Эльшад Мамедов: «Развитие русского языка играет важную роль в Азербайджане»

Ровно два года назад, в июле 2016-го в Азербайджане для интеграции в русскоязычное образовательное пространство и применения экономического образования на русском языке на практике была создана Русская экономическая школа (РЭШ). Обучение в РЭШ предусматривает получение диплома государственного образца UNEC плюс международного сертификата или диплома одного из зарубежных вузов-партнеров по программе «Двойной диплом» (бакалавриат); стажировку и прохождение производственной преддипломной практики в крупных корпоративных структурах Азербайджана и странах русскоязычного пространства; гостевые лекции зарубежных профессоров и послов иностранных государств; презентации и семинары крупных международных компаний и организаций, работающих в России, дающие уникальную возможность получения качественных профессиональных знаний, гарантирующих успешное трудоустройство; а также современные образовательные технологии — деловые игры, бизнес-проекты, аналитические сессии…. Все специальности экономического профиля русского сектора в UNEC сконцентрированы в РЭШ — Финансы, Бухгалтерский учет и аудит, Экономика, Организация и управление промышленностью, Экология, Статистика, Мировая экономика, Маркетинг, Коммерция, Менеджмент и Управление бизнесом.

Сегодня на вопросы «Вестника Кавказа» отвечает профессор Эльшад Мамедов, заместитель директора Русской экономической школы UNEC, самый молодой доктор экономических наук в Азербайджане.

— Как появилась идея создания Русской экономической школы?

— Мы проанализировали глубинные причины развития русскоязычного образовательного процесса в Азербайджане. Если рассматривать экономический сегмент русскоязычного высшего образования, то основные предпосылки кроются в том, что для Азербайджана российское направление является безусловным приоритетом. Россия — ключевой внешнеэкономический партнер Азербайджана с точки зрения ненефтяного сегмента экономики, для которого проблемы диверсификации национальной экономики и развития ненефтяного реального сектора стали приоритетом. Схожие задачи стоят и перед Россией, хотя, безусловно, необходимо учитывать размеры российской экономики, которая намного более масштабная, и задачи, стоящие перед ней, существенно более широкие. Но и в России, и в Азербайджане речь идет о развитии несырьевой экономики, о развитии экономики знаний, о развитии цифровой экономики, о процессах, связанных с развитием человеческого капитала. Уже с 1960-х годов человеческий капитал, его удельный вес в общей экономике стал существенно превышать удельный вес расходов на машины — на оборудование, станки, на те сферы, которые были связаны с индустриальной экономикой. Развитие человеческого капитала идет параллельно с развитием новых отраслей, новых в технологическом отношении сегментов, новых технологически сопряженных производств.

Развитие нового технологического уклада является одним из важнейших направлений в развитии и мировой, и региональной экономики. Глобальные задачи обусловлены именно формированием нового технологического уклада, который связан с человеческим капиталом, с цифровой экономикой, с развитием интеллектуальной собственности. Словом, приоритетные задачи в развитии экономик России и Азербайджана весьма схожи.

Развитию экономического сотрудничества также способствует очень важный фактор, связанный с русским языком. Он остается связующим звеном для развития гуманитарного сотрудничества между нашими странами, для развития экономического сотрудничества, для развития сотрудничества в таком важнейшем секторе как рынок труда. На рынке труда один из ключевых факторов, который является потенциальным конкурентным преимуществом — язык трудовых ресурсов. С этой точки зрения развитие русского языка играет, на мой взгляд, очень важную роль в нашей стране.

Таким образом, мы пришли к тому, что основными предпосылками для формирования русскоязычного, в первую очередь, в экономическом сегменте, образовательного процесса в Азербайджане является, во-первых, необходимость углубления экономического сотрудничества между нашими странами, и, во-вторых, фактор русского языка.

— Русская экономическая школа была создана в 2016 году. В этом году был первый выпуск?

— Первый выпуск будет в 2020 году. Но в этом году был выпуск студентов, которые ранее обучались на разных факультетах Азербайджанского государственного экономического университета, а в 2016 году — в момент формирования Русской экономической школы (РЭШ) — переходили на третий курс обучения.

По действующей в Азербайджане системе, первые два года обучения – это в большей степени общеобразовательные предметы, гуманитарные предметы, предметы, связанные с изучением языков, а с третьего курса идет обучение по специальностям, по экономическим направлениям. До этого года было девять таких направлений, девять специальностей. Студенты, которые в этом году выходят на дипломную работу, на итоговые государственные экзамены, на итоговую аттестацию по экономическим дисциплинам, получали образование в рамках РЭШ, однако поступали они не в РЭШ, а в полномасштабном формате. Студенты, которые поступали именно в Русскую экономическую школу, получат диплом о высшем образовании только в 2020 году.

