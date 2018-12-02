»Это четкий сигнал!» Портников пояснил, почему Трамп »отшил» Путина — Обозреватель

Президент США Дональд Трамп отказался встречаться с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы избежать обвинений в свой адрес.

Американский лидер готов к переговорам с Путиным, но не в условиях обострения отношений с Украиной, заявил украинский журналист Виталий Портников в блоге на «Радио Свобода».

«В Кремле, похоже, не могут понять одной простой истины. Конфликт в Керченском проливе для Трампа – это тоже внутриполитические обстоятельства. Трампу совершенно не нужно, чтобы оппоненты обвиняли его в попустительстве Путину в момент, когда россияне без всяких причин захватывают украинские корабли и арестовывают экипажи», – отметил Портников.

Он подчеркнул, что в данной ситуации Трамп хочет избежать подобных обвинений, поэтому на саммите G20 игнорировал не только Путина, но и саудовского принца Мухаммеда бин Салмана аль-Сауда, которого подозревают в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашогги.

Владимир Путин и Дональд Трамп

BBC

«В результате «царю Владимиру» и принцу Мухаммеду приходится общаться друг с другом. Эта «холодная война» президентов не означает, что Трамп и Путин больше не встретятся», – добавил журналист.

По его мнению, президент США рассчитывал, что диалог с президентом РФ будет происходить «в атмосфере урегулирования конфликтов, деэскалации, а не новой эскалации».

Дональд Трамп

«Отказ от диалога – это четкий сигнал: если Путин хочет, чтобы его заметили, он должен отказаться от агрессивной политики. Ну и, конечно, вернуть на родину украинских моряков и захваченные корабли. Об этом американский президент сказал недвусмысленно», – резюмировал Виталий Портников.

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Трамп готов провести встречу с Путиным только после освобождения украинских моряков и суден.

Кремлю не понравился ультиматум США. Сам Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 заявил, что сожалеет, что американский коллега Дональд Трамп отменил с ним встречу из-за агрессии в Керченском проливе. По его словам, переговоры состоятся, «когда США будут к ней готовы».

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин и Трамп изначально должны были провести встречу на саммите, однако американский лидер отменил ее. Президент Украины Петр Порошенко заявил по этому поводу, что Путин находится в изоляции.

На саммите Трамп также подтвердил, что отказался от встречи с российским коллегой из-за Украины. А во время церемонии фотографирования он в очередной раз не поздоровался с Путиным.





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