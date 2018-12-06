«Хуже войны»: в сети нашли истинную причину бедности в России — Обозреватель

В Кремле объяснили низкий уровень жизни в России последствиями двух мировых войн и развала Советского Союза. В сети высмеяли такое заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Пользователи предположили в шутку, что настоящей причиной было вторжение Наполеона. Дискуссия разгорелась в соцсети Twitter.

«Дмитрий Песков на встрече со студентами МГИМО заявил, что бедность большинства россиян – это закономерный итог двух мировых войн и развала СРСР. По версии Пескова, эти события являются и причиной обладания им особняка на Рублевке стоимостью в миллиард, и часов за $1,4 млн», — приводит информацию шуточный аккаунт МИД Роисси.

Кремль обнаружил причины бедности российского народа: pic.twitter.com/lB2yvPW4us

— Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 4 декабря 2018 г.

В ответ на это пользователи предложили вероятное развитие ситуации: «…и 200 лет монгольского ига» — устало добавил Песков. Посмотрел на свои часы за 47 лямов, сел в Теслу и по*башил обмывать акции крымской соли с Нафкой».

В ответ на это в комментариях появилось еще множество версий.

«Большой Взрыв — вот истинная причина бедности россиян», «Ну, х*ли, мы же в двух войнах сами с собой воевали. Остальные страны Европы в это время жрали попкорн и наблюдали», «Ещё забыли про решение Константинопольского патриархата об автокефалии для Украины!», «Причина их бедности их вера, надежда и любовь», «Забыл сказать про татаро-монгольское иго и Наполеоновское нашествие», «Я бы ещё добавил смуту и морозы при Иване IV», «Во всём виноваты Мировые войны!», «Э, а че польских интервентов и Наполеона забыл? Явно из-за них последний х*й без соли доедаем», «Страну уничтожила не вторая мировая война, а они, они для России хуже войны», — написали пользователи.

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