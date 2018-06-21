«Экономика на пальцах» о мировой торговой войне, которая может уничтожить рост

Программа появится в прямом эфире 21 июня в 16.00.

Трансляция будет доступна на YouTube-канале TUT.BY и на странице Facebook.

В очередном выпуске программы Сергея Чалого «Экономика на пальцах» речь пойдет о торговой войне, которую развязал президент США Трамп против своих ближайших союзников, ценах на нефть и Илоне Маске, который, похоже, потерял берега.

Об этом подробнее 21 июня в 16.00 в прямом эфире TUT.BY. Помогать Сергею будет журналистка портала Ольга Лойко.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора программы.

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