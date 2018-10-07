«Это государство не меняется»: власти Литвы ответили на истерику РФ в отношении местного героя

Фото: Даля Грибаускайте (фото: lrp.lt)

Президент Литвы считает, что реакция России на захоронение предводителя партизан говорит о правильном выборе

Власти Литвы ответили на неадекватную реакцию России в отношении захоронения останков командующего литовскими партизанами во времена Второй мировой войны Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса. Руководство страны отметило, что он остается национальным героем, который освободил их от российской оккупации, а реакция России «показывает, что это действительно правильное решение». Об этом сообщает ТСН.

«Мы нашли останки человека, который вызвал у оккупантов больше всего ненависти. И это такая лютая ненависть против борца за свободу, против одного человека, что она дошла до нас и сейчас. Это еще раз доказывает, что даже один человек в истории государства может быть настолько важным, и может так много сделать. Это еще раз подтверждает, что мы хороним нашего героя, символ нашей свободы», — считает президент Литвы Даля Грибаускайте.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис считает, что перезахоронение праха командующего вооруженными силами Литвы является возможностью восстановить историческую справедливость.

«Реакция соседней страны показывает, что это действительно правильное решение, и для них этот враг был важен, они его чувствовали. Я думаю, сегодня день нашего народа, день победы наших борцов за свободу. Борьба наших партизан все же добилась своего — восстановлено демократическое процветающее государство. Это, видно, очень не нравится тем, кто никогда не хотел видеть такой Литву», — сказал премьер-министр.

По его мнению, реакция Россия показала, что «это государство не меняется, или меняется, но не в лучшую сторону». Так же считает и спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис.

«А мы могли надеяться с их стороны на что-то хорошее?», — риторически спросил он.

Напомним, что Папа Римский стал электронным резидентом Эстонии.

Также сообщалось, что Президент Литвы поблагодарила Папу Римского за помощь в сопротивлении СССР.

Ранее мы писали, в МИД Польши заявили, что Литва должна быть энергетически независимой от РФ.

Видео: (video.rbc.ua)

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