У нас пока система образования в большей степени базируется на дедуктивной системе, которая применялась в Советском Союзе, когда система высшего образования была построена от общего к частному. Поэтому у нас первые два курса в большей степени изучают общие предметы, а с третьего курса уже идет специализация. Сегодня, правда, уже обсуждается переход на индуктивную систему образования….

— У выпуска этого года не будет диплома образца Русской экономической школы?

— В дипломе указывается специальность и значится Азербайджанский государственный экономический университет UNEC. До этого года обучение шло по девяти специальностям, с этого года — по 11. То есть Русская экономическая школа UNEC будет проводить образовательный процесс по всему периметру экономических специальностей.

— Изменялась ли методика обучения под Русскую экономическую школу?

— Речь идет о том, что необходима специфика образования на русском языке. Если мы говорим об интеграции в русскоязычное образовательное пространство, необходимо придти к унификации системы образования с русскоязычным образовательным пространством. Русская экономическая школа является структурой UNEC, поэтому и учебные программы, и иные программы подготовки специалистов должны быть унифицированы с теми учебными программами, которые функционируют в UNEC. Между тем, существуют рамки экономического образования в Азербайджане, и Русская экономическая школа UNEC должна действовать в этих рамках. При этом возможно формирование совместных проектов и на уровне магистерской подготовки, и на уровне бакалавриата, которые бы в большей степени соответствовали русскоязычному образовательному пространству.

В первую очередь, речь идет о пространстве Содружества Независимых Государств. Это вопрос не столь отдаленного будущего. Многое будет зависеть и от межправительственных соглашений в сфере образования, и от межправительственных соглашений в сфере развития экономики. Современная экономика очень динамично развивается, и если мы даже посмотрим на структуру экономического образовательного пространства России, то и там этот процесс достаточно неоднороден – в разных университетах функционируют достаточно неоднородные системы подготовки специалистов. Даже если мы будем идти на сотрудничество и большую интеграцию с русскоязычными образовательными учреждениями именно Российской Федерации, то необходимо будет выбирать приоритеты, в каком именно направлении работать и двигаться больше. Словом, это многогранный и сложный процесс. Но в любом случае для развития Русской экономической школы необходимо углубление партнерских отношений с ведущими высшими учебными заведениями экономической направленности уже Российской Федерации.

— С какими-то российскими вузами уже налажены связи?

— Мы ведем оживленный и конструктивный диалог с Плехановским университетом, с Белгородским университетом, с Санкт-Петербургским университетом. Есть понимание о том, что возможно сотрудничество с Высшей школой экономики. Но существуют вопросы, связанные с научным обменом информации. И здесь не все упирается в формат сотрудничества между вузами. Здесь очень важную роль играет обмен научной информацией между профессорскими и преподавательскими составами. В целом же все организации сегмента высшего образования Российской Федерации позитивно относятся к перспективам сотрудничества с Русской экономической школой.

— Насколько Русская экономическая школа нацелена на обучение иностранных студентов? Есть ли какие-либо льготы для них?

— Здесь мы как раз плавно переходим к тем преимуществам, которые дает образование в Российской экономической школе не только для жителей нашей страны, но и для жителей других государств. В первую очередь речь идет о постсоветском пространстве. Формат Русской экономической школы дает нам конкурентное преимущество для выпускников как минимум по четырем направлениям.

Первое – качественная подготовка специалистов непосредственно для азербайджанской экономики. Это одна из насущных и актуальнейших проблем. Мы берем на себя вопрос организации подготовки высококвалифицированных специалистов для нашей экономики.

Второе — вопросы, связанные с адаптацией к рынку труда на постсоветском пространстве. Это очень важный момент, потому что сегодня на уровне Исполкома СНГ остро стоит этот вопрос, ведь устойчивую экономику невозможно развивать без динамичного рынка труда. Именно вопрос адаптации к рынку труда для выпускников экономической школы является одним из наиболее важных и актуальных.

Третье — обмен качественной научной информацией. Научная информация на постсоветском пространстве является узко квалифицированной. Поэтому обмен научной информацией между вузами является очень важным звеном и тем конкурентным преимуществом, которое даст возможность нашим студентам получать в необходимом объеме качественную необходимую информацию, полезную в прикладном смысле.

Четвертое — экспорт образовательных услуг. То есть, Русская экономическая школа является одним из ключевых инструментов в стране, в рамках которого можно организовать такое важное направление развития сфер образования как экспорт образовательных услуг. К сожалению, после развала СССР, на этом направлении были очень существенные проблемы во всех постсоветских странах. В советское время студенты из стран так называемого социалистического лагеря приезжали в СССР и получали образование. Фактически СССР был в тройке лидеров по экспорту образовательных услуг во всем мировом формате, но после развала Союза на этом направлении образовались значительные пробелы.

