парламенте Британии назвали Россию «страной-изгоем». Новости политики | Dsnews — Деловая столица

Во время дебатов в британском парламенте представители консерваторов резко осудили действия России в Керченской протоке
Во время дебатов в британском парламенте представители консерваторов резко осудили действия России в Керченской протоке. Фото: UK Parlamient/flickr.com
Такую позицию высказал депутат от Консервативной партии Иэн Дункан Смит, передает «ДС» со ссылкой на стеннограмму дебатов.
«Сейчас мы имеем дело с Россией, которая является государством-изгоем. Она незаконно заняла большую часть Украины, и тот факт, что она незаконно заняла Крым, означает, что Россия не имеет прав согласно международному праву на этот канал или на какие-либо вмешательства в судоходство, которое он совершил, включая насильственное вмешательство, совершенное недавно», — заявил он.
Напомним, 25 ноября вооруженные силы России обстреляли в три украинских корабля и захватили в плен 23 моряка.
26 ноября Верховная Рада в ответ на вооруженную агрессию России в Азовском море поддержала президентский законопроект о введении военного положения в 10 областях на 30 суток.
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