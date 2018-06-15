Ядерные учения возле Украины: Зачем Россия вытащила «Искандеры»

На днях Российская Федерация начала очередную мегапровокацию против всего цивилизованного мира, устроив вдоль своей западной границы военные учения с использованием ядерного оружия

Казалось бы, текущая неделя должна пройти под знаком денуклеаризации КНДР, ведь достигнуто соответствующее соглашение, а Дональд Трамп даже заверил мировое сообщество, что можно спать спокойно. Однако это было бы слишком просто и радужно, а так редко когда бывает, пишет «ДС» со ссылкой на Depo.ua.

Буквально в среду утром, 13 июня, экс-заместитель главы Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко сообщил, что россияне на нашей границе сосредоточили четыре ракетные бригады «Искандеров» с ядерными боеголовками, а уже после обеда того же дня «из-за поребрика» поступило официальное сообщение, что в Западном военном округе России начались военные учения по «защите от оружия массового поражения» с использованием комплексов «Искандер» и системы С-400.

Сообщается, что на аэродромах и в назначенных районах (соединения и воинские части ЗВО и Балтийского флота) развернуты пункты специальной обработки и силы противовоздушной обороны, в том числе пусковые установки, транспортно-зарядные машины оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» и зенитных ракетных комплексов С-400.

По официальной информации, в учениях принимают участие свыше 30 тыс. военнослужащих и задействовано около 5 тыс. единиц боевой и специальной техники.

География учений также впечатляет: они будут проходить в частях, дислоцированных в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Московской, Ленинградской, Калининградской, Воронежской, Курской, Смоленской, Ивановской, Псковской и Нижегородской областях.

Очевидно, таким образом Путин хочет продемонстрировать миру, что он и без помощи КНДР может держать его в напряжении. И хоть, на первый взгляд, эти учения могут показаться мирными и антиядерными (по официальной версии, там отрабатываются защитные действия во время ядерной атаки на Россию), однако все прекрасно понимают: под прикрытием этой мишуры Путин вдоль всего западного рубежа развернул и привел в боевую готовность пусковые установки ядерного оружия.

Здесь стоит вспомнить, что «Искандер-М» — это баллистические оперативно-тактические ракетные комплексы класса «земля — земля» с массой боеголовки 480 кг. Они предназначены для поражения боевыми частями в обычном снаряжении малоразмерных и площадных целей в глубине оперативного построения войск противника. Также могут быть оснащены ядерными боеголовками.

Официальная максимальная дальность поражения цели составляет 500 км, а неофициально эксперты пишут и о всех 700 км. Также, по неофициальной информации, существует модификация для пуска крылатых ракет с максимальной дальностью до 2500 км, что нарушает условия договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. А с другой стороны — когда Россия придерживалась каких-то договоров?

Что касается С-400 «Триумф», то это российская зенитно-ракетная система большого и среднего радиуса действия, созданная для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения — самолетов-разведчиков, самолетов стратегической и тактической авиации, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, баллистических ракет средней дальности, гиперзвуковых целей, установщиков помех, самолетов радиолокационного дозора и наведения и других.

Каждая такая система состоит из восьми зенитно-ракетных комплексов и обеспечивает одновременный обстрел до 80 целей с наведением на них до 160 ракет. Зона поражения ракетами комплекса С-400 составляет до 400 км.

То есть, как видим, этими военными учениями Россия держит в напряжении добрую часть Европы. А учитывая маниакальную привычку Путина осуществлять агрессию против соседей во время крупных спортивных форумов, им есть над чем задуматься. Ведь Южная Осетия «отжималась» у Грузии во время олимпиады в Пекине, а аннексия украинского Крыма продолжалась во время зимней олимпиады в Сочи.

Кстати, угрозы ядерным оружием со стороны России — далеко не новые. Еще после аннексии Крыма Путин говорил, что он был готов применить тактическое ядерное оружие.





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