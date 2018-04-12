Экс-министр экономики об усилиях власти по снижению уровня трудовой миграции: «это нелегкий процесс»

По словам Данилишина, наиболее важные стимулы украинцев оставаться в Украине это создание рабочих мест, привлечение инвестиций

Богдан Данилишин / rudenko.kiev.ua

Украинская власть предпринимает усилия, чтобы остановить процесс выезда украинцев за рубеж в поисках работы, но вместе с тем, трудовая миграция — процесс мирового масштаба.

Об этом заявил в эфире телеканала «112 Украина» глава совета Нацбанка Украины и экс-министр экономики Украины Богдан Данилишин.

По словам Данилишина, наиболее важные стимулы украинцев оставаться в Украине это создание рабочих мест, привлечение инвестиций.

«Я знаю, что много делает и правительство, и президент Украины, чтобы создавать соответствующие условия для труда в Украине. То есть привлекать сюда инвестиции, создавать рабочие места, повышать производительность труда. Это нелегкий процесс. Я согласен с тем, что многие меня будут обвинять, что это в настоящее время невозможно», — заявил Данилишин.

Вместе с тем, по словам экс-министра, процесс трудовой миграции хоть и не является положительным для экономики, но не ограничивается Украиной.

«Сам факт, что квалифицированные люди уезжают из Украины, конечно, сужает возможности нашей экономики и уменьшает возможности для экономического роста. Это факт. К сожалению, эта тенденция не только в Украине, она везде. Как в народе говорят: рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше. Люди едут в Польшу, поляки едут в Британию и дальше. То есть миграция трудовая — это объективный процесс», — сообщил глава совета Нацбанка Украины.

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