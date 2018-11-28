парламенте Британии назвали Россию «страной-изгоем». Новости политики | Dsnews — Деловая столица

Во время дебатов в британском парламенте представители консерваторов резко осудили действия России в Керченской протоке

Во время дебатов в британском парламенте представители консерваторов резко осудили действия России в Керченской протоке. Фото: UK Parlamient/flickr.com

Такую позицию высказал депутат от Консервативной партии Иэн Дункан Смит, передает «ДС» со ссылкой на стеннограмму дебатов.

«Сейчас мы имеем дело с Россией, которая является государством-изгоем. Она незаконно заняла большую часть Украины, и тот факт, что она незаконно заняла Крым, означает, что Россия не имеет прав согласно международному праву на этот канал или на какие-либо вмешательства в судоходство, которое он совершил, включая насильственное вмешательство, совершенное недавно», — заявил он.

Напомним, 25 ноября вооруженные силы России обстреляли в три украинских корабля и захватили в плен 23 моряка.

26 ноября Верховная Рада в ответ на вооруженную агрессию России в Азовском море поддержала президентский законопроект о введении военного положения в 10 областях на 30 суток.

Все о российской агрессии в Азовском море и о введении военного положения в Украине читайте здесь

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство





Источник