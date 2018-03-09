«Это только политика»: остались ли болгары «братушками» России

Алексей Михеев

Поездка патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Болгарию на торжества, посвященные годовщине освобождения страны от османского ига, вызвала бурные обсуждения в интернете. Остались ли болгары «братушками» России, несмотря на многолетние политические разногласия, и почему местные СМИ замолчали поездку предстоятеля Русской церкви — в материале РИА Новости.

Тройной кордон

Патриархи Болгарии и России благословили рисунки детей по случаю праздникаПервое, что бросается в глаза, — беспрецедентное количество полиции. Шипка, где стоит монумент Свободы, окружена тройным кордоном силовиков. Для охраны «русского патриарха» власти Болгарии задействовали даже пограничников. За несколько дней до визита национальная служба по борьбе с экстремизмом обнаружила в интернете несколько десятков постов с угрозами в его адрес. В результате сотням болгар, желавших поучаствовать в торжествах, пришлось преодолевать многокилометровый подъем пешком.

«В социальных сетях действительно было много угроз. Думаю, писали те, кому заплатили. Есть люди, которые получают за подобное деньги. Как только им перестают платить, они хвалят Россию», — уверяет Денчо Златанов, президент мотоклуба «Ночные волки — София», участвующий в торжествах.

Празднование 140-летия освобождения Болгарии от османского ига

Политики и народ

В воскресенье два патриарха — предстоятели Русской и Болгарской церквей — возглавили торжественное богослужение в храме Александра Невского в центре болгарской столицы. Патриарший кафедральный собор был построен в 1912 году в память о русских воинах, павших при освобождении Болгарии, фрески и иконы здесь писали художники Васнецов, Корин и Бруни. Сейчас храм нуждается в срочном ремонте, но деньги на реставрацию болгарские власти выделять не спешат. На службе — примерно сто прихожан плюс полсотни журналистов. Разница с Россией, где патриаршие богослужения проходят в переполненных соборах, бросается в глаза сразу.

Патриарх Кирилл рассказал о живой традиции болгарского православия»Болгарские СМИ мало писали об этом мероприятии, а драконовские меры безопасности отсеяли очень много людей. Когда привозят какую-нибудь почитаемую икону, например, с Афона, об этом несколько дней говорят по телевизору, выстраиваются большие очереди и днем, и ночью. А сейчас, посмотрите — такое событие и никто толком не анонсировал», — недоумевает Денчо.

Он же попросил непременно написать, что болгары, несмотря на проевропейскую политику руководства страны, всей душой — с Россией.

Патриарх Кирилл несколько раз за время своей поездки подчеркнул «глубокую и настоящую» связь двух народов и напомнил, что именно болгарские миссионеры, ученики Кирилла и Мефодия, принесли христианство на Русь. По словам предстоятеля Русской церкви, освобождение Болгарии от турок — «возвращение исторического долга».

«Это очень важные для болгарского народа слова. Надеюсь, что наши СМИ их отметят. Нет никакой политики, просто мы вместе с девятого века», — горячо говорит Златанов.

Визит патриарха Кирилла в Болгарию. День третий

Заказ на негатив

Патриарх Кирилл помолился об освободителях Болгарии на горе ШипкаНезадолго до визита патриарха российское телевидение снимало в Болгарии сюжет об осквернении памятников советским воинам. Чаще всего это происходит накануне церемоний возложения венков в памятные даты: День защитника Отечества, День Победы, вступления Советской армии на территорию Болгарии. Только в прошлом году памятник Советской армии оскверняли трижды, а монумент советскому воину-освободителю, знаменитого «Алешу», залили краской накануне 60-летней годовщины мемориала. Тогда его отмывали «Ночные волки».

Памятник советскому солдату-освободителю «Алёша» в болгарском городе Пловдив на холме Бунарджик

«Наши журналисты опросили прохожих, как они относятся к случившемуся. Один молодой человек ответил, что памятник братской Советской армии осквернять нельзя, и интервью тут же прервали. А пожилой мужчина перешел на русский язык и сказал, что Россия — братская страна. После этого журналисты зачехлили камеры и микрофоны и уехали», — рассказывает президент болгарских «Ночных волков».

Патриархи Московский и Болгарский спели славу русским воинам на ШипкеОн абсолютно уверен в том, что 80 процентов болгар — за дружбу с Россией, и даже знает нескольких людей из правительства, настроенных пророссийски: недаром несколько лет проработал в Европарламенте. «Но у членов нашего Совета министров работа такая: мы — Европейский союз, вот и делаем, что приказывают. К сожалению, и у вас есть немало сил, утверждающих, что болгары не любят Россию. Это неправда», — отмечает Златанов.

Учиться у России

Мотоклуб «Ночные волки — София» основан недавно, после знаменитого европейского турне российских байкеров во главе с Хирургом — Александром Залдостановым. В них бросали камни, поливали дороги маслом, не пропускали через границы. Болгарские байкеры увидели в этом политический заказ, поддержали россиян и прониклись их идеями.

Лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов (Хирург)

«Простые люди путешествуют на байках. Никто, кроме политиков, не заметил, что они приехали в Болгарию», — рассказывает байкер.

Когда Денчо увидел, с каким радушием, несмотря на все препоны, россиян встречали в Софии, как тысячи людей называли их «братушками», он понял, что в Болгарии нужен свой клуб «Ночных волков».

