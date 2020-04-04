14% потеряли работу, а 16% остались без доходов: способны ли бизнес и экономика пережить карантин — Деньги

Правительство ожидает, что жесткий карантин из-за коронавируса продлится в Украине до конца мая.

Из-за карантина для недопущения нового коронавируса COVID-19 16% опрошенных агентством Info Sapiens украинцев заявили о полной потере дохода в их семьях, в 38% — он сократился, а 14% опрошенных вообще потеряли работу. Среди них почти половина говорят, что им уже не хватает денег для удовлетворения базовых потребностей. А более трети сбережений хватит лишь до конца апреля.

Все это происходит на фоне колебания курса гривны и тревожных экономических прогнозов — уже сейчас премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что в 2020 году ВВП Украины может упасть на 4,8%. Об этом пишет Deutsche Welle.

Впрочем, такие пессимистические ожидания не уменьшают решимости украинской власти и в дальнейшем прибегать к ограничительным шагам. В пятницу, 3 апреля, Шмыгаль заявил о введении еще более жестких мер для борьбы с коронавирусом. Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что карантин может продлиться до конца мая.

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Государственный бюджет уже не выполняется

Еще в конце марта этого года президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков отметил, что последствия карантина в Украине ощутили на себе по меньшей мере 3,5 миллиона работников. По его словам, речь идет о «предприятиях, малых предприятиях и учреждениях образования».

Опрос Союза украинских предпринимателей свидетельствует, что свой бизнес закрыли 6% собственников, при этом преимущественно речь идет о малых и средних предприятиях.

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Карантин и связанные с ним ограничения также наложили отпечаток и на потребительское поведение украинцев. Так, данные исследования компаний GfK и CBR свидетельствуют, что уже в середине марта в Украине резко упали продажи электроники и бытовой техники, зато потребители стали покупать про запас продукты питания. На 50% сократились покупки смартфонов, на 40% — мелкой бытовой техники и на 30% телевизоров. Незначительный рост продемонстрировали продажи морозильных камер и ноутбуков, ведь люди стараются увеличить запасы продовольствия и начали больше работать из дома.

Из-за этого проблемы с выполнением государственного бюджета только ухудшились. Согласно данным Государственной казначейской службы, обнародованным в среду, 1 апреля, в марте этого года в госбюджет поступило 87,8 миллиарда гривен. Это на 10,4% меньше, чем планы правительства.

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Украинский экспорт в относительной безопасности

Пока ситуация остается не столь угрожающей для металлургов и сельского хозяйства, объясняет эксперт Центра экономической стратегии Мария Репко. Эти столбы украинского экспорта до сих пор не ощутили кризиса в полной мере, отмечает она. Если производителям металла частично помогает девальвация гривны и оптимизм китайских производителей, которые заполняют склады в ожидании возвращения к экономическому росту, то в сельском хозяйстве карантин и эпидемия еще не помешали проведению посевной кампании по плану.

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Хорошие новости для этих отраслей сообщил Шмыгаль. В пятницу, 3 апреля, он заявил, что промышленные предприятия, товарооборот и критическая инфраструктура продолжат свою работу даже во время карантина.

«Все это работает и будет работать в дальнейшем», — сказал премьер-министр.

Немного оптимизма в ситуацию добавляет тот факт, что в отличие от 2008 года, в украинском финансовом секторе нет долгового «пузыря», говорит Репко. Таким образом, проблемы отдельных предприятий не приведут к автоматическому кризису выплаты долгов, ведь даже инвестиции в свое развитие украинский бизнес в последние годы преимущественно осуществлял за счет собственных средств.

Угроза для малого и среднего бизнеса

Худшей, по словам Репко, ситуация для малого и среднего бизнеса, особенно для тех его представителей, которые имели полностью свернуть свою работу из-за карантина. Именно этим предпринимателям и наемным ними рабочим будет труднее пройти через кризис без государственной поддержки, говорит эксперт.

Если же карантин и действительно продержится до конца мая, для большинства малых предприятий, в частности предприятий общественного питания, это почти неизбежно будет означать окончательное закрытие.

Ее слова подтверждают и данные опроса Союза украинских предпринимателей. По данным СУП, только половина украинского бизнеса способна продержаться один месяц карантина. А четверть предприятий имеют запас на два-три месяца работы в условиях ограничений, связанных с коронавирусом. Даже тем трем процентам бизнесменов, которые заявили, что их бизнес может работать длительное время, для этого будет необходимо ряд условий, в частности арендные каникулы и пересмотр собственных бизнес-моделей.

Планы спасения экономики

Украинское правительство уже приняло ряд мер по поддержке экономики на время карантина, запретив проверки бизнеса, отменив штрафы за неуплату единого социального взноса, освободив предпринимателей от ряда других налогов и улучшив условия для получения пособия по безработице и для выплат работникам на время приостановления или сокращения производства.

Также президент Украины Владимир Зеленский требует от Кабинета министров создать «миллионы рабочих мест». Шмыгаль уже отреагировал на это требование, заверив, что это будет сделано через несколько недель.

«В частности, нам нужны люди для ремонта дорог, мощения тротуаров, уборки территорий. Много различных вакансий», — отметил премьер.

