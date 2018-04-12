12 апреля 2018, четверг, 12:35 34
2018-04-12T12:35:00+03:00 Пресс-центр 2018-04-12T14:31:43+03:00
Українські Новини
Українські Новини 13.04.18 13:00 Пресс-конференция: «Обзор актуальных событий в экономике и политике»
13 апреля 2018 года, в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Украинские Новости» (г.Киев, ул. Эспланадная, 20) состоится пресс-конференция на тему: «Обзор актуальных событий в экономике и политике».
Организатор: аналитический центр «KievStratPro»
Спикеры:
- Бузаров Андрей, эксперт по международным и правовым вопросам «KievStratPro». Тема: «Анализ актуальных международных событий и политической ситуации в Украине».
- Семенюк Тарас, эксперт «KievStratPro». Тема: «Как определить популиста в политике».
- Шутенко Вячеслав, эксперт «KievStratPro».Тема: «Первые результаты внешней торговли Украины в 2018 г. Статистика, тенденции, рекомендации правительству».
- Лепейко Андрей, эксперт «KievStratPro». Тема: «Обзор украинского и мирового фондового рынка».
- Бебель Алексей, эксперт «KievStratPro». Тема: «Создание новых правоохранительных органов и возможные последствия для инвестиционной привлекательности Украины».
- Вишневский Александр, кандидат экономических наук. Тема: «Цифровая экономика Украины в контексте глобальных трендов».
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Адрес пресс-центра: ст. м. «Дворец спорта», ул. Эспланадная, 20, 1 этаж.