На сегодняшний день формат сохранения русского языка в Азербайджане является достижением местных властей. Этим достижением сегодня надо воспользоваться, в том числе и для получения экономических дивидендов с точки зрения экспорта образовательных услуг. Здесь стоит обратить внимание на ближайших наших соседей. Так, в определенных регионах Турции на сегодняшний день русский язык занимает существенные позиции и чуть ли не является вторым языком общения. В курортных зонах к русскому языку высокий интерес с точки зрения рынка труда. Русский язык и для развития туристической индустрии, и для развития экономики соседних стран, является приоритетным направлением развития образования. Для наших ближайших соседей Русская экономическая школа может стать тем фундаментом, той базой, на основе которой они могут получить образование. В Азербайджане созданы соответствующие предпосылки для развития русского языка, в том числе и потому, что страна стала островком социальной и политической стабильности. Это дает основание разрабатывать проекты по превращению Русской экономической школы UNEC в центр притяжения для студентов их всех близлежащих стран. Речь идет и об Иране, и о Турции, и о постсоветском пространстве, для которого русский язык будет оставаться приоритетным еще долгие годы.

— Какие тренды будут определяющими в отношениях России и Азербайджана в ближайшем будущем?

— Наши отношения развиваются в позитивном ключе. Потенциал прироста товарооборота между нашими странами существенный. Я считаю, что имеется как минимум четырехкратный потенциал прироста. Очень важный момент связан с развитием несырьевых отраслей экономики. Процессы, которые на сегодняшний день происходят в мировой экономике, процессы, связанные с формированием качественно новых сфер, связанных с развитием клеточных технологий и искусственного интеллекта, глобальных информационных сетей, биотехнологий — это как раз комплекс тех сфер, по которым прирост в экономике в мировом масштабе идет опережающими темпами. Если в целом по мировой экономике прирост измеряется 2-3%, то по тем сегментам, о которых я сейчас сказал, прирост идет от 30% и выше. Здесь наши страны имеют очень хорошие перспективы для того, чтобы попасть в эту опережающую траекторию роста. Для этого необходимо развивать направления нашего сотрудничества в этих приоритетных сферах, осуществлять совместные инвестиционные проекты, синхронизировать и кредитно-денежную политику, и промышленную политику, и политику, связанную с развитием внешней торговли и внешнеэкономическую политику в целом. Развитие синхронизированной денежно-кредитной политики между нашими странами предусматривает и определенную синхронизацию налогово-бюджетной политики.

То есть в целом перспективы для сотрудничества между РФ и Азербайджаном достаточно большие. Но параллельно с развитием экономических связей необходимо развивать и сотрудничество и на научном уровне, и на гуманитарном уровне. Устойчивое развитие наших стран в экономическом сегменте взаимосвязано. С точки зрения несырьевого характера развития экономики, развития реального сектора экономики, РФ является основным нашим стратегическим партнером.

— Как вы видите тогда роль ваших выпускников в развитии этих связей?

— 500 выпускников, это приблизительная цифра в год, для параметров азербайджанской экономики достаточно существенная цифра. Я проводил мониторинг и выяснил, что конкурентоспособность наших выпускников достаточно высокая. Существенные позитивные результаты есть по трудоустройству выпускников русскоязычного сегмента UNEC. Выпускники UNEC будут той силой, на которые должна будет опираться наша национальная экономика не только в среднесрочной и долгосрочной перспективе, но и в краткосрочной.

— Знание русского языка при трудоустройстве приветствуется?

— Безусловно. Я преподаю также в азербайджанском сегменте и заметил, что 70-80% студентов, обучающихся на азербайджанском языке, идут на курсы русского языка. Это индикативный показатель, потому что если в 1990-е годы знание английского языка фактически приравнивалось к устойчивым конкурентным преимуществам во время трудоустройства, то на сегодняшний день русский язык становится не менее значимым. А с развитием реального несырьевого сектора нашей экономики роль русского языка будет значительно большей, чем роль английского языка. А Русская экономическая школа UNEC будет играть очень важную роль в развитии нашей экономики.

Эльшад Мамедов родился 16 декабря 1976 года в Баку, окончил школу с золотой медалью и факультет Коммерции и международных экономических отношений Азербайджанского государственного экономического университета с красным дипломом. Работал в Азербайджанском государственном экономическом университете, выступал экспертом Международного союза телекоммуникации в Швейцарии, был руководителем рабочей группы по применению электронной торговли (e-commerce), профессором кафедры «Торговля» Экономического университета. С 2015 года доктор экономических наук. C 2018 года замдиректора Русской экономической школы. Член Учебно-методического совета, Диссертационного совета и «Клуба профессоров». Автор монографий, учебников и научных статей.

Источник