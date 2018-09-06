Шведские политики призывают заблокировать «Северный поток — 2»

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Большинство шведских политических партий выступают за блокировку строительства российского газопровода «Северный поток — 2», сообщает Sveriges Radio.

Мнение: Киев пытается «подсобить» планам США по «Северному потоку-2″Радиостанция опросила представителей различных партий: почти все высказались за то, чтобы помешать сооружению газопровода.

«Северный поток — 2″ — это плохое предложение как в плане энергополитики и экологии, так и в плане политики безопасности», — заявила уполномоченная Умеренной коалиционной партии по вопросам Евросоюза Карин Энстрём.

Евродепутат от Христианско-демократической партии Швеции Ларс Адактуссон подчеркнул, что «Россия не уважает международное право», поэтому важно найти другие пути для обеспечения Евросоюза энергией, не становясь зависимыми от России.

В свою очередь, председатель Партии зеленых в Совете по делам Евросоюза в парламенте Юнас Эрикссон отметил, что Швеция ранее столкнулась со сложностями в применении международного права против «Северного потока — 2», поэтому он считает правильным решение Еврокомиссии об изменении законодательства, которое позволит заблокировать проект.

«Выгоден и необходим». Эксперт о позиции Европы по «Северному потоку-2″Член Совета по делам Европейского союза и депутат Левой партии Йенс Хольм заявил, что Швеция поддержит эту инициативу Еврокомиссии, независимо от результата голосования, которое пройдет уже в воскресенье.

«Если мы захотим остановить ввоз природного газа в Европу, то мы сможем это сделать. Нужно найти для этого юридическое пространство или же издать новые законы. Ничего сложнее и не требуется. Проект «Северный поток — 2″ будет заблокирован», — уверен депутат.

«Часть «американской программы»

Как считает профессор, заведующий кафедрой нефтегазового дела и нефтехимии Дальневосточного федерального университета Александр Гульков, Швеция сейчас — часть «американской программы», а Вашингтон делает все, чтобы помешать строительству газопровода.

«Такая же ситуация была в 70-е годы, когда строился первый газопровод из СССР в Западную Европу», — рассказал он в эфире радио Sputnik.

По его мнению, «Северный поток — 2» будет построен, потому что сегодня все определяет бизнес.

Эксперт о возможном выходе Uniper из «Северного потока-2″: придут другие»Все понимают, что экологический ущерб крайне незначителен, его практически нет — это придуманная проблема. В качестве главного препятствия здесь выступает политика. Возможно, будут какие-то задержки. Но я глубоко убежден, что намеченные сроки не будут сорваны», — заключил Гулько.

Укладка морской части

Накануне «Газпром» начал укладку морской части газопровода «Северный поток — 2» в Финляндии. Планируется, что работы будут идти круглосуточно и без выходных. Все меры безопасности согласованы с транспортным агентством Финляндии и пограничной службой, а работы идут под контролем национальных властей.

Как заявил политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин, начало работ в водах Финляндии — это знаковое событие.

«Финляндия с самого начала была участником этого проекта, и никаких серьезных возражений и проблем в связи с ее участием в «Северном потоке-2″ не возникало» отметил он в эфире радио Sputnik.

По его словам, из-за серьезной политической борьбы, которая развернулась вокруг проекта, начало работ в Финляндии стало подтверждением того, что проект жив, и он реализуется.

Газ «Северного потока — 2» необходим Европе, заявили в Wintershall»Из проектного состояния «Северный поток-2″ переходит в состояние реальное. Так что в этом смысле новость является знаковой и символической», — заключил эксперт.

«Северный поток — 2»

Проект «Северный поток — 2» предусматривает строительство двух ниток газопровода от российского побережья до Германии через Балтийское море. Трубопровод планируется проложить рядом с действующим «Северным потоком». Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных у берегов Балтийского моря, — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из всех перечисленных компании Nord Stream 2 AG, оператору «Северного потока — 2», осталось получить разрешение на строительство только от Дании.

Против реализации «Северного потока — 2» выступают ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы экспорта в Европу своего СПГ.





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