отметки 1800.

По данным Всемирного совета по золоту, спрос на ювелирные изделия в первом квартале 2020 года был самым низким за последние 10 лет, а инвестиционный спрос в первом квартале был самым высоким с начала 2016 года. Предварительные данные говорят о том, что второй квартал 2020 года станет продолжением этой тенденции, поскольку продолжается сокращение потребительских расходов на покупку предметов не первой необходимости в сочетании с притоком рекордных средств в золотые биржевые фонды.

Криптовалюты

Сооснователь проекта Baseline Protocol и разработчик ConsenSys Джон Волперт оценил в 15-20 лет срок, в течение которого криптовалюты и технологии распределенного реестра (DLT) получат широкое распространение. Об этом сообщает Cointelegraph. «Моя личная точка зрения заключается в том, что подобные прорывы подчиняются 20-летним циклам. Необходимо следующее поколение. Мы это видели на примере мобильного телефона», – поделился мнением Волперт. Он сравнил развитие криптовалют со становлением Всемирной паутины с момента ее изобретения в 1969 году. Волперт считает это сравнение более уместным, чем более популярные аналогии биткоина и интернета в начале 90-х годов. По мнению разработчика ConsenSys, нужно еще 15 или даже 20 лет до обретения криптовалютами подлинной популярности.

По мнению аналитиков одного из крупнейших в мире инвестиционных банков JPMorgan, биткоин оказался наиболее устойчивым активом во время глобального финансового кризиса в марте. Команда стратегов JPMorgan под руководством Джошуа Янгера (Joshua Younger) опубликовала доклад, в котором говорится, что если ранее курс биткоина не коррелировал с другими активами, то в последнее время он показывает сильную корреляцию с акциями и другими традиционными активами. «Хотя корреляция практически сводилась к нулю в предыдущие годы, за последние несколько месяцев этот показатель сильно вырос. При этом уровень корреляции выше в случае одних активов (акции) и ниже в случае других (доллар США, золото)», – говорится в докладе.

Криптовалютная биржа Binance объявила, что этим летом запустит регулируемую торговую площадку в Великобритании – Binance.UK – для институциональных и розничных инвесторов. На бирже будет доступна торговля 65 цифровыми активами за евро и фунты. Кроме того, у трейдеров появится возможность покупать и продавать цифровые валюты с помощью прямых банковских переводов через платежную сеть Faster Payments Service и Единую европейскую систему платежей (SEPA). При этом Binance. UK будет соблюдать требования Управления по финансовому надзору Великобритании (FCA).

Сообщество криптовалюты Стеллар готовится проголосовать за несколько сетевых обновлений для усиления контроля над торговлей производными активами внутри сети. Обновления создадут новую функцию авторизации для бирж, которая позволит им улучшить соблюдение требований регуляторов. Хотя Стеллар уже позволяет организациям предотвращать покупку определённого актива, в текущей версии система работает таким образом, что отменяет любые существующие ордеры, которые владелец счёта уже разместил, но они ещё не исполнены. Обновление может также облегчить управление и оборот токенов-акций в США.

Прочие отрасли

ФРС США сообщила о рекордном снижении чистой стоимости активов, которыми владеют домохозяйства страны. По итогам первого квартала оно составило 5,6%. На долю фактора, связанного с падением фондового рынка, приходится 23% от общего сокращения благосостояния американцев. Оценка чистой стоимости активов домохозяйств на конец первого квартала снизилась до 110 триллионов 800 миллиардов долларов. При этом стоимость акций компаний упала на 7 триллионов 800 миллиардов долларов, а стоимость недвижимости увеличилась на 400 миллиардов долларов.

Рынок недвижимости Китая в значительной степени пострадал от последствий распространения коронавируса. При этом он является важным фактором, обеспечивающим рост китайской экономики. Последние статистические данные свидетельствует о том, что этот сектор экономики Китая постепенно восстанавливается. В мае объем инвестиций в недвижимость увеличился на 8,1% по сравнению с вложениями в аналогичном месяце 2019 года. При этом в апреле рост составил 7%.

Итоги первого квартала показали падение чистой прибыли американских банков в 3,3 раза по сравнению с аналогичным квартальным периодом 2019 года до 18,5 миллиарда долларов. На фоне резкого снижения экономической активности в стране из-за пандемии коронавируса, банки были вынуждены провести списание стоимости активов и увеличить резервы. Доля банков, завершивших квартал с убытком, выросла до 7,3%. Средний размер рентабельности банковских активов снизился до 0,38%. При этом годом ранее он составлял 1,35%. Общая сумма кредитов, которые отражены на балансах кредитных учреждений, показала рост на 8% и достигла максимального значения с 2008 года.

Одной из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей в Испании является автомобилестроение. В апреле, когда действовали жесткие карантинные меры, производство автомобилей в стране упало на 97,8% в годовом выражении, экспорт сократился на 98%. Чтобы поддержать этот сектор испанской экономики, понесший огромные потери, правительство разработало план его восстановления, на реализацию которого намерено направить 3,75 миллиарда евро. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

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