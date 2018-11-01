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Фондовым рынкам есть куда падать, но «бычий» тренд пока сохранится

Мировая экономика 01 Ноя 2018
Фондовым рынкам есть куда падать, но «бычий» тренд пока сохранится
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  • Фондовым рынкам есть куда падать, но «бычий» тренд пока сохранится  Финам.RU

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