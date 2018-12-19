Хорошая новость для Украины: Россию ждет »газовый удар» из-за ОПЕК — Обозреватель

Катар принял решение выйти из Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) и вплотную заняться добычей газа. В перспективе такое решение может ударить по России и спровоцировать снижение цен на голубое топливо. А это выгодно Украине.

OBOZREVATEL разобрался, к чему может привести выход Катара из ОПЕК и как это повлияет на украинцев.

Почему Катар выходит из ОПЕК?

Катар сосредоточиться на добыче газа и с 1 января 2019-го откажется от членства в ОПЕК, заявил еще 3 декабря на своей пресс-конференции министр энергетики Саад аль-Кааби. Официальная причина – страна пытается нарастить газодобычу с 77 до 110 млн тонн в год.

Правда, есть и другие причины – политические. У страны давние конфликты с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. А они фактически являются лидерами в ОПЕК.

Такое решение вызвало бурную реакцию, в то время как в организации обеспокоены «эффектом домино», издания по всему миру публикуют прогнозы о влиянии такого решения на рынке газа и нефти. И хотя доля Катара в добычи нефти среди стран ОПЕК составляет всего около 2%, увеличение добычи газа может повлиять на ситуации как на европейском, так и на азиатском рынках. Кроме того, выход страны-участницы подрывает авторитет ОПЕК.

При чем здесь Россия?

В России уже заявили о том, что выход Катара дополнительно приведет к снижению цен на нефть. Так, государственный телеканал RT обнародовал позицию сотрудника финуниверситета при правительстве РФ Станислава Митраховича. Он уверен, что такая ситуация приведет к «дополнительному падению цен на нефть».

Кроме того, катарский газ уже закупает Польша (одна из причин – попытка избавиться от практически монопольного положения «Газпрома»), а летом президент Украины Петр Порошенко заявил, что начал переговоры о поставках из Катара голубого топлива.

«Катар может стать экспортером газа в нашу страну – Украину. Газ может поставляться через существующий регазификационный терминал в Польше. И Украина действительно может получить катарский газ», – цитирует Порошенко его пресс-служба.

В будущем Катар может стать конкурентом российскому «Газпрому» на европейском рынке. И чем больше газа они будут добывать, тем ниже будет его стоимость.

К слову, уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов заявил, что отток инвестиций и вероятность стагнации экономики на фоне дешевеющей нефти являются самыми серьезными угрозами для России.

Что от этого Украине?

Украина – один из самых больших потребителей голубого топлива в Европе. При этом львиная доля – импорт, который зависит от цен на европейских рынках. К примеру, только в прошлом году общий импорт газа составил 14,1 млрд куб. м. Риск подорожания энергоресурсов для экономики страны оценивают, как высокий и международные экономисты, и украинские эксперты. Поэтому, в этом случае: что для России плохо, для Украины – хорошо.

«Для Украины как для импортера энергоносителей снижение цен на нефтепродукты и природный газ, при прочих равных условиях, будет позитивно экономически, но возрастут геополитические риски: экономика России пойдет вниз, и эта страна может стать более агрессивной», – рассказывает OBOZREVATEL аналитик сырьевых рынков Concorde Capital Дмитрий Хорошун.





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