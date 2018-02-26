Чебурашка на продажу: «Союзмультфильм» открывает интернет-магазин

Киностудия «Союзмультфильм» объявила о планах открыть в интернете собственный магазин сувенирной продукции. Подробности проекта сообщает пресс-служба киностудии.

Отмечается, что проект пока находится на стадии проработки. Действующий интернет-магазин планируется открыть до конца 2018 года. В нем будут продавать игрушки по мультфильмам киностудии, а также книги, настольные игры, раскраски, пазлы, посуду, футболки и другую продукцию.

«Союзмультфильм» планирует запустить интернет-магазин сувенирной продукции киностудии до конца 2018 года», — говорится в заявлении.

Напомним, что киностудия «Союзмультфильм» была создана в 1936 году и за период своей работы выпустила свыше полутора тысяч мультфильмов в разных жанрах и стилях анимации — начиная от классических рисованных мультфильмов и заканчивая кукольной и пластиковой анимацией.

Одним из самых известных творений студии по праву считается кукольный мультфильм «Чебурашка», снятый по произведениям детского писателя Эдуарда Успенского. Благодаря «Союзмультфильму» Чебурашку любят и знают во всем мире.

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