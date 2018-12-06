»Хотим газ по $70»: Лукашенко устроил жаркий спор с Путиным — Обозреватель

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе заседания саммита Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге устроили жаркий спор по цене на газ для Минска.

Как пишет «Интерфакс», Лукашенко обратил внимание на разные условия для белорусских потребителей газа, для которых топливо стоит $130 за тысячу кубометров, и для российских, которым он обходится в $70 (в соседней Смоленской области).

При этом президент России возразил ему, что если бы для Беларуси была рыночная цена газа, она была бы под $200 за тыс. куб. м, а не $130. Путин предложил продолжить дискуссию о ценах на газ в закрытом режиме.

Позже Лукашенко признался, что сказал Путину после спора. Он уточнил, что журналистам «этого лучше не слышать».

Путин на встрече с Лукашенко

Скриншот

«Неправильные у вас расчеты! Мы имеем худшие условия, чем Германия! Вроде воевали против Германии вместе, а имеем такую ситуацию!»: Лукашенко публично спорит с Путиным и буквально требует снизить цену на газ pic.twitter.com/bbMBrTcEWa

— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 6 декабря 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия занимается строительством газопровода в Германию «Северный поток-2». Он предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд кубометров в год — от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Дания остается единственной страной, которая до сих пор этого не сделала.

25 июля в Германии начали укладывать первые трубы в рамках строительства трубопровода.

Ранее президент Украины Петр Порошенко предостерег Германию от участия в проекте строительства «Северного потока-2». В качестве альтернативы он предложил модернизацию транзитного газопровода, проходящего через украинскую территорию.

«Газпром» заявил, что проект «Северный поток-2» уже профинансировали на 6 млрд евро.

Читайте все «Новости России» на OBOZREVATEL.





Источник