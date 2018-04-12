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13.04.18 13:00 Пресс-конференция: «Обзор актуальных событий в экономике и политике»

Экономика Украины12 Апр 2018
13.04.18 13:00 Пресс-конференция: «Обзор актуальных событий в экономике и политике»
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12 апреля 2018, четверг, 12:35 34

2018-04-12T12:35:00+03:00 Пресс-центр 2018-04-12T14:31:43+03:00

Українські Новини

Українські Новини 13.04.18 13:00 Пресс-конференция: «Обзор актуальных событий в экономике и политике»

13 апреля 2018 года, в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Украинские Новости» (г.Киев, ул. Эспланадная, 20) состоится пресс-конференция на тему: «Обзор актуальных событий в экономике и политике».

Организатор: аналитический центр «KievStratPro»

Спикеры:

  • Бузаров Андрей, эксперт по международным и правовым вопросам «KievStratPro». Тема: «Анализ актуальных международных событий и политической ситуации в Украине».
  • Семенюк Тарас, эксперт «KievStratPro». Тема: «Как определить популиста в политике».
  • Шутенко Вячеслав, эксперт «KievStratPro».Тема: «Первые результаты внешней торговли Украины в 2018 г. Статистика, тенденции, рекомендации правительству».
  • Лепейко Андрей, эксперт «KievStratPro». Тема: «Обзор украинского и мирового фондового рынка».
  • Бебель Алексей, эксперт «KievStratPro». Тема: «Создание новых правоохранительных органов и возможные последствия для инвестиционной привлекательности Украины».
  • Вишневский Александр, кандидат экономических наук. Тема: «Цифровая экономика Украины в контексте глобальных трендов».

Аккредитация журналистов: (+38050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Адрес пресс-центра: ст. м. «Дворец спорта», ул. Эспланадная, 20, 1 этаж.



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