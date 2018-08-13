Ющенко объявил, что политика ему «уже до сраки»

Третий президент Украины Виктор Ющенко больше не интересуется политикой и заявляет, что она ему «до сраки»

Такое заявление Ющенко сделал в интервью «Украинской правде», информирует «ДС».

«Мне, ребята, уже до сраки та политика! Сейчас другая задача: сделаю музей, в котором хочу показать, откуда у моей нации истоки», — сказал заговорщицким шепотом Ющенко.

«С гордостью и трепетом он рассказал, что строит «дом Тараса», с музеем, церковью и президентской библиотекой, на которые уже потрачено $ 400-500 тыс.», — пишет издание.

Как известно, Виктор Ющенко занимал пост президента Украины с 2005 по 2010 год.

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