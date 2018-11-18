»Цены на нефть не помогут»: России Путина предрекли неизбежный крах

Правящий режим в России представляет собой «смесь фашизма и бандитского неофеодализма», из-за чего экономика РФ медленно и необратимо умирает.

Такое мнение высказал известный российский финансист и блогер Слава Рабинович сайту «Апостроф».

«Развивающуюся демократию заменили фашизмом, а в экономической области капитализм, пускай и хаотично развивающийся, заменен «бандитским неофеодализмом». Почему именно такое название? Во-первых, у него есть признаки феодализма, но живем мы все-таки в XXI веке, и поэтому я его называю неофеодализмом. Во-вторых, при феодализме были правила, а при путинском неофеодализме никаких правил нет», — считает он.

Рабинович пояснил, что сочетание фашизма с бандитским неофеодализмом несовместимо с развитием экономики в любом направлении, благополучием и благосостоянием граждан.

Финансист напомнил, что еще в 2013 году наметилось сильное ослабление роста экономики РФ, при том, что цена на нефть была $110 за баррель.

«То есть при очень высокой цене на нефть российская экономика скатывалась в рецессию. Ей не помогает цена на нефть, потому что это фашизм и неофеодализм, а не демократия и капитализм. Можно отметить и очень хорошую на тот момент мировую конъюнктуру на цены на все то, что Россия экспортирует: нефть, газ, металлы… Мировая экономика быстро росла – ветер, что называется, дул в паруса. Это тоже не помогло», — отметил он.

Блогер подчеркнул, что после этого глава РФ Владимир Путин аннексировал Крым, развязал войну на востоке Украины, начал небывалую телевизионную пропаганду, «которая может сравниться только с геббельсовской», и развязал «фактически мировую гибридную войну, объявив некий мракобесный православный крестовый поход против условного Запада».

«Вот что сделал Путин, когда в 2013 году экономика полностью прекратила работать из-за фашизма и неофеодализма. Экономика медленно умирает. Мы фактически видим неотвратимое крушение поезда в замедленной съемке», — заключил он.

Слава Рабинович

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 ноября российский финансист Слава Рабинович предрек России новый этап »адских санкций» Запада. «Второй пакет санкций… обязательно будет введен. Ждать осталось совсем недолго, пару недель или чуть больше», – заявил Рабинович.

Читайте все «Новости России» на OBOZREVATEL.





Источник