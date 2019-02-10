»Хватит 10 дней!» Украину предупредили об опасности полномасштабной атаки России — Обозреватель

Даже при реализации самого мягкого сценария прямых военных действий с Россией в течение 7–10 дней экономика Украины может утратить возможность обеспечения потребностей Вооруженных сил для отражения агрессии.

Такое мнение высказал журналист Дмитрий Менделеев в своей статье для ZN.UA. «В зоне действия стратегической группировки российских войск находится та часть нашей страны, где сосредоточено 2/3 экономического потенциала и большинство предприятий, имеющих стратегически важное значение для функционирования оборонно-промышленного комплекса», – пояснил он.

По словам автора, к тому же, на этих территориях сегодня реализуются проекты по созданию нового производства в сфере оборонной промышленности.

При этом Менделеев подчеркнул, что сценарии противодействия агрессии должны быть прописаны в плане обороны Украины, которого, к сожалению, на сегодняшний день не существует.

Как сообщал OBOZREVATEL, Менделеев также считает, что военное руководство России планирует развязать новый «блицкриг» против Украины в форме наступательной операции с применением сухопутных войск, в сочетании с воздушной, противовоздушной, морской, десантно-морской, воздушно-десантной операциями, а также использованием сил специальных операций.

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