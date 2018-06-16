Экономика Украины: есть ли у страны шанс стать «европейским тигром»

Отрадно, что экономика растет уже девять кварталов подряд. Важно и то, что драйвером роста впервые за несколько лет стала промышленность, которая выросла на 2,4 процента.

Платежный баланс Украины в апреле сведен с профицитом 290 миллионов долларов, тогда как месяцем ранее был зафиксирован дефицит в 75 миллионов долларов.

Согласно данным Госстата, в первом квартале 2018 года освоено 89,0 млрд грн капитальных инвестиций (без учета временно оккупированных Крыма, Севастополя и части зоны проведения ООС), что на 37,4% больше объема капитальных инвестиций за соответствующий период 2017 года.

Экспорт товаров из Украины в Европейский Союз в первом квартале 2018 года, по сравнению с первым кварталом 2017 года, вырос на 26,5% и составил $4,058 миллиарда.

Доля экспорта в страны Евросоюза в общем объеме украинского экспорта в первом квартале составила 38,9%. Импорт из Европейского союза за указанный период вырос на 10,7% и составил $4,523 миллиарда.

Экспорт товаров из Украины в Россию в первом квартале 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сократился на 11,5% — до $709 миллионов. В то же время импорт вырос на 28,4%, — до $1,9 миллиарда.

Средняя зарплата украинцев в апреле составила 8450 гривен, что составляет 320 долларов США.

Учитывая, что конкуренция за рабочую силу с обретением безвиза резко возросла, вполне возможно, что пока рекордный уровень зарплат в Украине в 400 долларов, который был в 2013 году будет превзойден уже в 2019 году.

Однако, если учитывать глубину падения ВВП в первые два года войны, которое составило 16 процентов, нынешнего трехпроцентного роста явно недостаточно.

Сравним наш рост с ближайшими соседями — Украина выглядит великолепно только по сравнению с Россией, где рост ВВП в первом квартале 2018 года составил жалкие 1,1%.

А вот сравнение с Польшей, Беларусью и Латвией уже будет не в нашу пользу — три страны показали впечатляющий результат в 5,1%. Похуже чем у наших соседей, но лучше чем в Украине дела у Молдовы — рост 3,8.

Ради справедливости отметим, что ни одна из этих стран не находится в состоянии войны с могущественным соседом и не тратит на оборонные цели около пяти процентов своего ВВП.

По мнению вице-премьера Степана Кубива, экономика Украины может выйти на докризисный уровень в 2021 году.

Инвестиции, несмотря на войну

Украина несмотря на войну, проблемы с коррупцией становится все более притягательной страной для зарубежных инвесторов.

В плюс идут: дешевая, но квалифицированная рабочая сила, близость к огромному рынку ЕС и статус страны, имеющей договор об ассоциации с Евросоюзом.

И инвесторы уже оценили этот потенциал. Так, в апреле 2018 года в Дергачах Харьковской области компания «Автомагистраль-Юг» ввела в эксплуатацию самый мощный в Украине асфальтобетонный завод.

Это пятый завод итальянской фирмы Marini Fayat Group, которая является лидером по производству асфальтобетонных заводов в Европе.

Компания ООО «Европейский Протеин Украина» построила в пгт. Рокитное (Киевская область) завод по производству высокопротеиновых добавок нового поколения.

Общая сумма инвестиций в проект составляет около $10 млн.

Мощности завода позволяют обеспечить потребности, как внутреннего рынка, так и рынков Европы, Ближнего Востока и Азии.

В компании отмечают, что в мире на данный момент всего два подобных завода.

Австрийская компания Head International GmbH построит в Винницкой области завод по производству горнолыжного оборудования.

Количество новых рабочих мест на начальном этапе составит около 300, а с 2022 года во время расширения производства ориентировочное количество новых рабочих мест достигнет до 1 тысячи человек, ожидают в компании. Стоимость проекта составляет 80 миллионов евро.

Один из крупнейших производителей свинины в стране – компания с датскими инвестициями Гудвелли Украина – построит мясоперерабатывающий завод на территории Викторовского сельского совета Ивано-Франковской области.

В Виннице ООО «Несс Эстейт» планирует построить завод по производству солнечных панелей. Завершение комплексной реализации проекта запланировано на вторую половину 2019 года. В результате реализации проекта планируется создание около 400 новых рабочих мест.

Напомним, что в целом за годы войны в Украине построено 60 заводов с участием иностранного капитала.

Будет ли реализован потенциал «европейского тигра»

С 60-х годов страны, демонстрирующие стабильно высокие (свыше 6 процентов роста ВВП в год) темпы роста, принято величать «экономическими тиграми».

В свое время в Азии это гордое название заслужили Южная Корея, Сингапур, Тайвань и Гонконг.

В Европе, в нулевые, впечатляющие темпы роста демонстрировали Ирландия — кельтский тирг и страны Прибалтики — балтийский тигр.

Рост в три процента хорош для развитых стран — Германии, Франции, США. А вот Украине для того, чтобы безнадежно не отстать хотя бы от европейских соседей, нужно расти не менее пяти процентов в год, а лучше 6-7. Подобный рост позволит за семь лет удвоить ВВП и серьезно сократить отставание в плане зарплаты от Польши, Словакии, Венгрии и балтийских стран.

По мнению экспертов, при достижении уровня зарплаты в 60-70 процентов от соседской, перестает иметь смысл массовая эмиграция рабочей силы — риски адаптации жизни в новой стране и плата за жилье перестает перекрывать эффект от повышения зарплаты.

Отметим, что для того, чтобы выйти на рост в пять процентов, нашему Кабмину и Верховной Раде не нужно предпринимать сверхусилий. Для этого достаточно принять закон о продаже земли, который, по мнению экспертов, сможет сразу добавить пару процентов роста нашей экономике. Также начало работы Антикоррупционного суда будет важным знаком для инвесторов о старте реальной, а не формальной борьбы с коррупцией.

Продолжение усилий Кабмин, направленных на дерегуляцию бизнеса и попадание страны в топ-50 рейтинга легкости ведения бизнеса также весьма посильная задача.

Напомним, что на данный момент в рейтинге «Doing Business 2018» Украина занимает 76 место из 190 стран.





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