Хуг отменил интервью с украинскими журналистами после заявления про «ихтамнетов» на Донбассе

Замглавы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе Александр Хуг отменил запланированное ранее интервью украинским СМИ на не подконтрольной территории

Об этом сегодня утром сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко, передает «ДС».

«Это должно было быть предпоследнее интервью Александра Хуга в должности заместителя главы миссии ОБСЕ. Последнее он собирался дать нам завтра на неподконтрольной территории. Но сегодня ночью мне сообщили, что встреча отменяется, и я увидел это позорное заявление о том, что ОБСЕ не видит прямых признаков российского вмешательства», — написал Цаплиенко на своей странице в Facebook.

Как сообщала ранее «ДС» в интервью американскому изданию Foreign Policy Хуг заявил, что мониторинговая миссия ОБСЕ не увидела прямых доказательств российского вмешательства на Востоке Украины. В частности, он утверждает, что наблюдатели ОБСЕ видели людей с опознавательными знаками РФ, но, по его словам, «такую ​​форму можно купить где угодно».

«Господин Хуг, не является ли для Вас доказательством новейшие установки РЭБ, которые выпускаются исключительно в России и стоят только на вооружении в Федерации и которые ваш «беспилотник» зафиксировал у Дебальцево три месяца назад? Или же ЗРК «Оса», которую ваш винтокрылый наблюдатель заметил уже на этой неделе? Не проводили ли Ваши специалисты анализ взрывчатого вещества на разорванной машине, в которой погиб Ваш коллега Джозеф Стоун? Не читали ли Вы после его гибели распечатки радиоперехвата переговоров тех, кого Вы не увидели?» — возмутился украинский журналист.

Цаплиенко признался. что верил в порядочность Хуга, видел его шок на месте сбитого боевиками малайзийского Boeing и думал, «что передо мной человек, который хочет остановить этот ужас».

«Через неделю Хуг возвращается домой. В уютную и нейтральную Швейцарию. Страну, где иностранные деньги любят покой. Российских также. И хорошо вы понимаете, если бы агрессором была не Россия, а, скажем, африканская страна, следы его вмешательства вы зафиксировали бы уже в первые дни войны», — резюмировал военный корреспондент.

Ранее заявление Александра Хуга жестко раскритиковала первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

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