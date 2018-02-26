«Это просто грабеж». Банкир предлагает отменить комиссию с физлиц за межбанковские переводы

В Беларуси следует запретить банкам взимать комиссию с физлиц за межбанковские переводы. В Польше такая практика существует уже много лет. Предложение о запрете межбанковских комиссий высказал управляющий директор «Альфа-Банка» Рафал Ющак, пишет БелаПАН.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Если комиссии за межбанковские переводы, которые сейчас взимают банки, отменить, это будет большой стимул для развития цифровой экономики. Почему в Польше получила большое развитие электронная коммерция? Там бесплатные переводы, все расчеты в электронном виде», — подчеркнул Рафал Ющак.

Он отметил, что в Польше банки взимают комиссию с физлиц только за мгновенные переводы и в тех случаях, когда переводы клиенты осуществляют через отделения банков.

«Конкуренция привела к тому, что польские банки не берут комиссию за межбанковские переводы с физических лиц. Пользуйся электронными каналами и переводи деньги бесплатно в любой банк. Исключение составляют случаи, когда деньги нужно перевести мгновенно (за 5 секунд), тогда комиссия существует, а если нужно за три часа, комиссии нет, и это полякам очень нравится», — подчеркнул Рафал Ющак.

По его мнению, отмена межбанковских комиссий будет мотивировать население Беларуси перечислять деньги именно в тот банк, который предлагает самые лучшие финансовые услуги.

«Когда нет межбанковских комиссий, человек, у которого зарплатная карточка в одном банке, может свободно перечислять деньги в другой банк, который предлагает лучшие финансовые услуги. Такой подход будет стимулировать конкуренцию между банками, и население от этого только выиграет», — подчеркнул Рафал Ющак.

По его мнению, нынешняя ситуация блокирует развитие конкуренции между банками и не позволяет населению свободно распоряжаться своими деньгами.

«Сегодня, например, клиент должен заплатить белорусскому банку 2% от суммы за перевод средств, а потом еще 2% за зачисление денежных средств на счет в другом банке, и в итоге комиссионные расходы составляют 4% от суммы перевода. Это просто грабеж!» — убежден Рафал Ющак.





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