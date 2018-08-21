«Ятаган»: в Украине наладили производство танков по стандартам НАТО

Государственный концерн «Укроборонпром» переоборудовал украинский танк Т-84-120 «Ятаган» под калибр НАТО.

Как сообщает пресс-служба, основной боевой танк оснащен 120-мм пушкой.

«Ятаган» является эффективным решением по интеграции стандартов Альянса в украинскую бронетехнику. Для решения этой задачи харьковские инженеры с нуля разработали новый механизм подзарядки, который может работать с унитарными выстрелами натовского стандарта» — рассказали в «Укроборонпроме».

Отмечается, что заряд работает по конвейерному принципу и размещен в специальном отсеке в задней части башни. Этот отсек отделен от экипажа и имеет специальные вышибные панели, что позволяет максимально сохранять безопасность экипажа.

«Использование натовской танковой пушки значительно расширяет номенклатуру боеприпасов, которые могут использоваться Т-84-120. Речь идет не только о снарядах, которые могут изготавливаться на новой технологической линии, но и боеприпасы производства стран-членов НАТО» — отметили в концерне

Так же сообщается, что «Ятаган» имеет высокие ходовые характеристики. Благодаря 1200-сильном дизельному двигателю, 48-тонная машина разгоняется до 65 км/ч. За защиту танка отвечает не только многослойная броня, но и современные средства динамической защиты «Нож» и комплекс электронно-оптической противодействия от управляемого вооружения. В совокупности это делает «Ятаган» защищенной, маневренной машиной с мощным оружием.

Отмечается, что конструкторские и технологические решения, которые были отработаны при разработке Т-84-120 «Ятаган» еще в 2000-х годах, позволяют говорить о возможности постепенной модернизации уже существующего парка украинских танков и разработку новых образцов бронетанковой техники.

Новую боевую машину продемонстрируют в Киеве во время торжественных мероприятий по случаю Дня Независимости Украины (24 августа – Ред.)

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе боевой украинский танк Т-72АМТ от «Киевского бронетанкового завода» проходит огневые испытания на военных полигонах.





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