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Репко, однако, с осторожностью относится к этим мерам. Если помощь по частичной безработице, выплачиваемой государством малым и средним предприятиям, закрытым на время карантина, она называет удачным шагом, то освобождение от налогов на землю и недвижимость может больно ударить по бюджетам, которые останутся таким образом без важного источника поступлений на фоне проблем, связанных с эпидемией коронавируса. Не меньший скепсис эксперт имеет и относительно планов вкладывать средства в инфраструктурные проекты, чтобы создать в Украине новые рабочие места. По ее словам, существует риск низкого качества выполнения этих работ на фоне широких коррупционных возможностей, которые подобные проекты предоставляют украинским властям. К тому же, говорит Репко, способность Украины финансировать необходимый для таких проектов бюджетный дефицит является крайне ограниченной.

«Киев не может выйти на рынок по дешевые валютные кредиты, поэтому все будет зависеть от взаимодействия с МВФ и другими международными донорами», — отмечает эксперт.

Попытки же делать гривневые заимствования могут обернуться высокой инфляцией, когда формально люди будут получать деньги, но фактически только обеднеют, ведь купить на них смогут гораздо меньше.

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ВВП упадет сильнее прогноза правительства

Несмотря на то, что Шмыгаль уже второй раз ухудшает экономический прогноз на 2020 год, эксперты и банки, все равно, считают его слишком оптимистичным. Так, инвестиционный банк Bank of America 2 апреля сообщил, что ожидает в текущем году падение ВВП Украины на 5,6%. Аналитики банка считают, что кризис будет особенно жесткой именно в Восточной Европе, в среднем же мировая экономика «просядет» на 2,7%. При этом, по оценкам украинских банков, падение украинского ВВП будет ощутимым уже в первом квартале.

Репко отмечает, что прогнозы аналитиков разнятся между собой, но наиболее пессимистичные из них предрекают уменьшение экономики Украины в годовом измерении на 10%.

«В любом случае, о минимальных потерях можно забыть уже сейчас», — говорит эксперт.

Как выживает бизнес

Для Людмилы Шилиной, которая имеет небольшую кофейню в самом сердце киевского Подола, вызванный коронавирусом карантин стал настоящим испытанием. Введенные властью ограничения почти полностью остановили ее бизнес. Только два раза в неделю она и ее сотрудники снова выходят на работу: в один день — чтобы обжарить и доставить своим постоянным клиентам кофе, другой — чтобы приготовить и развезти заказанную выпечку. Но, как признается предпринимательница, для нее сейчас речь идет даже не о прибыли.

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«Таким образом я могу сохранить хотя бы какие-то смены для сотрудников и не даю моим клиентам забыть о нашем существовании», — объясняет Шилина.

Ее случай не единичный для украинских бизнесменов и рабочих.

Но Шилина пока не теряет надежды на возвращение к нормальной жизни. Ей повезло, что арендодатель согласился снизить арендную плату и берет ее теперь только за те дни, когда в кафе готовят зерна и выпечку для доставки.

Также предпринимательница говорит, что деньги, которые она отложила для обновления вентиляции теперь пригодились как финансовая подушка безопасности. Она признает, что далеко не всем так повезло, но и ей этих ресурсов хватит лишь до конца мая. И даже при условии быстрой отмены карантина остается вопросом, как быстро офисные сотрудники, которые являются ее главными клиентами, вернутся к работе в офисы и будут ли они на тот момент платежеспособными.

«Что будет дальше, мне не ясно. Но будет жалко закрыть кофейню, которая успешно работала более шести лет», — говорит Шилина.

Экономические прогнозы

Напомним, предыдущие прогнозы предполагали, что в 2020 году экономика Украины вырастет на 3,5-5%, инфляция составит 5% (плюс/минус 1%), а доллар будет стоить 27-28 грн.

29 марта Кабмин утвердил новые макроэкономические прогнозы на 2020 год: ВВП — минус 4,8%, среднегодовой курс доллара США — 29,5 грн (плюс 1,5-2 грн), инфляция — 8,7% (плюс 3,1%), безработица — 9,4% (плюс 1, 3%), средняя зарплата — 11 тыс. грн (без изменений).

Исторические антирекорды гривны относительно иностранных валют в официальных курсах НБУ были следующими: доллар США 26 февраля 2015-го достиг наивысшего показателя в 30,01 грн, евро установил свой рекорд 26 января 2018 года — 35,66 грн.

Из-за мирового финансового кризиса, вызванного последствиями активного распространения нового коронавируса COVID-19, эксперты прогнозируют падение экономик, в том числе и украинской. Обновленный базовый прогноз компании Dragon Capital на 2020 год предусматривает падение ВВП Украины на 4% и девальвацию гривны до 30 грн за доллар на конец года — при условии, что карантинные мероприятия продлятся до мая (средний курс ожидается на уровне 29 грн/доллар, то есть девальвация будет составлять около 11% к прошлогоднему курсу). По менее оптимистичному прогнозу, если карантин будет продлен на более долгий срок, ВВП может упасть на 9%, а гривна подешевеет до 35 грн/доллар. При таких условиях стоит ожидать и роста безработицы.

В Офисе президента спрогнозировали, что в 2020 году экономика Украины упадет минимум на 5%.

Из-за эпидемии коронавируса 65% украинских компаний не смогут выполнить свои годовые бизнес-планы. Об этом говорится в опросе на тему «Экономическое влияние COVID-19 на Украину», проведенного Американской торгово-промышленной палатой и консалтинговой компанией Deloitte.





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