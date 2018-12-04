Что удастся выполнить из «майского указа» Путина? Отвечает Всемирный банк — BBC Русская служба

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Marina Lystseva/TASS

Правительство России сможет сократить бедность, но ускорить рост экономики до темпов выше мировых вряд ли, полагают во Всемирном банке.

В мае 2018 года президент Владимир Путин подписал указ, в котором прописаны цели по экономическому росту России до 2024 года. В частности, он хочет, чтобы российская экономика росла темпами выше мировой экономики и к 2024 году вошла в пятерку крупнейших. Кроме того, России нужно сократить количество бедных в два раза.

Для реализации поставленных целей в федеральном бюджете предусмотрены расходы на 12 национальных проектов, включая траты на здравоохранение и образование, а также на строительство дорог и обновление существующей инфраструктуры. На это все дополнительно планируется направить около 8 трлн рублей в течение шести лет.

Но перспективы экономического роста в России на 2018-2020 годы остаются невысокими, пишет Всемирный банк в своем отчете по России. А неблагоприятные факторы перевешивают благоприятные.

К числу благоприятных в банке называют рост цен на нефть выше прогнозируемого уровня. К числу неблагоприятных — риски обострения торговых противоречий в мире и повышение цен на бензин.

Всемирный банк не закладывает в свои прогнозы вероятность ужесточения санкций в отношении России, но учитывает их как риски для экономики, сказал на пресс-конференции в Москве Aпурва Санги, ведущий экономист Всемирного банка по России.

Во Всемирном банке ожидают, что мировая экономика до 2028 года будет расти примерно на 3%. Российский ВВП в следующем году, по прогнозу Всемирного банка, вырастет на 1,5%.

По темпам роста Россия будет отставать от среднего показателя развивающихся стран (4,6%) и обгонит страны с высоким уровнем доходов (1,7%) только в 2020 году.

Прогнозов после 2020 года в банке не делают, но оценивают потенциал российской экономики. Это максимально возможные темпы роста экономики, которые не приведут к ее перегреву.

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В 2019 году впервые за 20 лет потенциальный рост в России окажется ниже среднего уровня, говорится в докладе. Это связано с быстрым сокращением объема рабочей силы. Потенциал роста будет сокращаться с 1,5% в 2017 году до 1,3% в 2022 году. Все это время Россия будет отставать от развитых стран.

После 2023 года потенциал роста российской экономики будет составлять 1,3-1,5%, так что Россия догонит развитые страны лишь в 2026 году. В банке считают, что реформы могут повысить потенциал роста экономики до 3%, но к 2028 году — это на четыре года позднее, чем сроки, указанные в «майском указе».

Как пояснил Андраш Хорваи из Всемирного банка, этот прогноз не означает, что российские власти не способны удвоить темпы роста ВВП до 2024 года. Просто это потребует еще более серьезных реформ.

Кроме того, отмечает банк, правительству придется пойти на непопулярные меры. Уже объявленная пенсионная реформа должна увеличить потенциал роста экономики на 0,3-0,4 процентных пункта в 2020-2028 годах за счет увеличения численности рабочей силы.

Еще на 0,2 п.п. потенциал рост может увеличить массовое привлечение мигрантов, в основном из Центральной Азии. Это произойдет, если к 2028 году в Россию в год будет въезжать 289 тысяч человек. Для сравнения — правительство предложило установить квоту для работодателей на привлечение иностранных работников в следующем году в 144 тысячи человек.

Кроме того, помочь ускорить потенциал роста ВВП могут стимулирование инвестиций и повышение производительности труда — эти цели были обозначены и правительством.

Правительство может сократить бедность в два раза

В борьбе с бедностью Россия может оказаться успешнее, но при выполнении ряда условий.

Уже в первой половине этого года количество бедных сократилось на 1,1 млн человек из-за ускорения роста реальной зарплаты и располагаемых доходов на фоне низкой инфляции, пишут аналитики Всемирного банка.

Правда, данные Росстата показывают, что уже во втором полугодии рост реальных зарплат замедлился. В октябре они в годовом выражении выросли на 4,4% против роста на 7,2% в сентябре.

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Уровень бедности, согласно докладу, сейчас составляет 13,2%. Чтобы выполнить цель президента, его надо снизить до 6,6% к 2024 году.

Но, как отмечает банк, если экономика будет расти медленно, к примеру, на 1,5% в год, уровень бедности к 2024 году снизится только до 10,7%.

В итоге во Всемирном банке увидели другой способ добиться цели даже при низких темпах роста: нужно перераспределить деньги на дополнительные трансферты и социальную помощь.

При существующих условиях в России только 20% выделенных бюджетных средств доводится до тех, кто в них действительно нуждается. Тогда нужно мобилизовать 1,35% ВВП.

Повышение адресности до 60-70% потребует мобилизации лишь 0,39-0,45% ВВП в год, пишут аналитики банка.

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