Патриарх напомнил, чем рисковала Россия, освобождая Болгарию от османов»Члены других клубов просто разъезжают на мотоциклах и живут в свое удовольствие. А мы возим цветы к памятникам героям Русско-турецкой войны, Балканской войны, Второй мировой. Хотим показать, что нужно хранить историю страны и чтить память тех, кто отдал жизнь за Болгарию. Нас везде хорошо принимают, потому что мы делаем реальные вещи», — улыбается Златанов.

«Ждем открытой двери»

Не так давно правительство Болгарии облегчило процедуру получения туристических виз для россиян. Теперь нужен минимальный пакет документов, а количество отказов почти равно нулю. Но, к сожалению, Россия пока не порадовала болгар ответными шагами.

«А ведь мы ждем этого. У нас бедная страна, а виза стоит 200 евро, билеты на самолет тоже дорогие. У тех, кто хочет посетить Россию, просто нет таких денег. Здорово, если бы вы сделали простой и прекрасный политический ход — открыли для нас двери. Мы сразу приедем», — Денчо просит обязательно написать и это.

Патриарх Кирилл осудил попытки замолчать роль России в освобождении болгарА еще болгарским байкерам очень нужен паром, чтобы ездить на ежегодное красочное байк-шоу в Севастополь. После событий на Украине они вынуждены либо огибать половину Европы, либо плыть в Грузию и оттуда на мотоциклах добираться в Крым через Кавказский хребет и знаменитый своими очередями контрольный пункт «Верхний Ларс». Единственный паром, который ходит из Болгарии в Россию, предназначен только для фур — прочих пассажиров пограничники в Новороссийске пока оформлять не готовы.

«Расскажите, что болгары не отказались от России и любят ее. Мы скоро снова подружимся. Нас разделяет только политика. Есть старший брат, и есть младший», — уверен байкер.

Целью Русско-турецкой войны 1877-1878 годов стала защита христиан, угнетаемых Османской империей. Шипкинский перевал был последней преградой перед столицей Османской империи, Константинополем, и стал стратегически важной точкой для турецкой и российской армий.

На фото: триптих «Молитва», изображающий генерала Ф. Ф. Радецкого и собирательный образ русского воина. Григорова Елизавета, Москва, ГАОУ Школа № 548 «Царицыно», 2018 г.

В июле 1877 года Шипку заняли русские войска и болгарские ополченцы, их целью была защита перевала вплоть до взятия основными силами армии города Плевны, после чего планировалось перейти к наступлению на турецкую столицу.

На фото: работа «В Балканах» изображает русских солдат на Шипкинском перевале. Ершова Мария, ГАОУ Школа № 548 «Царицыно», 2018 г.

Бой за Плевну перешел в длительную осаду города, и несколько тысяч солдат, оставленных для обороны Шипки, стали мишенью для многочисленной армии Сулеймана-паши, желающего вернуть контроль над перевалом.

На фото: картина «В засаде» посвящена обороне Шипкинского перевала русскими и болгарскими воинами. Гусева Анастасия, Москва, ГАОУ Школа № 548 «Царицыно», 2018 г.

Август 1877 года ознаменован ожесточенными боями за Шипку. Шесть дней русские и болгары отстаивали власть над перевалом, отражая удары турецких войск.

На фото: картина «Битва при Шипке». Алексеева Софья, Москва, ГАОУ Школа № 548 «Царицыно», 2018 г.

С осени отряды на Шипке подвергались редким атакам со стороны турок, но положение русских и болгарских солдат было плачевным из-за суровых погодных условий.

На фото: работа «В окопе» — о трудностях солдат, оборонявших Шипку в зимние морозы. Ивлева Олеся, Москва, ГАОУ Школа № 548 «Царицыно», 2018 г.

За три с лишним месяца «Шипкинского сидения» — пассивной обороны перевала — жертвами болезней и обморожений стали более девяти тысяч человек.

На фото: на полотне «Шипка. 1877» изображен изнурительный дозор, который несли защитники Шипки. Гудович Наталья, Москва, МГАХИ им. В. И. Сурикова, 2018 г.

В декабре осада Плевны увенчалась успехом, и русская армия под началом генералов Скобелева, Радецкого и Святополк-Мирского начала наступление на противника у Шипкинского перевала.

На фото: работа «Белый генерал» изображает М. Д. Скобелева и его армию в ожидании боя. Шестакова Мария, Москва, ГАОУ Школа № 548 «Царицыно», 2018 г.

Последовавшее сражение у Шипки и Шейново 24-28 декабря 1877 года предопределило ход войны: благодаря победе русских войск над армией Вессель-паши, был открыт путь на Константинополь. В результате переговоров России и Османской империи был подписан Сан-Стефанский мирный договор.

На фото: картина «Убиенные», Михайлов Максим, Москва, ГАОУ Школа № 548 «Царицыно», 2016 г.

В Болгарии по-прежнему чтят память русских воинов, отдавших жизни за независимость братского народа. Оборона Шипки стала символом освобождения Болгарии после пятисот лет неволи.

На фото: диорама «Вечная память» с мемориалом в память погибших воинов – памятником Свободы на перевале Шипка. Акишина София, Москва, ГАОУ Школа № 548 «Царицыно», 2018 г.





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