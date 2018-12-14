Яндекс «похоронил» Порошенко (ФОТО). Новости политики — Деловая столица

Российская поисковая система Яндекс указывала дату смерти президента Украины Петра Порошенко

В частности, в «Википедии», которая открывается в Яндексе, говорится, что глава Украины умер 11 декабря в возрасте 53 лет. Об этом сообщает «ДС» со ссылкой на «РИА Новости».

Отметим, на самой странице в «Википедии» информации о смерти нет. Также ее не выдают поисковые системы Google Chrome, Opera.

Отметим, причиной появления ошибки могло стать то, что страница украинского президента была отредактирована и тут же исправлена, но «Яндекс» не успел обновить виджет и учесть изменения данных.

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