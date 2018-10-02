Экс-охранник Януковича оперативно захотел поговорить о Чепиге-«Боширове»

Экс-глава охраны беглого Виктора Януковича Константин Кобзарь готов дать показания о вероятном участии полковника ГРУ Анатолия Чепиги в эвакуации бывшего президента

Об этом в Facebook сообщает адвокат Януковича Виталий Сердюк, обнародовав соответствующее заявление Кобзаря, передает «ДС».

«Экс-руководитель Службы безопасности президента Украины Константин Кобзарь просит Оболонский райсуд обеспечить его дополнительный допрос относительно распространенной в СМИ информации о судьбе гражданина РФ Боширова в охране и сопровождении Виктора Януковича в АР Крым в феврале 2014 года», — написал Сердюк.

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Напомним, 1 октября бывший журналист «Центра управления расследованиями» Сергей Канев, который принимал участие в расследовании The Insider и Bellingcat в отношении подозреваемых в отравлении Скрипалей, ссылаясь на свои источники, сообщил, что Чепига руководил эвакуацией Януковича в 2014 году.

Глава МВД Арсен Аваков в ходе встречи с министром по вопросам безопасности Великобритании Беном Уоллесом заявил, что «в Украине узнали одного из участников атаки в Солсбери, офицера ГРУ РФ, который был причастен к вывозу экс-президента беглеца Януковича из Украины».

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